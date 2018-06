Desde hace años, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas con cientos de millones de usuarios alrededor del mundo. Se trata de un sistema sencillo y global para hablar por chat, mediante animaciones GIF o emojis, mensajes de voz o incluso para hacer llamadas entre todos los contactos que tengan la aplicación instalada (el 99%, seguro). A raíz del triunfo de esta aplicación, adquirida por Mark Zuckerberg en 2014 por la friolera de 17.000 millones, los desarrolladores salen de detrás de las piedras para sacar sus propias versiones de la app (MODs), añadiéndoles ciertas mejoras, modificaciones o alguna característica extra que no incluya de origen la de los gigantes de Menlo Park.

¿Qué es un MOD de WhatsApp?

Un MOD de WhatsApp es precisamente eso, una modificación del software de WhatsApp creada por desarrolladores totalmente ajenos a la marca a partir de la aplicación original para añadir nuevas características o extender las funciones del chat por excelencia.

Esta práctica se ha vuelto habitual ya que los desarrolladores de WhatsApp no suelan lanzar APKs que mejoren, amplíen o extiendan las funciones de su mensajería instantánea como hacen otros como los de LINE que dispone de todo tipo de "apps anexas" que añaden temas, juegos o emojis a su interfaz principal.

Sin embargo, hay que ser cauto con el uso de estos MODs de WhatsApp ya que, como el software de la app no es de código abierto, el desarrollo de estas apps modificadas y su uso se consideran violación de los términos de uso de WhatsApp. Esto significa que si el sistema de mensajería detecta que no se usa la aplicación oficial, podrá banear al usuario y mostrar un mensaje que muchos considerarán aterrador: "Has sido suspendido temporalmente de WhatsApp porque sospechamos que has violado nuestros Términos de Servicio".

Los MODs de WhatsApp se basan en el código original de la app /

¿Para qué sirve un MOD de WhatsApp?

Los usuarios nunca estamos satisfechos y siempre queremos más de lo que se nos ofrece (incluso cuando se trata de una aplicación gratuita como WhatsApp). Los MODs de WhatsApp sirven para añadir ciertas opciones muy demandadas por muchos que no se encuentran disponibles por el momento en la app. Los MODs más famosos como YOWhatsApp, GBWhatsApp o WhatsApp+ JiMODs, por ejemplo, incluyen opciones de personalización y funciones extra como las siguientes:

Añaden temas personalizados para la interfaz.

Incluyen más emojis, animaciones, colores o GIFs que la app original.

Aumentan el tamaño compatible a la hora de enviar vídeos y fotos a través de la mensajería.

Las fotos enviadas no pierden calidad de imagen y aumentan la cantidad de formatos compatibles.

Permiten añadir contraseñas a las conversaciones.

Y la opción más demandada: la mayoría de MODs permiten usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo fácilmente.

Entre otros muchos ejemplos. Si se está interesado en usar un MOD de WhatsApp en lugar de emplear la app de origen aun sabiendo que se estaría infringiendo los términos de uso de la mensajería, el usuario debería estudiar cada uno de los MODs para decidir cuál le interesa más según sus diferentes opciones y mejoras.