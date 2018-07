De un tiempo a este parte, cada vez que accedes a Google Play o cualquiera de las tiendas de aplicaciones que usas habitualmente, como por ejemplo Malavida, te habrás encontrado con decenas de apps que te son familiares, con un icono que te resulta conocido y con la coletilla LITE detrás de su nombre. Quizás no te hayas parado a pensar demasiado en ellas, pero, ¿qué son exactamente las aplicaciones conocidas como LITE y para qué sirven? ¿Por qué Facebook y Google se empeñan en lanzar versiones de sus productos en este formato? Vamos a intentar explicártelo en este breve artículo.

Definición de aplicación LITE

Como ya te habrás imaginado, la palabra LITE viene del inglés y no es más que una variante algo más informal de una palabra que conocemos todos: light. No light de luz, sino light de Coca-Cola Light, por ejemplo. Y de la misma manera que cualquier producto alimenticio light se diferencia de uno normal por tener menos de 'algo', normalmente menos calorías, menos azúcares o menos grasas, las aplicaciones light o LITE también se diferencian de sus aplicaciones estándar por tener menos de ‘algo’.

El término LITE hace referencia a una pérdida de peso

Pero, ¿qué es ese ‘algo’? Bueno, es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Si antes la versión LITE de una aplicación, sobre todo en el campo de los juegos móviles, era una variante gratuita con menos funciones que la original, normalmente de pago, que se podía acabar convirtiendo en aquella mediante compras integradas, ahora usamos este mismo término para referirnos a otra clase de aplicación.

Ahora una aplicación LITE es básicamente una versión reducida de otra aplicación que pesa menos (apenas un par de megas), que requiere menos espacio de almacenamiento, que consume menos recursos y que no gasta tanta batería durante su uso. El desarrollador básicamente coge su app molona, extrae todas sus funciones y características indispensables, quita cualquier elemento superfluo e innecesario, y lo empaqueta todo dentro de una app más pequeña, dando como resultado una aplicación LITE.

Para qué sirve usar una aplicación reducida

Una de las mayores razones detrás de este tipo de aplicaciones es poder extender su uso a países emergentes donde se presupone las infraestructuras de datos ni son tan rápidas ni son accesibles para todo el mundo mediante una tarifa plana. Nosotros estamos acostumbrados a tener megas prácticamente ilimitados pero en países como India o el sudeste asiático no es así y obviamente no es lo mismo para un usuario tener que descargar una aplicación que pesa 100 MB que otra que pesa 2 MB.

En esa misma línea, los usuarios de estos países tampoco suelen tener los teléfonos más potentes del mercado y una aplicación LITE les facilita acceso a unas funciones básicas que requieren pero sin dedicar toda la memoria RAM de su dispositivo a hacer correr la app en cuestión y sin gastar elevados porcentajes de su batería. En este caso, no importa sacrificar una interfaz más moderna o unas transiciones animadas si con ello se va a conseguir que la aplicación funcione mejor y más fluido.

Interfaz algo más austera de Facebook Lite

Pero tampoco hace falta irse hasta un país emergente para encontrar la utilidad de una app LITE. Por estos lares tampoco andamos todos con el último Samsung Galaxy en nuestros bolsillos, y cantidad ingente de aplicaciones que solemos descargar acaban saturando nuestros dispositivos. Por ello, versiones reducidas de nuestras aplicaciones favoritas siempre vienen bien para ahorrar algo de espacio en nuestro smartphone Android. Y obviamente hablamos de Android porque la gran mayoría de estas apps solo están desarrolladas para este sistema operativo móvil básicamente los usuarios de iPhone no suelen tener problemas de recursos ni estos teléfonos tienen cuotas de mercado demasiado elevados en los países de los que hablamos.

Y aunque sea algo secundario, otra utilidad bastante interesante de las apps LITE y que suele pasar desapercibida es que nos permiten usar dos cuentas diferentes abiertas a la vez en el mismo servicio sin tener que estar deslogueándonos y logueándonos continuamente. De esta manera, por ejemplo, si cuentas con dos perfiles diferentes de Facebook, puedes usar la app full para una de ellas y la app LITE para la otra, y recibir notificaciones y acceder a ambas simultáneamente sin mayores problemas.

Ejemplos de apps LITE

No es de extrañar que empresas como Facebook y Google, ávidos por llevar sus servicios a cualquier rincón del mundo, hayan decidido desarrollar versiones ligeras de sus apps más populares para satisfacer la demanda de los usuarios de países en vías de desarrollo, a la vez que se aseguran una mayor penetración, mayores ingresos, y un mayor despliegue de sus plataformas (obviamente, no todo iba a ser altruismo), además de copar los tops de las tiendas de aplicaciones con decenas de desarrollos.

De esta manera, la compañía liderada por Mark Zuckerberg tiene en la Play Store versiones ligeras de prácticamente todos sus mayores éxitos (Facebook Lite, Messenger Lite, Instagram Lite), a la espera de un WhatsApp Lite oficial. Mientras tanto, otras plataformas populares como Skype, Spotify, Shazam o Clean Master también ofrecen versiones de sus productos con la coletilla LITE, como ya os contamos en su día cuando desgranamos las mejores apps LITE del mercado Android.

Interfaz de la versión reducida de Google Maps

Los de Mountain View, por su parte, parecen rehuir de la etiqueta LITE, pero no por ello han dejado de desarrollar una serie de apps dentro de su entorno GO con la misma finalidad, la de ofrecer versiones más ligeras y rápidas de sus herramientas más populares enfocadas a países emergentes y a todo aquel que no pueda permitirse tener instalada la versión completa de sus apps. De esta manera, nos encontramos con Maps Go, Gmail Go o YouTube Go, por nombrar algunos ejemplos, en los que se prima la funcionalidad sobre la estética, para entornos de escasa conectividad y conexiones de velocidad lenta.