Que el gaming es, como casi todas las facetas de la vida, algo que se mueve por modas y tendencias, es algo sabido por todos. En un período de 15 años hemos experimentado el auge de fenómenos como los MMORPG (con World of Warcraft como máximo exponente), los MOBA (con League of Legends y DOTA 2 peleando por ser el líder), los battle royale (donde Fortnite sigue siendo el rey indiscutible) y, ahora, hay un nuevo género que quiere venir a "sustituir" a todos estos: los auto chess o auto battler. Y vosotros diréis que el término os suena a chino y que tanto género nuevo empieza a hacerse un poquito complicado de seguir, pero no sufráis porque aquí estamos nosotros para poner los puntos sobre las íes.

Auto chess, así es el nuevo género de moda

Antes de entrar en una definición más o menos canónica, pensad en que la palabra inglesa chess se traduce al castellano como "ajedrez", así que ya se puede empezar a ver por dónde van a ir los tiros. Juegos de ajedrez para sistemas informáticos ha habido desde hace mucho tiempo, con las series Battle Chess y Chessmaster como dos de las más recordadas.

Todos sabemos cómo funcionan los juegos de ajedrez: dos sets de piezas que se enfrentan para eliminar al rey del bando contrario. Cómo se llega a conseguir eso depende enteramente de la habilidad de los jugadores; una buena estrategia es primordial. Ahora bien, en los videojuegos tradicionales de ajedrez es el propio jugador quien debe elegir qué hacen las fichas, mientras que en los auto chess funciona de otra manera.

Se trata de una mecánica muy sencilla: tenemos un tablero dividido en casillas y una serie de "piezas" que van a "combatir". Hasta aquí todo normal, son cosas que ya conocemos. En los auto battler el jugador sólo se encarga de desplegar las piezas, el juego hace todo lo demás; las piezas se darán de bofetadas unas con otras automáticamente sin que tú tengas que intervenir.

Gameplay de Auto Chess en Android

Así explicado podría parecer que el auto chess no tiene ningún elemento que lo haga divertido, pero no es así. Por una parte, cada personaje pertenece a una raza y a una clase. Si pones varias unidades de la misma raza o la misma clase en el tablero obtendrás alguna ventaja adicional, lo que propone una nueva forma de plantear la estrategia antes de empezar cada partida.

Pero la cosa no se queda ahí: además de las ventajas raciales o de clase, cada unidad cuenta con una habilidad especial que se podrá activar en momentos concretos (otras son pasivas y funcionan sin que tengas que hacer nada): puedes desde hacer más daño, pasando por curar unidades, a lanzar un conjuro que provoque una desventaja en las unidades rivales.

Y podemos seguir rizando el rizo: cada personaje tiene un nivel de rareza codificado por colores con una estructura que casi todos conocemos; blanco para los comunes, verde para los poco comunes, azul para los raros, morado para los épicos y naranja para los legendarios. Y encima se puede subir el nivel de estos personajes también. Además, podremos usar objetos que nos otorguen ventajas especiales durante una partida.

¿Y cómo se juega a un auto chess?

En primer lugar, tenemos a nuestra disposición un montón de personajes distintos, con habilidades únicas y tipos de ataque diferentes. Para triunfar en una partida de auto battler tienes que conocer bien a los personajes y disponerlos en el tablero con arreglo a eso: busca siempre formaciones que protejan a las unidades más débiles (generalmente las que atacan desde lejos) o que favorezcan determinados rasgos de tus personajes (ponerlas en línea no es una buena idea).

Gameplay de Teamfight Tactics

Durante la partida se ganan monedas, que se pueden gastar en comprar nuevas unidades y subir nuestro nivel de experiencia. Por cada cinco monedas subimos cuatro puntos de experiencia, mientras que los personajes cuestan entre una y cinco monedas dependiendo de su rareza.

Antes de empezar una ronda tendremos acceso a la tienda de personajes, donde podremos comprar o vender los que nos convengan y ver sus características de forma más detallada. Incluso antes de jugar contra otros jugadores, habrá rondas de IA a modo de calentamiento y para obtener objetos potenciadores.

También conviene prestar atención a la evolución de los personajes. Al empezar todos tienen una estrella, pero podemos combinar tres unidades iguales para obtener uno de dos. Finalmente, si tenemos dos unidades iguales subidas a dos estrellas, podremos obtener uno de tres. Mucho ojo a estos últimos porque pueden ser muy poderosos.

Los auto chess más importantes del momento

Hablamos primero de uno que comenzó su andadura siendo un mod para DOTA 2; nos referimos a DOTA Underlords. La modificación original tenía el nombre de DOTA Auto Chess y fue desarrollada por Drodo Studios, logrando en poco tiempo colarse en la lista de los más jugados de Steam.

Gameplay de DOTA Underworlds

Esto sirvió para que Drodo y Valve empezasen a colaborar para lanzar un juego completo basado en el mod, pero el acuerdo se rompió. Valve ha lanzado DOTA Underlords en acceso anticipado como únicos valedores del proyecto. Por su parte, Drodo Studios ha lanzado Auto Chess para plataformas móviles logrando también un éxito considerable. Recientemente han anunciado su intención de portarlo a PC.

Nos queda la guinda del pastel: Riot Games y su Teamfight Tactics. A la sombra de LoL, los padres del MOBA estrella han lanzado su propio auto battler, que actualmente se encuentra en fase beta y que por ahora está atrayendo a la mayoría de los fans (es el más visto de su género en Twitch hasta la fecha).

Todos estos juegos son gratuitos, aunque por ahora el único que está en su versión final es Auto Chess para móviles. Los demás se encuentran todavía en fase de desarrollo, aunque sabiendo quiénes son los padres de cada criatura es fácil imaginarse que incorporarán rasgos característicos de los free-to-play en el futuro cercano.

Los mejores juegos Auto Chess para Android

Aunque es un género de videojuegos popular desde hace poco tiempo, ya existen bastantes juegos dedicados a él por completo, además de otros que lo han añadido entre sus opciones. Si eres usuario de smartphones te interesa echar un vistazo a los mejores juegos Auto Chess para Android, una completa lista con los títulos que más éxito están teniendo entre los jugadores. Y lo más lógico es que en los próximos meses sigan apareciendo nuevas propuestas que atraigan tu atención, así que guarda bien el enlace entre tus favoritos del navegador porque iremos completando el listado puntualmente con todas las novedaes y actualizaciones.