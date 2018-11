Videojuegos que se movían dentro de los géneros del puzle y la habilidad ha habido desde hace mucho tiempo. Desde el omnipresente Tetris (que ha aparecido en todos los sistemas posibles y no para de reinventarse), pasando por los juegos tipo Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Zoop o Super Puzzle Fighter 2 Turbo aparecidos a finales de la década de 1990, a los más modernos The Room o Swapper, todos hemos conocido un título que se podía englobar dentro de este género; quizá muchas veces sin ser conscientes de ello. Y sin embargo, hay una tendencia dentro del mundo de los puzles que lleva unos cuantos años arrasando.

Nos referimos a los Match-3, de los que queremos hablar con más profusión en este artículo. Seguramente por su denominación "oficial" no los conozcas, pero más adelante verás que con toda probabilidad ya habrás jugado a alguno.

¿Qué es un juego Match-3?

Un juego de tipo Match-3 es un puzle en el que el objetivo es formar combinaciones de tres o más fichas de un mismo tipo o color. En otras palabras, lo que haces cada vez que juegas a Candy Crush. El desafío en este tipo de juegos está en la capacidad para identificar patrones en medio de un escenario aparentemente caótico.

Si bien los juegos tipo Match-3 son juegos de intercambio de fichas, no se pueden agrupar con Tetris y sus clones. La razón es muy sencilla: las diferencias en las mecánicas de juego. Mientras que en estos juegos hay que hacer combinaciones cromáticas, en Tetris las fichas deben encajar con el objetivo de formar una línea.

Precisamente gracias al ya mencionado Candy Crush los videojuegos han llegado a público que normalmente no es gamer. Los jugadores casuales se han convertido en los principales usuarios de este tipo de títulos, que llevan tiempo copando los primeros puestos en las listas de los más descargados (e incluso han protagonizado alguna que otra polémica).

De acuerdo con estudios conducidos para empresas dedicadas a la creación de estos juegos casuales como Big Fish Games, su éxito radica en la capacidad humana para comprender mejor los grupos de tres. De hecho, según publicó esta empresa en su blog corporativo a nuestro cerebro le resulta muy fácil y estimulante identificar grupos de tres elementos.

Breve historia de los Match-3

Si bien Candy Crush es uno de los más populares, no fue ni de lejos el primero. Hay que remontarse hasta la segunda mitad de la década de 1980 para encontrar dos de los principales exponentes del género, Columns de Sega y Dr. Mario de Nintendo. Sus mecánicas fueron tan influyentes que se vieron reflejadas en títulos posteriores como Puyo Puyo o Baku Baku Animal.

Inicialmente el género no arraigó bien en occidente, pero en Japón causaba furor. Títulos exclusivos para el mercado nipón como Yoshi's Cookie, Magical Journey o Panel de Pon sirvieron para darle una vuelta de tuerca a las mecánicas de los títulos más populares. Se los podría considerar como el germen de los Match-3 modernos.

Cartucho de Yoshi's Cookie para Game Boy

El primer juego de este tipo tal y como lo conocemos fue Shariki, aparecido en 1994 para Windows 3.1 de la mano del desarrollador ruso Eugene Alemzhin. Con él llegaban los criterios que después vimos en Bejeweled (2001), en el que había que formar combinaciones de 3 o más gemas de un mismo color para completar cada puzle. A partir de aquí llegarían nuevos títulos como Zuma's Revenge, Biotronic, Zoo Keeper o Jewel Quest.

En 2012 llegaría al mercado Candy Crush, que ha inspirado a cientos de clones y que hoy por hoy es el juego móvil más exitoso a nivel de ingresos. Actualmente siguen llegando nuevos títulos a este mercado, lo que está provocando una enorme sobresaturación. Basta con escribir "match-3" en Google Play para observar la enorme cantidad de variaciones sobre una misma idea que existen.

Hoy en día incluso se pueden encontrar Match-3 multidimensionales como WWE Champions, que dividen la pantalla en dos áreas: en una podemos ver una animación en 3D que refleja consecuencias de lo que pasa en la otra área; el tablero donde vamos creando combinaciones de 3 o más elementos.

El futuro de los Match-3

En un mercado tan sobrepoblado como el de este género, la diferenciación resulta clave. Los usuarios están ya más que familiarizados con el concepto, así que para que la fórmula no se vuelva repetitiva y se estanque hay que introducir innovaciones. En ese sentido, pequeños rasgos y variaciones (como hizo King con sus distintas sagas) serán claves para que el género siga disfrutando de popularidad.

Jugando a Candy Crush en un iPad / m01229 editada con licencia CC 2.0

Analistas de la industria apuntan a que el futuro de los Match-3 pasa por ofrecer progresión no lineal. A los jugadores les gusta llevarse pequeñas sorpresas de vez en cuando, y esto se puede hacer ofreciéndoles pequeños desafíos que los vayan sacando de la monotonía cada ciertos niveles. Introducir algún tipo de objetivo a largo plazo (e incluso un poco de guion) tampoco es una mala idea.

Hay voces que apuntan a que para que el género sobreviva, entre otras cosas, hay que ofrecer a los usuarios muchas cosas con las que jugar al tiempo que el título permanezca fiel a la idea original de los Match-3. Por muchas novedades que se introduzcan, quienes acuden a ellos buscan una experiencia casual que les ofrezca un desafío que ya conocen.

