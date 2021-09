RAM virtual qué es y cómo funciona en móviles Android

RAM virtual es un término que se empieza a popularizar en el mundo de los dispositivos Android. Esto se debe a que cada vez más fabricantes deciden integrar esta función en sus terminales. ¿Qué es exactamente la RAM virtual? ¿Cómo funciona? Hemos elaborado esta guía para facilitarte las respuestas a tus preguntas sobre esta cuestión.

Vamos paso a paso: ¿qué es la memoria RAM?

La memoria RAM es aquella que contiene archivos temporales de las aplicaciones para que el procesador haga consultas rápidas. Es tan importante que sea veloz que incluso está situada físicamente cerca del procesador. La cantidad de memoria RAM no suele definir por sí misma el rendimiento del equipo, ya sea en un ordenador o un teléfono. En realidad, tener más o menos memoria RAM influye en el número máximo de aplicaciones que es posible mantener abiertas sin que se pierdan datos.

En un ordenador, la memoria RAM se instala en una ranura de la placa base. En los dispositivos móviles, este componente va incluido en el mismo chip que la GPU y la CPU. El conjunto de todos esos componentes se denomina SoC. Los sistemas operativos actuales, como Android, gestionan la memoria RAM de forma eficiente evitando que llegue al punto de saturarse. Esto es necesario porque ampliar la memoria RAM que viene instalada en un dispositivo móvil no es posible. Con todo, los fabricantes se las han ingeniado para ampliarla mediante software.

¿Qué es la memoria RAM virtual y cómo funciona?

La memoria RAM virtual amplía la cantidad total de espacio disponible utilizando parte del almacenamiento interno del dispositivo. Debes tener muy claro que esta es una solución que se activa solo cuando la memoria RAM principal está al límite. De esta manera, la virtualización de la RAM mediante el uso del almacenamiento se utiliza como último recurso y de forma temporal hasta que la memoria RAM principal vuelva a tener espacio libre.

La RAM virtual funciona de forma transparente de cara el usuario. Android es el encargado de gestionar cuándo es necesario utilizar el almacenamiento y cuándo no. Este sistema se implementa en el ámbito del software y en ningún caso requiere una modificación del hardware. Existen casos de algunos modelos que no contaban con la opción de habilitar memoria RAM virtual de origen y, tras una actualización del sistema, han adquirido esa posibilidad. Esto abre la puerta a que terminales con pocos recursos puedan mejorar la multitarea y sean capaces de lidiar con más aplicaciones al mismo tiempo.

Además de lo que ya hemos comentado, es importante tener en cuenta algunas cuestiones adicionales en referencia a la RAM virtual. Por ejemplo, no es tan rápida como la memoria RAM real. Recuerda que se trata de la emulación un recurso básico aprovechando un dispositivo de almacenamiento más lento. Por eso, no esperes que el rendimiento mejore demasiado al ejecutar videojuegos o aplicaciones pesadas. Por otra parte, no olvides que la habilitación de esta característica requiere espacio libre en tu dispositivo. Si no cuentas con más GB disponibles, no podrás virtualizar memoria RAM.

¿Cómo activar la memoria RAM virtual en tu dispositivo?

El paso previo a la activación de la memoria RAM virtual es comprobar si tu modelo dispone de esa función. Si no es el caso, no tendrás manera de ampliar la cantidad de RAM de tu dispositivo. Si, afortunadamente, cuentas con esa función, lo más habitual es que debas dirigirte a la sección About phone de los ajustes.

Acerca del teléfono en ajustes

Allí, presiona sobre el apartado de la RAM.

Memoria RAM en el dispositivo

Activa el control deslizante y especifica cuánta memoria adicional quieres habilitar.

Activar la memoria RAM virtual

Tras reiniciar el terminal, ya contarás con la memoria RAM virtual habilitada, dispuesta a echar una mano en el caso de que la memoria principal se sature.