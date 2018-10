WhatsApp es el líder sin discusión de la mensajería instantánea, pero no es perfecto. Sus usuarios reclaman muchas funciones y características que por el momento no están disponibles y que en algunos casos no lo estarán nunca. Al final sus creadores deciden y hay que conformarse... a no ser que quieras explorar otros mundos. Los MODs de WhatsApp son una alternativa perfecta a la versión oficial porque incluyen precisamente todas esas funciones tan demandadas convirtiéndose en un rotundo éxito. Sin embargo también hay riesgos y problemas a tener en cuenta. Te explicamos qué ventajas tienen estos MODs para que tú mismo puedas razonar si te merece la pena pasarte a uno de ellos, y también las desventajas que tiene optar por el camino oscuro.

Ventajas: los beneficios de usar un MOD de WhatsApp

Lo primero será repasar las innumerables ventajas de las que puedes disfrutar, desde las que consideramos más relevantes a las que lo son menos. Sin duda estas versiones vitaminadas de nuestra app de referencia deberían llamar tu atención ante el despliegue de mejoras que incorporan.

Usar dos números de teléfono

El sueño de muchos es usar dos números de teléfono en WhatsApp. No todos los MODs permiten hacerlo, pero algunos como GBWhatsApp sí, por lo que puedes tener dos WhatsApp diferentes e independientes en tu dispositivo. Es posible separar por ejemplo las conversaciones profesionales de las privadas, o tener un WhatsApp para tus conocidos y otro para tus amantes. Es una de las ventajas más jugosas y la razón por la que muchas personas optan por su uso.

Ocultar el doble check azul de mensaje leído

Creo no equivocarme al decir que muchos llegan hasta los MODs de WhatsApp intentando quitar el doble check azul de los mensajes leídos, de manera que puedan acceder a las conversaciones y el interlocutor no sepa que hemos leído el mensaje. El doble check azul es uno de los grandes quebraderos de cabeza de nuestro tiempo desde su instauración y los MODs de WhatsApp hacen posible quitarlo. Se puede hacer para contactos específicos o solo para algunos, en conversaciones privadas o grupales.

Ocultar tu última hora de conexión

La tercera de las cosas más interesantes para la inmensa mayoría sigue la misma línea que la ventaja anterior: ocultar a los contactos nuestra última hora de conexión, o dejarla fijada sin actualizar y por tanto son cambiar de estado. De esta manera te evitas tener que responder ante la pregunta de por qué no contestaste si estabas en línea. También permiten ocultar el estado Escribiendo que tanta ansiedad causa a la otra persona.

Pantalla de estados de WhatsApp

Leer mensajes borrados

Una de las funciones que ponen a tu alcance los MODs es la opción de ver los mensajes borrados por tus contactos. En la app oficial esto es directamente imposible, una vez que quien ha escrito el mensaje lo borra desparece por completo (tiene una hora para hacerlo), pero con estas alternativas tienes una opción que te permite ver todos los mensajes borrados de una conversación sin mayor problema.

Mayor tamaño de archivos adjuntos

WhatsApp limita el tamaño de los archivos adjuntos que se pueden enviar hasta los 100 megas. En esta situación parece bienvenida la opción que te brindan los MODs de mandar archivos con mayor tamaño, ya sean fotografías vídeos, audios, documentos... Los tamaños varían entre una alternativa u otra. También se incrementa por ejemplo el tamaño de los vídeos que podemos enviar grabados directamente desde la función de cámara y la cantidad de documentos que podemos enviar simultáneamente.

Personalización

Fuera de las funciones de privacidad que son las más demandadas tienes un sinfín de opciones de personalización como ventaja más palpable a la vista. WhatsApp ha mantenido una estética homogénea con el paso del tiempo aunque como es lógico se han realizado algunos rediseños. Sin embargo los MODs te dan la ventaja de poder personalizar absolutamente toda la interfaz. Hablamos del fondo de pantalla de las conversaciones, de los colores, del empleo de temas desarrollados por otros usuarios, de modificar la tipografía para poner la amada Comic Sans, de cambiar el icono de la app, disponer de más emoticonos... También se pueden hacer ajustes más originales como poner la foto del contacto junto a cada mensaje que este mande en los grupos o crear una pantalla de verificación de llamadas, evitando eso de llamar sin querer vía WhatsApp... Absolutamente de todo, en este sentido hay cambios y ajustes para aburrir a cualquier interesado en la materia.

Desventajas: los inconvenientes de instalar un WhatsApp MOD

Como cabía suponer no todo es de color rosa. Los MODs tienen una parte negativa, riesgos que deberás asumir y un tiempo extra adicional para su mantenimiento diario.

Ser baneado

No es habitual, pero podrías ser baneado desde la aplicación oficial por utilizar este tipo de MODS. Los responsables de WhatsApp oficial han tenido distintos puntos de vista sobre estos desarrollos de terceros a lo largo del tiempo, pero la tónica general es que no les gustan mucho. Ha habido periodos de tiempo donde determinados usuarios han sido baneados y han visto como sus cuentas eran bloqueadas temporalmente sin que se puede descartar nunca que lo sean de forma definitiva, pero no es lo normal y durante los últimos meses no se conocen casos graves de baneos por utilizar estos MODs, que los ha habido, sin ir más lejos en el caso de WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso.

Debes estar alerta ya que es una de sus principales desventajas, estos MODs incumplen los términos de uso y las condiciones del servicio oficial.

Adiós a las actualizaciones oficiales

Los usuarios de WhatsApp reciben las últimas actualizaciones de forma automática en sus móviles sin apenas tener que tocar nada. Con los MODs la cosa cambia, ya que por una parte las actualizaciones se liberan con retraso al depender la versión oficial, y por otra parte son los propios usuarios los que deben realizar la actualización, lo que no deja de ser un poco engorroso al obligar a este a que tome cartas en el asunto. Es el precio a pagar por todas esas ventajas.

Sin soporte oficial

Lógicamente estos desarrollos no son oficiales y por tanto el soporte no es su principal virtud. Tampoco es que en WhatsApp parezcan estar muy pendientes de los problemas de los usuarios, pero con los MODs siempre correrás el riesgo de que dejen de funcionar sin motivo aparente y sin respuesta concreta por parte de sus creadores.

Las condiciones de uso de WhatsApp hay que cumplirlas

Cambiar de app

WhatsApp es un cliente de mensajería pero a la larga también acaba de convertirse en tu base de datos de conversaciones, y perderlas es uno de los escenarios más terroríficos. Es un mal menor ya que resulta muy fácil realizar una copia de seguridad de tus conversaciones bien sea para guardarla o para llevarla hasta alguno de los MODs disponibles, pero ya te implica unos minutos de tu atención que los más vagos y perezosos no estarán dispuestos a emplear.

Scam, estafas a la orden del día

Uno de los grandes inconvenientes es que resulta difícil dar con el archivo de instalación correcto. Cuando algo tiene éxito como los MODs de WhatsApp se multiplican los sitios que dicen ofrecerlos pero que solamente distribuyen basura. Esa complejidad para descargar el archivo correcto puede ser una gran desventaja fácilmente evitable eso sí: si te haces con el archivo en nuestra web podemos asegurarte que estarás descargando lo que toca. De lo contrario no te lo ofreceríamos.

Seguridad en entredicho

¿Dejarías tus conversaciones privadas a la vista de cualquier persona? Usar MODs implica que tienen acceso a tus datos y a los del teléfono. En realidad la versión oficial ya tiene acceso a esa información igualmente, pero no está de más recordar que los MODs no son oficiales y que por tanto tu información puede acabar en manos todavía más indeseadas, si es que eso es posible.

¿Te has quedado con las ganas de probar alguna de estas versiones vitaminadas? Echa un vistazo a nuestra sección para descargar MODs de WhatsApp y comprueba tú mismo las ventajas e inconvenientes de su uso.