La francesa Wiko se ha convertido en una de las marcas de smartphones que más unidades vende en el país vecino, lo que le ha valido para poco a poco intentar expandirse a otros países como por ejemplo España. En todos ellos, para poder hacerse un hueco en un mercado tan competido como el de los móviles Android, es necesario ofrecer a los usuarios un buen producto a un precio competitivo. ¿Y lo han conseguido? Pues aunque enseguida os desgranamos sus características, ya os podemos avanzar que sí con Wiko View 2, un smartphone que combina un diseño atractivo con unas especificaciones que lo sitúan en la llamada gama media de telefonía.

Wiko View 2 en su embalaje original /

Características y precio de Wiko View 2

El smartphone se presenta en dos modelos, Wiko View 2 y Wiko View 2 Pro, donde el tamaño no varía pero sí algunas de sus características de hardware gracias a las que el modelo Pro es superior:

Wiko View 2 Wiko View 2 Pro Sistema Operativo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Memoria RAM 3GB 4GB Espacio Interno 32GB ampliable con microSD 64GB ampliable con microSD Pantalla 6" HD+ relación 19:9 6" HD+ relación 19:9 Resolución 1.440 x 720 1.440 x 720 Procesador Snapdragon 435 a 1,4GHz Snapdragon 435 a 1,8GHz Cámara Principal 16 Mpx 16 Mpx f/1.75 y 8 Mpx 120º Cámara Frontal 13 Mpx 16 Mpx Dimensiones 72.0mm x 154.5mm x 8.3mm 72.0mm x 154.5mm x 8.3mm Peso 153g 164g Batería 3.000 mAh 3.000 mAh

En concreto las diferencias, como se puede apreciar, se encuentran en la memoria RAM, en un procesador más potente, en la capacidad de almacenamiento y en la cámara doble con una óptica secundaria de 120 grados para tomar fotos con gran angular. Los precios para cada modelo quedan así:

Precio de Wiko View 2 : 199€.

: 199€. Precio de Wiko View 2 Pro: 299€.

Diseño y ergonomía: no parece de 6 pulgadas

He de admitir que no soy muy fan de los teléfonos grandes… las 5 pulgadas para una pantalla ya me parecen excesivas por lo que de entrada ya era reticente a un teléfono de 6. Pero además de ser esto una cuestión personal, he de admitir que el View 2 me ha sorprendido gratamente. La proporción 19:9 de su pantalla hace que el usuario no tenga la sensación de tener entre sus manos un teléfono grande (aunque lo es), por lo que aquellos que quieren un terminal con una pantalla de considerable tamaño sin renunciar a que sea manejable y que se pueda llevar sin problema en un bolsillo, encontrarán en éste una opción a considerar.

A pesar de sus 6 pulgadas Wiko View 2 está muy bien compensado en cuanto a tamaño /

A esto ha contribuido que la pantalla ocupe toda la superficie del dispositivo, salvo en la parte inferior que sí está ocupada por una franja de pequeño tamaño. Y será en la parte superior donde encontremos el, vamos a decir, polémico notch o muesca que tan poco gusta a muchos usuarios, donde está la cámara frontal.

En cuanto a los materiales de fabricación encontramos un cuerpo de plástico tanto en laterales como en la parte trasera, lo propio en un smartphone de esta gama, con un buen acabado. De hecho esta característica influye en que sea ligero que, unida a sus proporciones, hace que sea muy sencillo controlarlo con una sola mano.

Pantalla que ofrece un buen rendimiento en entornos iluminados

Hemos mencionado de pasada la pantalla en el apartado anterior. Esta es de 6 pulgadas de tipo LCD IPS con una relación 19:9 y ofrece una resolución de 720 x 1528, ocupando aproximadamente el 85% de la superficie del terminal. Pero lo que realmente importa en este caso es que ofrece un buen rendimiento, pudiendo utilizarla sin problema incluso en entornos muy iluminados por el sol.

La pantalla de Wiko View 2 destaca por el tamaño y por el 'notch' /

Procesador y rendimiento: por encima de la media

El rendimiento se ajusta a lo que cabría esperar de un smartphone con sus características. Es decir, estamos hablando de 3 GB de RAM y un procesador Snapdragon 435, más que suficiente para mover las aplicaciones que cualquier usuario medio puede llegar a necesitar durante su día a día sin que se ralentice la ejecución. Otra cosa es que quisiéramos exigirle mucho, como por ejemplo la ejecución de algún juego que requiera un gran despliegue gráfico. Pero claro, en este sentido no es que Wiko View 2 vaya a ralentizarse… lo va a hacer cualquier smartphone de características similares. Para eso tendrás que buscar un teléfono de mayores prestaciones (y precio).

Al mismo tiempo, mencionar que corre con un Android 8.0 casi puro ya que Wiko no ha incluido mucha personalización ni bloatware, por lo que en este aspecto no se va a ver perjudicado. Unido a que la última versión del sistema operativo también ha mejorado en este aspecto, la experiencia de uso en cuanto a rendimiento es satisfactoria.

Wiko View 2 satisface las exigencias de cualquier usuario medio /

El teléfono sale de serie, como decimos, con un Android 8.0 Oreo siendo marzo la fecha de su última actualización. Éste se ha adaptado a la pantalla con su notch, y en caso de que una app no se adapte correctamente a éste un botón en la parte inferior nos servirá para que ajuste al espacio.

Hay que decir además que la muesca hace que las notificaciones del sistema se hayan tenido que adaptar a su presencia, pero únicamente influye en que estas corran por un espacio que es aproximadamente la mitad que en un dispositivo que no la tenga. No es realmente gran cosa.

Por último resaltar que en pruebas de benchmarking como las de Antutu recibe puntuaciones de 43.000, situando su rendimiento por encima del 65% de dispositivos del mercado.

Cámara de fotos: mejor de día

El de la cámara de fotos es un aspecto que condiciona la compra de un móvil a no pocos usuarios. En este caso hemos encontrado que la principal ofrece una resolución de 13 Mpx y que su rendimiento es suficiente para obtener fotos de buena calidad, incluso en situaciones de mucha luz. Ahora bien, cuando hay menos luz no es la mejor de la cámaras de las que podemos disponer y quizá hay que recurrir a aplicaciones que potencien sus prestaciones para poder compensarlas.

La cámara de Wiko View 2 no es la mejor para las situaciones con poca iluminación / De día la cámara de Wiko View 2 rinde a muy buen nivel /

En cuanto a la cámara frontal, con un sensor de 16 Mpx, sí podemos decir que el resultado es bueno. Los selfies salen con una muy buena definición, así que si te gusta mucho lo de autofotografiarte, aquí tienes un motivo más para considerar este Wiko.

Batería: supera una jornada de uso intensivo

La capacidad de la batería es de 3.000 mAh. ¿Esto es mucho o es poco? Pues depende de varias cosas… en lo que respecta al móvil en sí mismo, el hecho de que su sistema operativo salga bastante limpio y que no cuenta con muchas apps propias, suma a su favor. También lo hace su procesador, que no es de los que más consumen. Luego, claro está, influirá el hecho de la frecuencia con la que lo utilices y de aquellas funciones que tengas operativas continuamente (GPS, wifi, Bluetooth…). De todas maneras aguantará más de un día usándolo intensivamente.

La batería de Wiko View 2 soportará sin problema una jornada de uso intensivo /

Eso sí, incluir la función de carga rápida habría mejorado mucho su nota en este apartado. Incorpora un sistema de carga normal con conectividad mediante micro USB y tarda, en el mejor de los casos, hora y media en cargar la batería.

Otras características y funciones

En otro orden de cosas Wiko View 2 viene provisto con Face Unlock, por lo que el usuario puede desbloquear el terminal mediante reconocimiento facial que se lanza automáticamente por la detección de gestos o mediante su sensor de huellas, situado en la parte trasera.

Otro aspecto muy útil es el de la conectividad NFC. Esta tecnología poco a poco se está extendiendo y es cada vez más habitual, lo que facilita no sólo los pagos desde el móvil, sino también la transmisión de datos entre dispositivos que se hayan emparejado o que se pueda usar en el transporte público.

Conclusión: perfecto para quien quiera rendimiento sin gastar mucho dinero

Wiko View 2 satisfará las expectativas de cualquiera que esté buscando un dispositivo móvil de gama intermedia que le sirva para su día a día y que no vaya a dejarle tirado sin batería cuando más lo necesite. En definitiva, podemos hablar de un buen dispositivo atendiendo a criterios de relación calidad-precio. Sin ser el mejor en nada sí que es bueno en todo.

En definitiva, Wiko View 2 se trata de un smartphone Android muy competitivo /

Como aspectos clave a destacar debemos mencionar su diseño y ergonomía, donde tamaño, proporciones y peso lo hacen muy manejable si lo comparamos con phablets con pantalla de 6 pulgadas. Tampoco podemos olvidar su rendimiento, donde responde perfectamente ante las situaciones más habituales, haber optado por un sistema operativo limpio sin capa de personalización o que dispone de conectividad NFC.

En lo mejorable nos acordamos de una cámara principal que podría rendir mejor o en la ausencia de carga rápida… pero bueno, a menos que estos dos sean aspectos capitales que vayan a condicionar la adquisición de un terminal y que necesites que el móvil se cargue en 45 minutos o tomar fotos en alta resolución al atardecer, Wiko View 2 se presenta como un candidato a considerar en la compra de un móvil.