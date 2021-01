Always on display qué es y cómo configurarlo en Android

¿Te has topado en alguna ocasión con el término "Always on display"? Entonces, es muy probable que te hayas preguntado cuál es su significado exacto. Hemos preparado este artículo para contarte con todo lujo de detalles qué puede esperar de esta característica, para qué sirve exactamente y cómo configurarlo en tu dispositivo, tanto si lo incluye de forma nativa como si no.

Qué es Always on display en Android

Always on display, conocido también por sus siglas, AOD, y en español como Pantalla siempre encendida, es un sistema gráfico de visualización de información que mantiene el panel de un dispositivo siempre activo. De esta forma, la pantalla nunca llega a apagarse por completo y muestra de forma continuada algunos datos, como la hora, las notificaciones pendientes o los próximos eventos del calendario. Aunque se usa, principalmente, en teléfonos móviles, también es frecuente encontrarlo en relojes inteligentes.

AOD se aprovecha de la tecnología OLED para provocar el menor impacto posible en la autonomía del terminal. Este tipo de paneles permiten activar o desactivar de forma individual cada píxel. Por lo tanto, solo se encienden los que son estrictamente necesarios para mostrar información. El resto se mantiene completamente desactivado.

Cómo configurar Always on display en tu Android sin aplicaciones

Lo primero que debes saber es si tu dispositivo es compatible con AOD. Esta característica, de momento, es exclusiva de Android. Apple no ha querido incluirla en ninguno de sus terminales, pese a contar, en su mayoría, con los paneles adecuados. En Android, no todos los dispositivos incluyen esta función. Lo más normal es que sean los terminales de gama media o de gama alta los que permitan mantener la pantalla siempre encendida.

Si tu dispositivo es compatible, puedes configurar AOD dirigiéndote a los ajustes del sistema. Cada fabricante ubica las opciones de Always on display en un lugar distinto. Por lo general, se encuentran dentro de los ajustes de pantalla o en una sección independiente. Para elaborar esta guía, hemos usado MIUI 12 de Xiaomi, donde hay que pulsar en Always-on display & Lock screen.

Acceder a las opciones de AOD

Seguidamente, deberás tocar en el control deslizante que verás junto a Always-on display para activar la pantalla siempre encendida.

Activar always on display en MIUI 12

En Show ítems, selecciona el horario en el que deseas que AOD funcione. Te recomendamos que lo desactives en horario nocturno.

Configurar el horario

Usa Style para modificar el aspecto de la pantalla encendida.

Configurar el estilo de la pantalla encendida

Xiaomi incluye una gran variedad de temas, pero cada fabricante dispone de sus propios diseños. Escoge el que más te guste.

Escoger un tema

Los temas tienen sus propias opciones. Personalízalos con los colores que prefieras y escoge la información que debe mostrarse.

Opciones del tema

Pulsa en Apply para guardar los cambios.

Aplicar cambios

Ahora, apaga la pantalla de tu dispositivo y espera a que se muestre el diseño que has elegido.

Cómo configurar Always on display en tu Android con aplicaciones

Si tu dispositivo no cuenta con esta función de manera nativa, puedes activarla con una aplicación de terceros. Hay diversas aplicaciones que permiten activar esta función.

Always On AMOLED 1.7.4 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tomando como referencia Always on AMOLED, así puedes activar AOD en tu dispositivo usando una aplicación de terceros. Una vez descargada e instalada, abre Always on AMOLED y concede los permisos necesarios. Pulsa en Allow now.

Conceder permisos necesarios

Activa la opción Allow display over other apps.

Activar permiso para mostrarse sobre otras apps

Personaliza la pantalla AOD de tu dispositivo añadiendo información y modificando su aspecto.

Configurar AOD con Always on Amoled

Ahora, bloquea el terminal para disfrutar del sistema Pantalla siempre encendida.

AOD activa

Ten en cuenta que si tu dispositivo no dispone de una pantalla OLED, el consumo de batería puede dispararse considerablemente. Por eso, te aconsejamos que, si no es tu caso, descartes el uso de esta aplicación.