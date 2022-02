El código PUK nunca ha tenido la atención que merece. No se usa a diario, bastante menos que el PIN y sólo en situaciones de emergencia, por lo que es lógico que no todos los usuarios estén familiarizados con esas siglas y que incluso desconozcan su existencia, pese a que antes lo normal será que se las tengan que ver con él. Hoy aquí vamos a contarte qué es el código PUK y dónde puedes encontrarlo, de forma que siempre puedas tenerlo a mano.

¿Qué es el código PUK exactamente?

El código PUK (PIN Unlocked Key) es un código de 8 dígitos que acompaña al código PIN de tu tarjeta SIM. Suele encontrarse impreso en la misma tarjeta donde está la tarjeta troquelada la SIM, pero no en la misma SIM por cuestiones de seguridad. Este código se utiliza para desbloquear la SIM cuando se pone el código PIN mal tres veces. El código PUK se puede introducir un número variable de veces de manera errónea (cambia según la operadora). Cuando se supera este límite, la tarjeta SIM queda bloqueda definitivamente y es necesario conseguir una nueva mediante un duplicado.

El código PIN actúa como la primera medida de seguridad, mientras que el código PUK es la última línea de defensa ante un extraño intentando usar nuestro teléfono para hacer llamadas (o cualquier otro fin poco claro). A diferencia del código PIN, el código PUK no se puede cambiar por otro que sea más fácil de recordar para el usuario.

¿Cómo puedo saber mi código PUK?

Si has introducido el código PIN erróneamente tres veces y necesitas desbloquear tu tarjeta SIM, hay varias formas de saber tu código PUK. Te las contamos a continuación.

En el paquete original de tu tarjeta SIM

Como te hemos comentado más arriba, este código se puede encontrar impreso junto a tu tarjeta SIM en su paquete original de la operadora. Siempre recomendamos a los usuarios que nunca se deshagan de esa tarjeta o cualquiera que sea el soporte utilizado para imprimir el código, ya que nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. La ubicación exacta del PUK puede variar dependiendo de cómo prepare estos elementos la operadora en cuestión, pero no dudes de que, si está en alguna parte, es ahí. Es la forma más fácil de conseguir el tuyo, siempre y cuando lo conserves.

Llama a tu operadora y pregunta

Si necesitas el código PUK de tu tarjeta SIM y no conservas el paquete orgiinal, no te preocupes. Si eres el titular de la línea, llama a tu operadora y un operador te lo facilitará muy amablemente. Si estás en un plan familiar, tendrá que ser el titular de la línea el que llame a la operadora para solicitar el código. Los números de teléfono para clientes de las operadoras principales son los siguientes:

Movistar : 1004

: 1004 Vodafone : 22123

: 22123 Orange : 1470

: 1470 Yoigo : 622

: 622 Pepephone : 1212

: 1212 Lowi : 1456

: 1456 Jazztel : 1565

: 1565 Amena: 1478

Quitando el asunto de ir al envoltorio original de la tarjeta para ver el código, este es uno de los métodos más directos para conseguir el código PUK de una forma relativamente rápida e indolora.

A través del área para clientes de la web de tu operadora

Esta es otra buena forma de conseguir el código PUK. De nuevo, si eres el titular de la línea, tendrás que introducir tus datos de acceso. Si no lo eres, necesitarás los del titular para poder consultarlo. El proceso varía un poco dependiendo de la operadora:

Consulta del PUK en la web de la operadora

Movistar : accede a Mi Movistar y al apartado Mis datos de cliente. Es aquí donde encontrarás la información de tu Código PUK.

: accede a Mi Movistar y al apartado Mis datos de cliente. Es aquí donde encontrarás la información de tu Código PUK. Vodafone : entra en el Área personal, localiza la pestaña Mi Móvil y ahí encontrarás el PUK.

: entra en el Área personal, localiza la pestaña Mi Móvil y ahí encontrarás el PUK. Orange : aquí podrás encontrar tu número PUK accediendo a tu Área de Clientes Orange, dentro del apartado Mi línea.

: aquí podrás encontrar tu número PUK accediendo a tu Área de Clientes Orange, dentro del apartado Mi línea. Yoigo : en Mi Yoigo también encontrarás un apartado de datos personales, donde puedes consultar el PUK de tu tarjeta SIM.

: en Mi Yoigo también encontrarás un apartado de datos personales, donde puedes consultar el PUK de tu tarjeta SIM. Jazztel: puedes consultar tu código PUK en el Área clientes de la web de la operadora.

Es importante señalar que las operadoras virtuales ofrecen al usuario conocer su código PUK a través de la línea telefónica y de su propia aplicación móvil, pero no a través de la web. Lo que nos lleva al siguiente punto...

En la aplicación móvil de tu operadora

Todas las aplicaciones de las operadoras cuentan con una forma de saber el código PUK, como puedes ver en la siguiente imagen:

Consulta del código PUK en la aplicación de la operadora

Ahora bien, el proceso para llegar hasta aquí varía dependiendo de la aplicación y de la operadora. No obstante, se trata de un proceso sencillo que no entraña ninguna clase de riesgo. Y si no nos crees, echa un vistazo al soporte dedicado de tu operadora; seguro que te aclara muchas dudas.