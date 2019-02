Todos sabemos que para descomprimir un archivo ZIP o RAR en un PC de escritorio no hace falta complicarse en exceso, dado que las últimas versiones de Windows incluyen una herramienta de descompresión integrada, basta con hacer clic en el archivo y extraer sus contenidos a la localización que nos interese. ¿Y en Android? El sistema operativo del robot verde no ofrece soporte nativo para abrir archivos comprimidos, pero eso no significa que no sea igualmente fácil descomprimir lo que nos interese. En este artículo veremos cómo puedes abrir o descomprimir no sólo archivos ZIP o RAR, sino también otras extensiones como TAR o 7z.

Cómo ver el contenido de archivos comprimidos en Android

Como ya hemos comentado en otros artículos, hace tiempo que para disfrutar de las características más interesantes del sistema operativo móvil de Google no es obligatorio rootearlo. Hoy en día, conforme la tecnología ha ido avanzando, ya no es necesario. Y además esto nos permite ejecutar tareas tan cotidianas como la compresión y descompresión de archivos.

RAR 5.70 build 69 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Para hacerlo en nuestro Android sólo tendremos que descargar una aplicación conocida como RAR, que además de no necesitar permisos de superusuario te permite hacer todo esto:

Crear archivos comprimidos en formatos RAR y ZIP.

Extraer archivos comprimidos en formato RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO y ARJ.

Reparar archivos dañados en formato ZIP y RAR.

Utilizar varios núcleos para la compresión de datos.

Cifrar de archivos comprimidos.

Usarlo es muy sencillo. Descarga la app y ábrela, aparecerá un explorador de archivos:

Vista principal de RAR

En él navega hasta donde tengas un archivo comprimido. Pulsa sobre él y accederás a su interior. Una vez dentro, pulsa el botón de extracción para sacar de ahí los archivos:

Archivos dentro de un archivo comprimido

Verás una ventana de confirmación donde se te pedirá que indiques la ruta donde se extraerá. Si quieres descomprimir en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo, no es necesario que indiques nada. Por último pulsa en el botón Aceptar:

Opciones de descompresión de un archivo

Como puedes comprobar no reviste ninguna dificultad y es muy fácil de hacer. Esperamos que te sea de utilidad.