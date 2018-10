Desde hace unos cuantos años es habitual oír hablar del modo recovery o de recuperación de los terminales Android. A lo que hace referencia este término es a una partición del sistema operativo que está oculta, y que cuenta también con un arranque independiente. La palabra hace tiempo que forma parte de la jerga de los usuarios más avanzados; acostumbrados a tratar con partes del teléfono móvil que la mayoría no suele pensar en tocar. Lo normal es escuchar hablar de recoveries para referirse a soluciones de terceros como TWRP o ClockWorkMod, que se suelen utilizar para rootear los terminales e instalar ROMs personalizadas como Lineage OS.

Sin embargo, todos los terminales Android cuentan con un modo de recuperación de serie. No es tan avanzado como las soluciones que citamos antes, pero sí permite a los usuarios menos duchos en el sistema del robot verde salir de algún apuro (de esto hablaremos más adelante). Por esa razón nosotros queremos contar en este artículo cómo acceder al modo recovery en Android.

Cómo entrar al modo recovery con tu teléfono

Algo que suele chocar a muchos usuarios menos experimentados cuando se topan con los recoveries son las combinaciones de botones que hay que pulsar para acceder a ellos. Para cada fabricante existe una combinación distinta; nosotros te mostraremos unas cuantas a continuación.

Hay un paso que todos tienen en común: el teléfono tiene que estar apagado. A partir de aquí, cada fabricante utiliza una forma distinta de acceder a este elemento:

Google Pixel y Google Nexus : pulsa el botón bajar volumen. Mantén la pulsación y, sin soltarlo, pulsa el botón de encendido hasta que el terminal arranque.

: pulsa el botón bajar volumen. Mantén la pulsación y, sin soltarlo, pulsa el botón de encendido hasta que el terminal arranque. HTC : pulsa los botones bajar y subir volumen. Sin dejar de pulsar, presiona el botón de encendido hasta que el dispositivo arranque.

: pulsa los botones bajar y subir volumen. Sin dejar de pulsar, presiona el botón de encendido hasta que el dispositivo arranque. Samsung Galaxy S8 y S9 : pulsa el botón de subir volumen y el de Bixby. Sin soltar, pulsa el botón de encendido hasta que el terminal se encienda. Suelta el botón de encendido cuando el logo de Samsung aparezca en pantalla y el resto de los botones cuando aparezca el Android azul.

: pulsa el botón de subir volumen y el de Bixby. Sin soltar, pulsa el botón de encendido hasta que el terminal se encienda. Suelta el botón de encendido cuando el logo de Samsung aparezca en pantalla y el resto de los botones cuando aparezca el Android azul. Samsung Galaxy S7 y anteriores : pulsa los botones de subir y bajar volumen, el botón físico y el de encendido. Mantén la pulsación hasta que entres en el recovery.

: pulsa los botones de subir y bajar volumen, el botón físico y el de encendido. Mantén la pulsación hasta que entres en el recovery. Sony : enciende el dispositivo y mantén pulsado el botón de subir volumen cuando aparezca el logo de Sony y la luz del LED se vuelva ámbar, rosa o naranja.

: enciende el dispositivo y mantén pulsado el botón de subir volumen cuando aparezca el logo de Sony y la luz del LED se vuelva ámbar, rosa o naranja. LG : presiona y mantén el botón de encendido y el de bajar volumen hasta que aparezca el menú de recuperación en la pantalla.

: presiona y mantén el botón de encendido y el de bajar volumen hasta que aparezca el menú de recuperación en la pantalla. Motorola : pulsa y mantén los botones de bajar volumen y de encendido hasta que el dispositivo se encienda.

: pulsa y mantén los botones de bajar volumen y de encendido hasta que el dispositivo se encienda. OnePlus: sigue la misma fórmula que Motorola.

A partir de aquí tendrás que usar los botones de volumen para moverte por el menú que verás en pantalla. Con esos botones navega hasta la opción Recovery mode, que tendrás que seleccionar con el botón de encendido.

El dispositivo se reiniciará en modo de recuperación; con una imagen de la mascota de Android con un signo de exclamación rojo acompañada de las palabras “sin comandos”. Ahora mantén pulsado el botón de encendido y pulsa el botón de subir volumen una vez. Ya está, has accedido al recovery de serie de tu terminal.

Accediendo al recovery con ayuda de un ordenador

Consola de ADB en ejecución

Para realizar esta operación hace tiempo era necesario descargarse todo el SDK de Android. Hoy en día y gracias a los usuarios del foro de XDA Developers ya no es necesario: basta con descargar una herramienta llamada Minimal ADB & Fastboot Tool. Con esta herramienta tenemos todo lo necesario para acceder al modo recovery con unos pocos comandos; lo único que necesitaremos serán los drivers USB de nuestro terminal (que podrás descargar desde la web del fabricante).

Si abrimos la herramienta aparecerá en pantalla una ventana de línea de comandos. En primer lugar tendremos que comprobar que ADB reconoce nuestro dispositivo. Lo haremos introduciendo la siguiente instrucción:

adb devices

Si todo está en orden el programa te debería devolver la información sobre tu terminal. Sabiendo ya que el ordenador reconoce tu dispositivo, ya puedes acceder al recovery con esta orden:

adb reboot recovery

Ya estoy dentro, ¿y ahora qué?

Modo recovery original en un Samsung Galaxy S9

Tal y como decíamos al principio del artículo, el recovery de serie no cuenta con las opciones avanzadas de las soluciones de terceros. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser útil. De hecho cuenta con dos opciones muy prácticas que vale la pena conocer.

La primera de ellas es Wipe data / Factory reset. Con ella podemos restablecer los datos de fábrica del dispositivo si vemos que no arranca. Esto significa que tu teléfono volverá al estado en el que se encontraba la primera vez que lo utilizaste.

La segunda opción es Wipe cache partition. Con ella podremos borrar los datos de la caché del teléfono, lo que nos permitirá liberar algo de memoria que se habrá ido ocupando con el uso. Por otra parte, usar este método no se recomienda salvo en casos muy puntuales.