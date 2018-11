Las funciones de copiar y pegar de Android son bastante básicas: selecciona un texto, cópialo y pégalo. Copia otra cosa, y todo lo que hayas copiado se irá para siempre. Quizá la única forma de conseguir tener control sobre todo lo que copiamos o cortamos sería acceder al historial del portapapeles, pero lo cierto es que Android no soporta esta función de forma nativa. Hay algunos fabricantes que sí permiten sortear este problema, pero algunos no son todos. De poco sirve que ofrezcamos una solución para, por ejemplo, LG, si tú tienes un móvil Samsung. Lo que necesitamos es una solución universal, y por suerte se pueden encontrar varias en Google Play.

AnyCopy, el portapapeles seguro

Con AnyCopy cualquier cosa que copies permanece en el portapapeles y puedes revisar todos tus clips de texto cuando quieras. Incluso puedes copiar cualquier cosa que hayas guardado allí para reutilizarla, basta con pulsar sobre cualquier texto presente en la app.

AnyCopy en ejecución

No obstante, es el ideal para usuarios preocupados por su privacidad: se puede bloquear la app mediante un código PIN, poner contraseña a clips determinados y, además, todo lo que copies en AnyCopy está cifrado. Si quieres una capa extra de seguridad, es lo que estás buscando.

SwiftKey, el teclado con gestor de portapapeles

Si usas un teclado de terceros para escribir en tu teléfono y usas SwiftKey, quizá no conocías este truco. Si no utilizas esta aplicación, no sé a qué estás esperando. No sólo es uno de los mejores de su clase (especialmente en texto predictivo), sino que cuenta con un interesante gestor de portapapeles.

Portapapeles de SwiftKey

Para acceder a él pulsa sobre la cruz que encontrarás en la esquina superior izquierda del teclado y pulsa sobre el botón del portapapeles (resaltado en la imagen). Ahí podrás consultar todo lo que hayas copiado hasta ese momento, aunque los clips caducan al cabo de una hora a no ser que especifiques lo contrario.