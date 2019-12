Los modos oscuros están de moda dentro del mundo Android. Las aplicaciones ya llevan un tiempo jugando con ellos, pero no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que todos se han sumado a su implementación. El modo oscuro ofrece beneficios como por ejemplo reducir la fatiga visual del usuario o ahorrar batería si se dispone de pantallas OLED. Si te interesa saber cómo puedes activar el modo oscuro en Android, entonces sigue leyendo. Te contamos todo lo necesario.

Cómo activar el Dark Theme en Android 10

Activar el modo oscuro en Android 10 es muy, muy fácil, ya que ha sido implementado de forma nativa en el sistema. Es tan sencillo como seguir la ruta Configuración > Pantalla y ahí pulsar en Tema oscuro:

Modo oscuro en Android 10

Para desactivarlo si no te convence, es tan fácil como volver a pulsar en Tema oscuro para hacer que vuelva al modo normal.

Cómo activar el modo oscuro en Android 9 Pie

Android Pie, aunque también cuenta con este modo, no lo ofrece al completo, sino que ofrece más bien un adelanto de lo que este modo oscuro es en Android 10. También vale la pena señalar que no todos los terminales que tienen Android Pie cuentan con dicho modo, depede de los fabricantes (sí se puede encontrar en todos los terminales con Android One o Android Go).

Si nuestro terminal sí cuenta con un modo oscuro, la ruta variará en función del fabricante. Para modelos con Android puro la ruta es Ajustes > Pantalla > Avanzado > Tema del dispositivo.

Pero, por ejemplo, si tienes un teléfono Samsung con Android Pie la ruta a seguir es Ajustes > Pantalla y pulsar sobre Modo noche para aplicar el tema oscuro:

Modo oscuro de Android en Samsung

En otros como Xiaomi tendrás que acudir a la ruta Ajustes > Pantalla de inicio & recientes > Fondos y allí pulsar en Oscuro:

Modo oscuro de Android en Xiaomi

La implementación del modo oscuro en Android Pie no es completa como decíamos, el sistema pasa los colores claros a oscuros (el cajón de aplicaciones, la barra de ajustes rápidos, la de notificaciones y la de búsqueda pasan del blanco al negro), pero no lo implementa en el resto de aplicaciones.

Cómo activar el modo oscuro en veriones anteriores de Android

En este caso, vamos a recurrir a Nova Launcher (no será la primera vez, ni la última, que esta popular app nos ofrezca soluciones fáciles a problemas aparentemente complejos). En primer lugar, descárgalo, instálalo y ábrelo.

Nova Launcher 6.2.3 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

En segundo lugar, ve a los ajustes de Nova y busca allí Modo nocturno:

Ajustes de Nova Launcher

Pulsa sobre la opción y, en la parte superior derecha de la pantalla, pulsa para cambiar el valor de Desactivado a Activado:

Modo nocturno de Nova Launcher

Es importante señalar que el modo oscuro sólo funciona correctamente si se aplica un color negro puro, con lo que asegúrate de seleccionar el código #000000 cuando lo actives. Aplícalo también a la barra de búsqueda, al cajón de aplicaciones y demás si lo consideras oportuno.

Algunas aplicaciones que ya cuentan con modo oscuro

Existen desde hace tiempo apps que implementan el modo oscuro. Vemos algunas de ellas a continuación:

Google Fotos: Muchas de las aplicaciones de Google ya cuentan con el modo oscuro. La aplicación de galería de la Gran G ha variado su esquema de color, llevando los colores claros a una gama de grises.

Muchas de las aplicaciones de Google ya cuentan con el modo oscuro. La aplicación de galería de la Gran G ha variado su esquema de color, llevando los colores claros a una gama de grises. YouTube: Hace ya tiempo que la app cuenta con este nuevo esquema, que se comporta de forma muy similar al de Google Fotos. Incluso anima a los usuarios que no lo tengan activado a probarlo.

Hace ya tiempo que la app cuenta con este nuevo esquema, que se comporta de forma muy similar al de Google Fotos. Incluso anima a los usuarios que no lo tengan activado a probarlo. GBoard: El teclado de Google ha incluido un modo oscuro que deja las teclas en negro.

El teclado de Google ha incluido un modo oscuro que deja las teclas en negro. Facebook Messenger: Si lo activas, los colores blancos se sustituyen por un color negro puro que ayudan a ahorrar batería, además de reducir la fatiga visual.

Si lo activas, los colores blancos se sustituyen por un color negro puro que ayudan a ahorrar batería, además de reducir la fatiga visual. Viber: Esta popular alternativa a WhatsApp cuenta desde hace tiempo con un modo oscuro que coloca la app en colores grises y negros.

Esta popular alternativa a WhatsApp cuenta desde hace tiempo con un modo oscuro que coloca la app en colores grises y negros. Skype: Si bien su popularidad ya no es la que era, hoy en día sigue siendo una de las opciones favoritas para realizar videollamadas. También cuenta con un modo oscuro que tiñe de negro las zonas blancas.

Si bien su popularidad ya no es la que era, hoy en día sigue siendo una de las opciones favoritas para realizar videollamadas. También cuenta con un modo oscuro que tiñe de negro las zonas blancas. Todoist: Esta popular lista de tareas también cambia los colores claros por gamas de grises y negros.

Esta popular lista de tareas también cambia los colores claros por gamas de grises y negros. Evernote: La popular aplicación para tomar notas que se sincronizan a través de distintos dispositivos permite colocar su fondo en negro.

¿Es el modo oscuro realmente eficiente?

Decíamos en las primeras líneas del artículo que el ahorro de batería del modo oscuro solamente funciona en las pantallas OLED, ya sea en las OLED normales y corrientes o las AMOLED y Super AMOLED que montan (y venden) los coreanos de Samsung. ¿Por qué?

Piensa en una pantalla LCD normal y corriente como en un interruptor de luz. Este interruptor sólo tiene dos posiciones: encendido y apagado. Esto signfica que las pantallas LCD se encienden en toda su superficie cuando el terminal no está apagado o en reposo, y es independiente a los colores o los mensajes que tengan que mostrar en pantalla.

En cambio, una pantalla OLED puede encender o apagar sus píxeles por separado. Cada punto negro en una pantalla de esta clase equivale a un píxel apagado, lo que subraya la importancia de aplicar colores negros puros en los modos oscuros: cuantos más píxeles apagados haya en pantalla, mayor será el ahorro de batería que experimentaremos.

Si los modos oscuros se implementan de forma deficiente, nada de todo esto sirve. Si los colores que muestra la app no son negros, sino gamas de grises oscuros, no habrá píxeles apagados sin ofrecer información y, por tanto, no existirá un ahorro real.