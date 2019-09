En un mundo de diestros, los zurdos están condenados a adaptarse. Todo está pensado para ser utilizado con la mano derecha: coches, instrumentos musicales, utensilios de cocina... hasta los teléfonos móviles. Si coges tu smartphone con tu mano izquierda y empiezas a navegar por la pantalla puede que inicialmente no notes nada, pero tras un rato puede que te des cuenta de que hay determinadas operaciones que cuesta más hacer sin que acabes en un menú al que no querías ir. Puede que incluso abras apps sin querer, y en ese caso te diré "bienvenido a mi mundo". Para los usuarios de Android como yo (y como tú, si es tu caso) hay una solución muy sencilla que no requiere de pasos complicados: activar el modo para zurdos. Te contamos cómo hacerlo.

Activar el modo para zurdos de Android

Empecemos dando una buena noticia: el modo para zurdos se incluye de forma nativa en Android; no es necesario instalar nada, conseguir permisos de root, ni nada por el estilo. De hecho, lleva integrado en el sistema operativo desde la versión 4.4. Lo que sí es necesario es saber a dónde acudir, y para eso estamos nosotros.

En primer lugar, tendrás que tener habilitadas las opciones para desarrolladores. Para encontrarlas tendrás que acudir a la ruta Ajustes > Información del teléfono o similar (recuerda que en función de la capa de personalización y del fabricante la ruta puede variar) y pulsar sobre el número de compilación de Android hasta que aparezca un mensaje anunciando que ya eres desarrollador.

Ten en cuenta que el apartado sobre el que debes pulsar también puede variar entre fabricantes y terminales. En el caso de mi Xiaomi Pocophone F1 hay que pulsar en la versión de MIUI. Ahora busca las opciones de desarrollador en los ajustes, y una vez dentro busca este apartado:

Activación del modo para zurdos

Pulsa sobre él para activar el modo para zurdos, y verás cómo la orientación de la pantalla cambia automáticamente:

Modo para zurdos activado

Y ya está, ya puedes usar tu Android con la mano izquierda sin preocuparte de nada más. Como puedes ver es fácil de hacer y sólo requiere un poco de paciencia.