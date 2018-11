Tener Android totalmente actualizado es un must para muchos usuarios. Suele ser una de las cosas que más obsesión causan: todos queremos probar las nuevas funciones, recibir los nuevos parches de seguridad y ver esas novedades estéticas que convierten la home screen en un placer para la vista. Por desgracia, para tener el sistema operativo al día no es suficiente con ir a Google Play y buscar la versión más reciente, ya que no depende de Google: cada fabricante tiene sus propios tiempos de lanzamiento por culpa de las dichosas capas de personalización en muchos casos. Dicho esto, queremos explicarte qué puedes hacer para actualizar el sistema operativo de tu Android.

Algunas consideraciones previas

Antes de ponerte a buscar actualizaciones para tu sistema operativo, como medida de precaución, es buena idea que guardes una copia de seguridad de tus datos. Para ello ve a Ajustes > Copia de seguridad y sincronización y habilita que el teléfono haga una copia de seguridad de tu cuenta, tus contactos y tus aplicaciones.

La ruta puede variar en función del dispositivo. En los terminales Samsung, por ejemplo, es necesario dar unos cuantos pasos más para llegar al mismo sitio. No obstante, este tipo de copia de seguridad es bastante rudimentario e incompleto: sólo guarda algunos datos básicos, en ningún momento crea una imagen del sistema que se pueda volver a instalar en el terminal para dejarlo como estaba.

Ese tipo de copias de seguridad completas se conocen como nandroid backups; no son tan sencillas de hacer como parece. En la mayoría de casos es necesario acceder al modo recovery del teléfono o, directamente, instalar un recovery personalizado como TWRP. Eso sí, una vez hacemos una copia de seguridad usando este método nos aseguramos de que, si algo va mal, podemos volver al último estado en el que funcionó el terminal. Otro consejo antes de entrar en harina: si vas a actualizar manualmente tu Android, mantén el foro de XDA Developers abierto para consultarlo como referencia y reúne tanta información como puedas sobre tu terminal.

Cómo actualizar Android

Por norma general Android ya está programado para buscar actualizaciones automáticamente, aunque también te permite comprobarlo por ti mismo. Para ello ve a Ajustes > Actualización de software > Descarga manual. Si encuentra una actualización podrás descargarla e instalarla, pero como te decimos esta función suele llevarla a cabo automáticamente.

Por otro lado, existen formas de actualizar tu terminal manualmente, aunque el proceso varía según el fabricante. A continuación te vamos a dar varios métodos que puedes utilizar para algunos de ellos.

Cómo actualizar un Google Pixel

Si tienes un Google Pixel puedes descargar las imágenes del sistema desde los repositorios de la Gran G e instalarlas manualmente usando el Android Debugging Bridge o ADB. Para ello tendrás que, en primer lugar, descargar la imagen de Android que te interese y el Android SDK para poder usar ADB.

Android SDK Revision 26.1.1 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Cuando tengas las imágenes del sistema operativo, cópialas a tu teléfono móvil. En cuanto al Android SDK, una vez lo hayas instalado abre una consola de MS-DOS y navega hasta la ruta C:\Usuarios\TuUsuario\AppData\Local\Android\android-sdk\platform-tools. Allí introduce el siguiente comando para asegurarte de que tu PC reconoce tu dispositivo:

adb devices

Si todo está en orden el programa te debería devolver la información sobre tu terminal. Sabiendo ya que el ordenador reconoce tu dispositivo, lo siguiente es acceder al recovery con esta orden:

adb reboot recovery

Cuando ya estés en el recovery utiliza los botones de subir y bajar volumen para moverte por el menú. Selecciona la opción Apply update from ADB y después introduce el siguiente comando para instalar la actualización:

adb sideload NOMBREDELAIMAGEN.zip

Cuando el proceso de actualización haya terminado, selecciona Reboot desde el menú principal para volver a usar tu teléfono normalmente.

Cómo actualizar un smartphone LG

Si por el contrario tu teléfono es LG, tendrás que descargar una imagen de sistema especial contenida en un archivo KDZ. Existe una web que las contiene y que se puede encontrar en una sencilla búsqueda en Google. Lo siguiente será descargar los drivers específicos de tu modelo, disponibles en la web del fabricante. También tendrás que descargar una herramienta conocida como LG Flash Tool, que se mantiene gracias a la comunidad de XDA Developers.

LG Flash Tool 2.0.1.6 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Cuando tengas todo eso apaga el teléfono. Después, pulsa en primer lugar el botón de subir volumen (sólo ese) y conéctalo a tu PC con el cable USB. Ahora el terminal estará en modo Download o Carga de emergencia. Abre ahora LG Flash Tool con permisos de administrador y busca qué parámetros debes colocar en los cuadros de texto que verás; varían en función del modelo.

Por último busca la imagen KDZ en tu ordenador y, cuando la hayas encontrado, haz clic en el botón CSE Flash. Haz clic en el botón Start, elige el país y el lenguaje que tendrá el sistema operativo y pulsa OK. No cierres el programa y espera a que acabe.

Smartphone Android LG

Cuando lo haga el terminal se reiniciará automáticamente, y deberías llegar a tu home screen sin más incidentes. Si vas al apartado de información sobre el teléfono y compruebas la versión del sistema operativo, deberías ver que se ha actualizado correctamente.

Cómo actualizar un terminal Samsung

Con los dispositivos Samsung necesitarás, además del firmware, el programa para Windows Odin que te ofrecemos aquí mismo. Cuando lo hayas descargado y lo instales ábrelo. A continuación ve a la información de tu terminal para encontrar el modelo exacto de tu teléfono. Samsung distribuye sus dispositivos en líneas con una denominación única (S9, A6, etcétera) a las que pertenecen dispositivos con números de modelo distintos. Esto es crucial para buscar el firmware de tu teléfono.

Smartphone Android Samsung

Para encontrarlo puedes acudir a distintas páginas de Internet, pero Sammobile es de las más fiables en este sentido. En su apartado de búsqueda introduce tu modelo y espera a que devuelva resultados; revisa bien la lista para asegurarte de que descargas el que quieres. Vale la pena señalar que estas imágenes son completamente oficiales y sin modificar; no perderás las actualizaciones OTA ni la garantía de tu teléfono por instalarlas.

Cuando hayas descargado el archivo del firmware descomprímelo en una carpeta. Ahora abre Odin y reinicia el teléfono en modo de carga de emergencia (botón de Bixby + botón de bajar volumen + botón de encendido en S8 y S9; botón Home + botón de bajar volumen + botón de encendido en los S7 y modelos que aún tengan el botón físico en ambos casos con el terminal apagado).

ODIN Samsung 3.12.7 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Cuando ya lo tengas, conéctalo al ordenador mediante USB. Odin debería detectar el dispositivo (se encenderá un botón de color azul en la ventana del programa debajo del cuadro ID:COM). Ahora pulsa el botón AP para buscar en tu ordenador la carpeta donde descomprimiste el firmware. Por último, comprueba que estén marcadas únicamente las opciones Auto Reboot y F. Reset Time. Ya puedes flashear la imagen en tu terminal.

Actualizar Android con una custom ROM

Por último, puedes instalar una ROM personalizada como LineageOS para mantener tu dispositivo al día, siempre y cuando tu terminal no cuente con soporte oficial del fabricante o ya se haya terminado. Ahora bien, antes de hacerlo hay que tener varias cosas en cuenta:

Instalar una custom ROM implica desbloquear el bootloader (cada terminal tiene un método distinto para hacerlo) e instalar un recovery de terceros, lo que conlleva una pérdida automática de la garantía del teléfono.

del teléfono. Si la ROM no cuenta con un desarrollo "oficial" te apoyas en ports realizados por usuarios , que aunque en general funcionan bien pueden ser prácticamente inutilizables.

, que aunque en general funcionan bien pueden ser prácticamente inutilizables. En algunos terminales instalar una ROM personalizada implica perder algunas funciones implementadas por el fabricante al eliminarse los DRM. En los terminales Sony, por ejemplo, instalar una ROM personalizada empeoraba la calidad de la cámara.

Al igual que dijimos al principio del artículo, es muy recomendable leer toda la documentación posible en la página de la ROM (LineageOS por ejemplo sí la tiene y cuenta con documentación extensa) o en XDA Developers sobre la propia ROM en primer lugar; y de nuevo tener muy claro que es compatible con nuestro terminal.

Dado que, como decimos algo más arriba, cada fabricante requiere una serie distinta de pasos para afrontar esta operación, vamos a centrarnos en qué hay que hacer para instalar la ROM en sí:

Después de desbloquear el bootloader es necesario instalar un recovery de terceros . Los más habituales son TWRP y ClockworkMod.

. Los más habituales son TWRP y ClockworkMod. Reiniciar el teléfono en modo recovery .

. Desde allí, realizar varios wipes : borrado completo de datos, de caché y de Dalvik.

: borrado completo de datos, de caché y de Dalvik. Instalar la ROM .

. Instalar las aplicaciones de Google o GAPPS.

o GAPPS. Reiniciar el terminal. Le costará un rato el primer inicio; es normal que tarde. Cuando finalmente arranque ya tendrás el terminal actualizado y la ROM instalada.

En cualquier caso, si tu terminal dispone de soporte oficial para nuevas versiones de Android lo mejor es esperar a que el fabricante las libere. Siempre es mejor eso (aunque a veces puedan tardar un poco) que arriesgarte a perder la garantía por correr demasiado y no esperar.