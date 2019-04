Un apartado del que los usuarios siempre se han quejado con respecto a los smartphones es la escasa vida de su batería. En muchos casos, si da para terminar un día podemos darnos por satisfechos: la sesión de carga al iros a dormir a nuestro teléfono no se la quita prácticamente nadie, es obligatoria si queremos poder usarlo al día siguiente. Quedan muy lejos aquellos tiempos en los que con una carga de batería un terminal aguantaba una semana, seguramente será imposible que vuelvan. Lamentarse, en cualquier caso, no sirve de nada. Lo que sí puedes hacer es echar un vistazo a estos consejos para ahorrar batería en Android.

Cómo hacer que la batería de Android dure más

En ocasiones damos por supuestas muchas cosas que quizá no sepamos que podemos deshabilitar o desactivar para ahorrar batería. En la lista que vamos a darte a continuación hay diversos aspectos que conviene tener en cuenta y que en ocasiones pasamos completamente por alto.

Desactiva el Asistente de Google

Si tu teléfono está escuchándote constantemente, hace un uso de batería muy por encima del estrictamente necesario. Es justamente lo que ocurre con Google Assistant activado. Si no vas a usar las funciones de voz que te ofrece Android, entonces lo mejor es que lo desactives.

Para ello ve a Ajustes > Google > La Búsqueda, el Asistente y Voice > Asistente de Google > Dispositivos con Asistente > Teléfono. Llegarás a esta pantalla:

Activar y desactivar el asistente de Google

Pulsa sobre el control deslizante para desactivarlo.

Usa las versiones "lite" de tus apps favoritas

Alguna vez hemos comentado que aplicaciones como la de Facebook suponen una enorme carga para los recursos y la batería de tu terminal: consume datos móviles como si no hubiese un mañana y puede dejarte sin energía en poco tiempo si haces un uso intensivo. Como contrapartida puedes usar su versión Lite, que es mucho más liviana en todos los aspectos y respeta mucho más la batería de tu terminal. Esto es extensible a otras apps que dispongan de una versión ligera, nosotros mimos las hemos recopilado en un listado con las mejores apps LITE para Android.

Facebook Lite 141.0.0.11.97 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Desactiva el brillo automático

Puede que la función de brillo automático te suene útil, pero generalmente hará que la pantalla sea más brillante de lo que necesitas con su gasto de batería lógico. Es mejor para ti y tu terminal que coloques el brillo en un nivel lo más bajo posible, pero que te siga resultando cómodo. Este consejo quizá es uno de los más importantes, las pantallas son los elementos que más batería consumen. Puedes desactivar el brillo automático desde el menú desplegable de tu Android.

Desactivar la vibración y la respuesta háptica

Parece una perogrullada, pero tenemos tan interiorizado que el teléfono vibre que nunca pensamos en que podemos deshabilitarlo hasta situaciones en las que lo necesitamos realmente. En primer lugar, tendremos que desactivar la vibración en llamadas y notificaciones. Cuando estamos en casa generalmente escuchamos si nos llaman o nos entra un mensaje, no es necesario que el teléfono vibre.

Activar y desactivar la respuesta háptica

En cuanto a la respuesta háptica, es lo que habitualmente se conoce como "vibrar al tocar" o "vibración táctil". No es necesario que el teléfono vibre cada vez que tocamos la pantalla (a algunos incluso nos resulta molesto), con lo que es mejor que quede desactivado. Así nuestra batería se vaciará un poco más lentamente.

No necesitas estar conectado constantemente

Apaga el GPS, los datos móviles, el NFC, el Bluetooth y las redes WiFi cuando no los necesites. De acuerdo que NFC y Bluetooth no consumen mucha energía, pero sigue siendo mejor no tenerlos activados si no los estamos utilizando. De la misma manera, si desactivas la localización en las aplicaciones y el GPS, y habilitas que se te localice por tu red WiFi o tus datos móviles, funcionará igual de bien y ahorrarás batería.

Desactiva la sincronización automática

La sincronización automática es otro de los grandes enemigos de la autonomía de las baterías. Es cierto que puede ser muy útil para no tener que estar revisando el correo electrónico cada vez que coges el teléfono, o para que tus datos se actualicen sin tu intervención si estás ocupado. Pero ¿tiene que estar habilitada siempre?

Activar y desactivar la sincronización automática

La respuesta es simple: si no necesitas actualizaciones constantes o que se te informe mediante notificaciones push de absolutamente todo, entonces no hace ninguna falta. Ve a Ajustes > Cuentas y sincronización y desactiva todas las opciones.

Explora lo que tu teléfono te ofrece para conservar batería

A día de hoy prácticamente todas las ROMs tienen características de ahorro de energía incorporadas. Da igual si se trata de Android stock, de una ROM personalizada com LineageOS, o de una versión de un fabricante como podría ser la de Samsung; prácticamente todos la tienen. De hecho, una gran mayoría de fabricantes incluye estas características en sus terminales. Aquí hay una captura de pantalla de las funciones de ahorro de batería del mío:

Ahorro de batería de Android

Todas las aplicaciones marcadas para optimización no pemanecen en segundo plano cuando dejan de usarse, lo que puede suponer unas cuantas horas de autonomía más al cabo de un día. Cada fabricante incluye estas características en distintos menús, bucea en los ajustes de tu teléfono para encontrar la tuya (o usa la función de búsqueda y la frase Optimización de la batería para encontrarla).

Si todo lo demás falla, usa Greenify

Durante muchos años, Greenify fue una herramienta fundamental para que los usuarios root pudiesen “poner a dormir” a esas aplicaciones rebeldes que no paraban de consumir batería. Hoy en día conserva las características para usuarios root, pero también puede usarse en sistemas sin rootear.

Greenify en ejecución

Con esta app es más fácil controlar qué se ejecuta en segundo plano: basta con añadir aplicaciones para poner a hibernar a la lista, y Greenfiy se encargará del resto. Por ejemplo, supón que estás consultando tus redes sociales, pero no quieres que te envíen notificaciones cuando no tengas las aplicaciones abiertas. Puedes añadirlas a Greenify para que sólo funcionen cuando las abras.