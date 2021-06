Cómo aumentar el volumen por encima del máximo en Android

La mayoría de los dispositivos con Android incluyen un solo altavoz. El volumen máximo de este dependerá de sus características, además de los límites que haya impuesto el fabricante. Si crees que la potencia que ofrece el altavoz de tu terminal es muy limitada, este artículo te interesa. Te explicamos cómo subir su volumen por encima del máximo permitido.

Cómo subir el volumen en Android con Super Volume Booster

Una aplicación que te permitirá aumentar el volumen del altavoz de tu dispositivo por encima de su límite es Super Volume Booster. Si deseas descargarla de forma completamente gratuita y segura, usa el enlace que verás en esta misma página.

Super Volume Booster 2.9.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez instalada, ábrela y toca en Start para comenzar.

Iniciar la aplicación

La aplicación cuenta con cuatro temas distintos. Antes de continuar, pulsa en Ok y escoge el aspecto que más te guste. Debes saber que la elección del tema no influye en las funcionalidades de la aplicación. Por lo tanto, basa esta decisión en tus gustos personales.

Elegir tema de la aplicación

En el siguiente diálogo debes tocar en OK para continuar. En él se te indica que la aplicación necesita acceso al micrófono para funcionar mejor. No obstante, no es un permiso imprescindible para que este método funcione.

Otorgar permisos de micrófono

Permite el acceso al micrófono en el siguiente recuadro. Usa Deny si deseas denegar el permiso.

Aceptar permisos de la app

Una vez te encuentres en la pantalla principal de la aplicación, regula el volumen máximo con el potenciómetro virtual que verás en la zona superior de la pantalla.

Subir el volumen con el potenciómetro

De igual manera, es posible aumentar el volumen con los botones inferiores. Cada uno lo establece en un porcentaje concreto.

Subir volumen usando los botones de porcentaje

Por último, Super Volume Booster permite manejar la reproducción de la música desde su propia aplicación. Emplea los controles inferiores para este fin.

Controlar la reproducción de la música

Con estos sencillos pasos habrás aumentado el volumen en Android por encima del máximo permitido.

Cómo subir el volumen en Android con Goodev

Como alternativa, te recomendamos Goodev, otra app interesante con similares características y, lo más importante, que funciona.

Volume Booster GOODEV 6.8.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una de sus virtudes es que es una aplicación muy sencilla. Tras su instalación y ejecución, aparecerá en forma de notificación persistente. Pulsa sobre ella para aumentar o disminuir el volumen en cualquier momento.

Abrir contolador de Goodev

Usa el control deslizante para subir la potencia del altavoz según tus necesidades.

Aumentar volumen con Goodev

Cuando hayas terminado, toca en Stop service para detener la aplicación.

Detener el servicio

Goodev tiene algunas ventajas interesantes. Por ejemplo, se puede acceder a ella rápidamente desde la cortina de notificaciones y se presenta con una interfaz minimalista. Tampoco pide ningún permiso adicional.

Algunas recomendaciones finales

Como has podido comprobar, es muy sencillo aumentar el volumen en Android por encima del límite con estas aplicaciones. Con todo, hay algunas cosas que debes saber: