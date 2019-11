Puede que en alguna ocasión te hayas visto obligado a prestar tu móvil a una persona, por motivos muy diversos. Si lo has hecho piensa que, durante el rato que quien te lo ha pedido lo ha tenido en la mano, ha podido intentar entrar en lugares que le deberían estar vedados: galería de fotos, redes sociales, etcétera. Después de todo, en nuestros smartphones almacenamos una gran cantidad de información personal. Si no lo has hecho ya, quizá sería conveniente que te planteases proteger tus apps con una contraseña, de forma que nadie que no seas tú pueda acceder a ellas. En este artículo vamos a darte todo lo que necesitas para saber cómo hacerlo.

Aplicaciones para impedir el acceso a tus apps

Existen dos formas de hacerlo utilizandoa pps especializadas en esta tarea.

Norton App Lock, tu primera opción para bloquear aplicaciones

Norton App Lock 1.4.0.449 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez la descargues, la instales, la abras y le concedas los permisos necesarios, esto será lo primero que veas:

Asignación de patrón en Norton App Lock

Lo primero que te pedirá la app es que introduzcas un patrón de desbloqueo, aunque como puedes ver puedes cambiar a un código PIN si lo prefieres (en este caso práctico lo hemos configurado con un PIN):

Configuración de código PIN en Norton App Lock

Adicionalmente, también podrás añadir tu huella dactilar para desbloquearlo todo. Después, tendrás que elegir tu cuenta de usuario para empezar a usarla:

Inicio de sesión en Norton App Lock

Cuando lo hagas llegarás a la pantalla de bloqueo de apps. Por defecto tienes bloqueadas la propia Norton App Lock y los ajustes del teléfono, aunque podrás bloquear cualquier aplicación de la lista. Pulsa en la que quieras y verás cómo el candado que acompaña al nombre de cada una se cierra y se pone de color verde:

Lista de apps para bloquear en Norton App Lock

Y con esto ya estaría. Ahora intenta abrir una de las aplicaciones protegidas. Si todo ha ido bien, deberías ver algo como esto:

Aplicación bloqueada con Norton App Lock

Si introduces el código o el patrón que hayas elegido, podrás entrar en la app con total normalidad.

AppLock, la alternativa para limitar el acceso a tus apps

Además de Norton App Lock, puedes utilizar otra opción muy popular, AppLock.

AppLock - Cerradura 3.0.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Nada más instalarla y abrirla te pedirá que crees un patrón de desbloqueo:

Creación de un patrón de desbloqueo en AppLock

En cuanto lo hayas creado llagarás a la pantalla principal:

Vista principal de AppLock

Aquí nos encontramos ya con varias opciones interesantes:

Bóveda : es un espacio seguro para guardar esas fotos y esos vídeos que no quieres que vea nadie.

: es un espacio seguro para guardar esas fotos y esos vídeos que no quieres que vea nadie. Navegador : se trata de un navegador web con funciones orientadas a la privacidad.

: se trata de un navegador web con funciones orientadas a la privacidad. Batería : es un optimizador de batería con el que la app intentará alargar la autonomía de tu terminal.

: es un optimizador de batería con el que la app intentará alargar la autonomía de tu terminal. Tienda: se trata de una tienda de aplicaciones propias, posiblemente patrocinadas.

Justo debajo tenemos la lista de aplicaciones. Si te fijas verás que cada una de ellas tiene un candado abierto a un lado. Basta con pulsar sobre ellas para que el candado se cierre:

Si ahora sales de AppLock e intentas entrar en cualquiera de las aplicaciones que hayas bloqueado, tendrás que introducir el patrón de desbloqueo que configuraste al abrirla por primera vez.

Fabricantes que incluyen esta opción

Siempre que hablamos de hacer algo con Android decimos que existen dos vías posibles de atacar un problema: resolviéndolo con las herramientas nativas del sistema operativo, o a través de una aplicación de terceros. Pues bien, Android no dispone de una forma nativa de bloquear aplicaciones, aunque hay que matizar esta afirmación.

Es cierto que el sistema operatrivo en se y per se no cuenta con esta función, pero hay tres fabricantes que cuentan con ella de una forma u otra. El primer caso es el de Samsung, que permite crear una carpeta segura conocida como Secure Folder. Esta carpeta está protegida por contraseña e incluso no será visible si accedemos al almacenamiento interno del móvil a través de un PC. Aquí podremos incluir cualquier aplicación, elegir el método de desbloqueo y elegir entre muchas más opciones de seguridad.

En el caso de Huawei (también aplicable a Honor), hablamos de una función conocida como PrivateSpace, que está integrada en EMUI y que funciona de manera similar al caso de Samsung. En este caso no se trata de una carpeta privada, sino que se crea como una especie de “cuenta separada” de la principal, donde podemos colocar imágenes, aplicaciones y todo lo que queramos mantener alejado de miradas indiscretas.

Bloqueo nativo de Xiaomi

Por último, Xiaomi cuenta con una función llamada Bloqueo de aplicaciones dentro del apartado Seguridad del teléfono. Aquí podrás incluir las apps que quieres mantener sólo para ti y podrás desbloquearlas usando un código PIN. También cuenta con un espacio privado muy similar al de Huawei.