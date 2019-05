No tiene por qué ocurrir, pero imaginate que sí. Imagina que llega por fin uno de los días que más temes y pierdes tu Android. Aparte del proceso de intentar conseguir uno nuevo y de, quizás, tener que darle un número de teléfono nuevo a todos tus contactos (que, por otra parte, si no has sido cauto y no has seguido nuestros consejos para conservarlos, puedes haber perdido), te enfrentas con algo que puede ser potencialmente mucho peor: que una persona cualquiera pueda acceder a tus datos, sin que sepas exactamente con qué intenciones lo está haciendo y qué uso puede hacer de esa información. Y no se trata sólo de fotografías o vídeos personales, también de tu información bancaria y de pagos.

Por esa misma razón consideramos que es importante que sepas bloquear y borrar tu Android de manera remota. ¿Cómo? Te lo explicamos a continuación.

Localizar y bloquear un móvil Android

Este es el primer paso. Antes de volvernos completamente locos, intenta ver si lo tienes cerca. Para ello accede a Google y busca Dónde está mi móvil. Con esta búsqueda irás a parar a la función para encontrar tu terminal de la Gran G, donde podrás hacerlo sonar para comprobar que está en tus inmediaciones, o geolocalizarlo:

Localización en el mapa de un terminal Android

En este caso no hay problema. El teléfono que estoy intentando localizar está a mi lado y lo escucho perfectamente cuando suena. En caso de que no fuese así y que, efectivamente, se encontrase lejos de nuestra localización, podemos proceder a bloquearlo pulsando en Bloquear dispositivo. Cuando lo hagamos aparecerá esto en pantalla:

Mensaje de bloqueo de Android

Aquí podremos añadir un mensaje que podrá leer la persona que tenga nuestro teléfono, e incluso añadir nuestro número personal para que se ponga en contacto con nosotros. La única forma de usar el teléfono es conociendo el PIN de desbloqueo o mediante una contraseña definida por el usuario, que puedes implementar desde el servicio de búsqueda de dispositivos de la página de tu cuenta de Google:

Contraseña de desbloqueo de Android

Para poder llegar hasta aquí, tendrás que entrar en la página de tu cuenta, ir al apartado Seguridad y, en Tus dispositivos, hacer clic en Encontrar un teléfono perdido o robado. Lo que ve la persona que tiene el teléfono en la pantalla cuando está bloqueado es esto:

Pantalla de Android con bloqueo de seguridad

Os aseguramos que el bloqueo se produce de forma casi inmediata. En cuanto lo pidáis a través de la página web, el teléfono quedará prácticamente inutilizable para quien lo tenga hasta que se acabe la batería.

Borra todos los datos de tu Android

Si habiendo hecho todo esto no consigues que la persona que tiene tu teléfono se ponga en contacto contigo, antes de que ocurran males mayores, lo mejor que puedes hacer es borrar la información presente en tu terminal. Para ello, sin salir de la página de tu cuenta, haz clic en Plantéate borrar el contenido del dispositivo:

Borrado remoto de los datos de Android

Como ves en la imagen, se te mostrarán varios avisos indicándote las consecuencias de borrar la información contenida en tu terminal. Si aún así crees que es necesario eliminar toda tu información, entonces haz clic en Sí, borrar y deja que el teléfono haga su trabajo.

Como puedes ver se trata de un proceso sencillo, aunque hay que saber qué pasos dar. Ahora ya conoces todo lo necesario para bloquear y borrar tu Android en caso de que lo pierdas.