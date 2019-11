Una de las cosas que más interiorizadas tenemos de nuestra vida móvil es el PIN de la tarjeta SIM. Introducirlo cada vez que encendemos el teléfono se ha convertido en un acto casi automático, no nos paramos a pensarlo. Los problemas vienen cuando cambiamos de número de teléfono o pedimos un duplicado de tarjeta: nuestro PIN ya no es el de siempre, y tenemos que parar un par de segundos hasta que nos damos cuenta de que tenemos que introducir el nuevo. Para que esto no nos ocurra cada vez que tengamos que encender o reiniciar el terminal, siempre podemos cambiar el código PIN de la SIM. Es algo muy fácil de hacer, te contamos a continuación cómo puedes hacerlo en Android.

Modificar el código PIN en tu Android

En primer lugar, ve a Ajustes > Ajustes adicionales > Privacidad (ten en cuenta que la ruta puede cambiar en función del fabricante del terminal):

Ajustes adicionales de Android

Allí dentro, pulsamos en el nombre de la operadora:

Ajustes de la SIM en Android

Allí, pulsamos en Cambiar PIN de la tarjeta SIM:

Cambio del código PIN

A continuación, el sistema te pedirá que introduzcas tu nuevo código PIN. Tendrás que introducir en primer lugar el código que la tarjeta tiene actualmente, y después el código por el que lo quieres sustituir. Una vez hecho esto, ya estará todo listo.

También existe una forma mucho más genérica de cambiar el código PIN de la SIM sin perdernos en rutas ni en ajustes. Se puede hacer a través del teclado del teléfono usando el siguiente comando y después pulsando el botón de llamada:

**04*PIN actual*PIN nuevo*PIN nuevo#



Veámoslo con un ejemplo gráfico. Si tu código pin antiguo es 8734 y lo quieres cambiar por 6348, la línea quedaría de esta forma:

**04*8734*6348*6348#



Como puedes comprobar, este proceso no reviste ninguna dificultad. Si necesitas cambiar el código de tu tarjeta, ahora ya tienes una forma sencilla de hacerlo.