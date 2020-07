Los iconos de nuestro Android muestran el nombre de la app correspondiente, pero quizás quieres cambiarlos. Por ejemplo, en ocasiones descargamos una app pero estamos tanto tiempo sin utilizarla que se nos olvida para qué servía. También podrías querer hacerlo por una simple cuestión personal. Cambiar el nombre de las aplicaciones es posible. El nombre, que no el título: el nombre aparece bajo el icono y es el apelativo por el que conocemos una app, mientras que el título está ligado al documento AndroidManifest.xml y describe la información esencial de las apps. Veamos qué podemos hacer para modificar el nombre.

Cómo modificar el nombre de aplicaciones con Nova Launcher

El proceso para cambiar el nombre de una aplicación no es nada complicado si cuentas con la herramienta adecuada. Esta herramienta no es otra que un launcher de terceros, y en este caso particular utilizaremos Nova Launcher.

Nova Launcher 6.2.13 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez lo tengas descargado e instalado, ve a la aplicación cuyo nombre quieras modificar en tu menú de apps y realiza una pulsación larga en ella. Verás que aparece un menú contextual, donde tendrás que pulsar en Editar:

Cambio del nombre de una app

Se abrirá una ventana en la que podrás cambiar el nombre de la aplicación. Pon el que tengas en mente y, después, pulsa en Hecho:

Introducción del nuevo nombre

Ten en cuenta que el cambio de nombre afecta de forma diferente a una aplicación en función de si lo haces en el box de aplicaciones o en los atajos de la pantalla de inicio. Si quieres que el nombre de la app cambie en todas partes, lo mejor es que utilices este primer método. Fíjate en el nombre de la aplicación cuando la sacamos del box y la llevamos al inicio:

Atajo en el escritorio de una app con el nombre editado en el box

¿Y qué pasa si hacemos el cambio de nombre en un atajo de una aplicación ya presente en la pantalla de inicio? Lo mejor es que lo veamos en un ejemplo. Seguimos el mismo método de pulsación larga y Editar, para después confirmar el cambio. Quedará en el escritorio tal y como tú lo definas:

Atajo editado en el escritorio

Sin embargo, si ahora vamos a buscar la misma app al box o menú de apps, veremos que el nombre sigue siendo el que tenía originalmente:

Nombre original del atajo aún presente en el box de aplicaciones

Al modificar el nombre en el box o menú de apps instaladas los cambios se reflejan en el acceso directo de la pantalla de inicio. Sin embargo no ocurre lo mismo al revés.

Como puedes ver, se trata de un proceso muy sencillo que no reviste ninguna dificultad. Si necesitas cambiar de nombre a alguna app, ya sabes cómo hacerlo.