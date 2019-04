Los pequeños detalles son los que hacen grande a un sistema operativo. Lo hemos dicho una y mil veces, la posibilidad de alterar cada pequeño rincón de la experiencia de usuario o de la apariencia de un terminal puede hacer que algo sea un éxito o un fracaso. Y si no se puede por métodos normales, los usuarios ya encontrarán la forma de lograrlo de otra manera. Eso es lo que lleva pasando desde siempre con Android: desde unos inicios humildes donde había que ser root obligatoriamente para acceder a las funciones más interesantes del sistema operativo, a tenerlas prácticamente al alcance de la mano.

Una de estas funciones que estaban vedadas a los usuarios (y en algunos casos lo están, como veremos más adelante) era cambiar el tipo de letra del sistema operativo. Por suerte para todos, ya no es necesario desbloquear el bootloader, instalar un recovery personalizado y flashear SuperSU para hacerlo; te contamos cómo.

Modificar la letra en Android

Si precisamente tener permisos de superusuario es una de las cosas menos obligatorias a día de hoy en Android es porque existen aplicaciones que ya permiten realizar esos cambios que el usuario quiere de forma sencilla e indolora. En este artículo vamos a tratar con dos de ellas.

iFont 5.9.8.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

La primera se conoce como iFont, una de las opciones más completas y fáciles de utilizar que pueden encontrarse en el mercado. Usarla es muy sencillo: descárgala, instálala y busca una fuente que te convenza:

Pantalla principal de iFont

Lo siguiente es descargar la fuente en cuestión, para lo que podemos navegar entre las más populares o usar la función de búsqueda:

Vista de descarga de un tipo de letra

Una vez la hayamos encontrado, pulsamos sobre ella y después en el botón Descargar. Cuando haya terminado ese botón cambiará a Aplicar: pulsamos sobre él y la tendremos aplicada en nuestro sistema operativo sin más dificultades.

Vista de aplicación de un tipo de letra

Con iFont debería ser suficiente para que el cambio de fuente funcione en una inmensa mayoría de terminales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos fabricantes tienen su propio método para cambiar el tipo de letra en los ajustes de sus terminales que te obligará a pasar por su aro (es mi caso particular), aunque en la mayoría de casos no deberías tener problema. Y si no, siempre te queda otra opción.

Cambiar la fuente en móviles Samsung y otros

Los launchers siempre son una buena opción para cambiar las fuentes de Android. En ocasiones podrás hacerlo de forma directa, en otras te obligarán a descargar un tema visual; sea como sea siempre hay una manera (y además sirven para saltarse los bloqueos de los fabricantes en esta materia).

En este caso nos vamos a decantar por Apex Launcher Classic, que si bien no tiene el repertorio de fuentes más amplio en una instalación limpia (aunque puedes instalar temas visuales nuevos con nuevas fuentes a posteriori) funciona a las mil maravillas incluso con los terminales de Samsung, famosos por restringir lo que pueden la personalización de según qué cosas sin pasar por caja.

Apex Launcher Classic 3.4.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Para poder cambiar las fuentes usando esta aplicación en primer lugar descárgala e instálala. Una vez lo tengas, ve a Configuración de Apex > Configuración Avanzada > Fuente de icono. Si pulsas en esa opción, verás una lista de las fuentes disponibles:

Fuentes personalizables en Apex Launcher Classic

Elige la que más te guste de la lista y ahora vuelve a la pantalla principal para comprobar que el cambio ha surtido efecto:

Fuente ya personalizada en Apex Launcher Classic

Huelga decir que en mi Samsung Galaxy S9 ha funcionado perfectamente y ha llegado donde iFont no ha podido hacerlo. Adicionalmente, e insistimos en esto, si la lista se te queda corta puedes conseguir nuevos temas visuales con nuevas fuentes para Apex Launcher también desde el menú de configuración.