Cómo cambiar la ubicación del GPS en el móvil

¿Para qué sirve cambiar la ubicación GPS en el móvil? Pues no es algo que vayas a emplear para obtener una mejor información de servicios como Google Maps, cuya precisión y eficacia depende exclusivamente de los datos que toma de la localización exacta de tu Android, pero sí para poder aprovechar ventajas que ofrecen otras apps y que funcionan por geolocalización. Es decir, simular una ubicación para acceder a servicios que no se sirven en tu zona. Y hablamos desde apps de dating a videojuegos de realidad aumentada, pasando por tiendas online. Porque, ¿te imaginas cambiar la ubicación de Pokémon GO y hacer crecer tu Pokédex sin tener que desplazarte?

Cómo establecer una ubicación falsa de GPS con Hola Fake GPS



Para falsear la ubicación GPS del móvil no necesitas más que la herramienta adecuada. Entre todas las apps para cambiar la localización nosotros hemos escogido Hola Fake GPS. La hermana de Hola VPN, excelente app gratuita de VPN, es una de las más fáciles de usar. Ahora bien, antes de nada, vas a necesitar aceptar los permisos de acceso a la ubicación del dispositivo que te solicitará durante la instalación y activar las opciones de desarrollador de Android de la siguiente manera:

Ve a Ajustes y dirígete a Acerca del teléfono (en algunos teléfonos aparece como Sistema). Accede a la opción Información del teléfono, Información del software o similar. Suele ser la última de las opciones del menú. Encontrarás Número de compilación. Toca 7 veces sobre ella.

Cumplido este trámite, al lanzar la app, la ubicación GPS se activa automáticamente y queda indicada en la pantalla. Para cambiar la ubicación es tan sencillo y rápido como mover el dedo para arrastrar el mapa al punto exacto en el que queremos fingir estar y pulsar el botón GO, tal y como se observa en la imagen. Tiene dos tipos de vista, de mapa y satelital, y un buscador para introducir manualmente la nueva localización si así lo deseamos.

Falsear la ubicación GPS de Android con Hola Fake GPS es muy sencillo

Abre Hola Fake GPS. Arrastra el dedo por la pantalla o introduce la localización en el buscador. Pulsa en GO para establecer la localización. Desde el menú desplegable que encontrarás a la izquierda, puedes elegir entre la vista de mapa o satelital.

Al activar la mock location, como también se le conoce, puedes cambiar la ubicación en Tinder para encontrar usuarios de otra zona diferentes a la tuya, cambiar la ubicación de Wallapop para encontrar aquello que es imposible comprar en tu área o cualquier otra cosa que se te ocurra que dependa de la localización que esté mostrando tu dispositivo al servicio de turno.

Otras aplicaciones Android para falsear tu posición

Pero la mencionada Hola Fake GPS no es la única opción de la que disponemos para falsear la localización GPS de nuestro dispositivo. Existen alternativas como las que puedes encontrar en Malavida y que tienen un funcionamiento sencillo y similar al explicado anteriormente. Entre ellas pensamos que merece la pena destacar las siguientes: