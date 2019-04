Los teléfonos móviles son máquinas tremendamente complejas que nunca paran de trabajar. Un teléfono móvil está en constante ejecución y aun cuando nos parece que no está haciendo nada, hay apps ejecutándose en segundo plano, esperando a que las abramos de nuevo. Es algo normal, un smartphone no deja de ser un ordenador en miniatura que cabe en el bolsillo. En cualquier sistema operativo hay procesos que se ejecutan en segundo plano, con la diferencia de que en un PC podemos cerrar los programas fácilmente. En Android también se puede, y no todo consiste en hacerla desaparecer de nuestra vista.

Cerrar apps completamente en Android

Como ya hemos explicado, en el momento en el que pulsamos el botón de inicio o el de retroceso para volver a una app anterior o a la pantalla de inicio, la que estábamos viendo no se cierra por sí sola, siempre se queda en segundo plano. Puede parecer una tontería, pero estas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden drenar la batería de tu teléfono. Así que te interesa tener muy controlado el número de apps que permites que funcionen aun cuando no les estás prestando atención. Esto nos lleva a hablar de cerrar las aplicaciones en sí y, como casi siempre que hablamos de Android, hay dos formas de hacerlo: una nativa y otra mediante una app de terceros. En este apartado vamos a ver la primera de ellas.

Pantalla de información de una aplicación

No tiene ningún misterio hacerlo; ve a la ruta Ajustes > Aplicaciones y pulsa sobre la que quieras cerrar. Verás que se abre una nueva ventana con dos botones: Forzar detención y Desinstalar (o Deshabilitar si se trata de una aplicación de sistema). Pulsa en Forzar detención para cerrar la app por completo.

Cerrar apps en segundo plano con Greenify

El método anterior tiene una parte negativa: obliga a ir de app en app, no vuelve a cerrar las aplicaciones por sí mismo cuando vuelves a abrirlas y no te permite crear listas de software que entrará en “modo hibernación” cuando ya no estés usándolo.

La solución para esto lleva por nombre Greenify. Con esta app se automatiza todo el proceso que antes describíamos como individual para cada aplicación, haciendo que se aplique sobre varias apps al mismo tiempo. Una vez se pone a trabajar, el usuario ya no tiene que volver a preocuparse por cerrar nada en segundo plano.

Greenify 4.6.3 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Esta app apareció inicialmente como exclusiva para usuarios root, aunque hoy cualquiera puede usarla. Además, es muy fácil de usar: Greenify cuenta con una lista a la que se añaden aplicaciones, que el propio software se encargará de “hibernar” cuando no se estén utilizando.

Aplicaciones en hibernación en la app Greenify

Para poner a "dormir" determinadas apps basta con pulsar en el botón de la cruz que verás en la herramienta. A continuación se abrirá una lista con las aplicaciones instaladas en tu teléfono, de las que podrás elegir las que quieres hibernar.