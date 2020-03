Prestar nuestro teléfono móvil a otra persona no nos hace mucha gracia que digamos. No por el hecho de tener nada que ocultar, sino porque realmente no conocemos las intenciones que ese alguien tiene con nuestro Android en las manos. Supongamos que la persona a la que se lo prestamos sólo usar una aplicación durante unos instantes, por ejemplo a la del teléfono. ¿Existe la posibilidad de dejarle el teléfono bloqueado y con acceso sólo a la app que necesita? Sí, existe. Está incluida en Android y podemos utilizarla si sabemos cómo hacerlo.

Cómo usar fijar pantalla en Android

Vaya por delante que para poder usar esta función tendrás que tener un teléfono con Android 5.0 o superior. Dicho esto, ve en primer lugar a la ruta Ajustes>Seguridad y ubicación. El nombre podría variar entre terminales.

Ajustes de Android

Después, haz clic en Avanzado:

Ajustes de seguridad y ubicación

Al final de todo está lo que buscamos, Fijar pantalla. Clica ahora sobre esta opción:

Ajustes avanzados de seguridad y ubicación

Desliza el control para activarla:

Activación de fijar pantalla

Mantén activa la opción de mantener activo el código PIN o el patrón de desbloqueo, de manera que las pantallas fijadas sólo puedas manipularlas tú:

Seguridad extra para las pantallas fijadas

Después, abre las aplicaciones recientes de Android (botón del cuadrado en tu botonera virtual, o swipe hacia arriba en los dispositivos más modernos) y pulsa en el icono que hay encima de la ventana que quieras fijar:

Carrusel de aplicaciones recientes

Se desplegará un menú. En ese menú, elegimos la opción Fijar:

Opciones de las aplicaciones recientes

Ahora mismo la pantalla está fijada para una única aplicación:

Aplicación fijada en Android

A partir de aquí, cualquier persona que intente ir a tu escritorio para curiosear cualquier otra parte de tu teléfono comprobará que no puede llegar hasta ahí. Puede pulsar la combinación de botones que puedes ver en la imagen de arriba para eliminar la fijación, pero no podrá acceder al contenido del teléfono a menos que tú introduzcas tu código PIN o el patrón de desbloqueo.