Los usuarios modernos de telefonía móvil nos hemos convertido en acumuladores de cosas que no necesitamos realmente: desde apps que descargamos sólo porque están “de moda”, pasando por vídeos recibidos por aplicaciones de mensajería y redes sociales que no veremos nunca, a fotos hechas por nosotros o recibidas. No nos damos cuenta, pero pasados unos meses de uso puede que ya tengamos miles de imágenes almacenadas ocupando una buena porción del almacenamiento disponible en el terminal. ¿Podemos hacer algo para solucionarlo? Por ejemplo comprimir y optimizar nuestras fotos. A continuación te mostramos cómo hacerlo.

Cómo reducir el tamaño y conservar la calidad de una foto

Existen muchas aplicaciones que te permitirán realizar un proceso parecido; algunas con diseños muy atractivos y trabajados, otras con diseños más simples pero igualmente efectivas. Sin embargo, dado que hay que no sólo redimensionar la foto, sino conservar tanta calidad de la misma como se pueda, la mejor para estos menesteres es sin duda JPEG Optimizer.

JPEG Optimizer 1.0.16 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Usarlo es muy, muy sencillo. En primer lugar descarga desde Malavida la aplicación e instálala. Una vez lo hayas hecho y hayas concedido los permisos pertinentes, verás esto en pantalla:

Vista principal de JPEG Optimizer

Pulsa en el botón de la esquina inferior derecha para empezar a redimensionar fotografías. Cuando lo hagas te llevará a una galería de imágenes; escoge allí la que te interese:

Selector de imágenes de JPEG Optimizer

Ahora verás lo siguiente en la pantalla principal:

Imagen lista para optimizar

Toca en el botón Ajustes de la parte superior derecha de la pantalla:

Acceso a los ajustes de optimización

Cuando lo hagas verás la ventana que te mostramos a continuación:

Ajustes de optimización de la imagen

Donde dice Factor de calidad se encuentra un control deslizante que te permite preservar la calidad completa de tu foto, o sólo una parte. Si a continuación pulsas en el menú desplegable que se encuentra en Dimensiones máximas podrás redimensionar la foto:

Opciones de redimensionado de JPEG Optimizer

Elige la resolución que quieras, pulsa después en Aceptar y por último en el botón del disquete que se encuentra justo al lado del de ajustes:

Botón para guardar los cambios realizados

De esta forma conseguirás que tus fotos ocupen mucho menos, lo que te permitirá ahorrar espacio de almacenamiento y compartirlas de foorma mucho más sencilla. Ten en cuenta que la app no borra las fotos originales.