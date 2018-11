La pantalla de tu Android no sirve sólo para colocar aplicaciones. Sí, ahí van sus accesos directos, pero puedes vincular virtualmente cualquier cosa que quieras a la home screen. Por ejemplo, tus webs favoritas, de forma que estén fácilmente accesibles en pocas pulsaciones. En este artículo intentaremos dejar claro cómo puedes hacerlo, y verás que es un proceso que lleva segundos y que no reviste ningún tipo de dificultad... si sabes cómo hacerlo. Parece mentira, pero no mucha gente está al tanto de que se puedan fijar estas webs en la home screen: no es fácil descubrir que se puede hacer; no está fácilmente a la vista y requiere rebuscar un poco. Y es que nadie nos dice la primera vez que cogemos un Android que podemos hacer este tipo de cosas.

Cómo fijar webs a la home screen de Android

Inicialmente sólo navegadores de terceros permitían hacer esto. Clásicos como Firefox o Dolphin Browser permiten hacer esta operación, aunque desde hace un tiempo algunos navegadores stock también.

Vayamos al grano: abre tu navegador predilecto y ve a la web que te interese tener fácilmente accesible. A continuación haz clic en el botón del menú (esquina superior derecha de la pantalla y resaltado en la imagen):

Creando un acceso directo a webs

De la lista de opciones que se desplegará, pulsa sobre Añadir a pantalla Inicio:

Añadiendo el acceso directo a la pantalla de inicio

Si añades el acceso directo desde Google Chrome, se te pedirá que introduzcas un nombre si así lo deseas, de forma que sea más fácilmente identificable:

Introduciendo un nombre personalizado para el acceso directo

Cuando lo hagas se debería colocar un acceso directo a la web en el primer hueco disponible que haya en tu "escritorio":

El resultado final

Vale la pena comentar que, si una vez añadido quieres cambiar el nombre del acceso directo, necesitarás un launcher de terceros para poder hacerlo. Nova Launcher sí te permitirá modificar el nombre del enlace simbólico si haces una pulsación larga sobre él.

Otra cosa interesante a señalar es que si guardas un acceso directo de una web a la que sólo puedes acceder con un nombre de usuario y contraseña, si creas el vínculo hazlo después de introducir las credenciales de usuario. Asegúrate también de guardar la información de inicio de sesión en el navegador; es una forma de no tener que introducirlas cada vez.

A partir de ahora, cada vez que quieras consultar una web concreta basta con que pulses sobre el icono que se acaba de crear en tu pantalla de inicio. Te llevará automáticamente a donde quieres ir y te ahorrará tiempo.