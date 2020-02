Google Assistant es una de las características más útiles con las que se puede contar en Android. A decir verdad, muchos usuarios (entre los que me incluyo) no lo usamos habitualmente, preferimos seguir haciéndolo todo literalmente a mano, en lugar de contar con una herramienta automatizada que nos facilite la tarea de, por ejemplo, poner una canción de nuestro artista favorito o hacer una búsqueda rápida. Sin embargo, sus capacidades son sorprendentemente amplias: entre otras cosas, podemos incluso desbloquear nuestro teléfono usando sólo nuestra voz y Google Assistant. Conviene aclarar que en todos los terminales que cuenten con Android 7.0 o superior esta app ya debería venir preinstalada de serie, pero si tu teléfono es más antiguo puedes descargar el asistente de Google en este botón.

Cómo activar el desbloqueo del terminal por voz

Para hacerlo tendrás que registrar una voz de confianza con Google Assistant y activar el desbloqueo por voz en los ajustes del asistente. Para hacer eso en primer lugar tendrás que abrir la aplicación de Google, clicamos en Más y pulsamos en Ajustes para llegar a esta pantalla:

Dentro de Ajustes, hacemos clic ahora en Voz:

Dentro de Voz, pulsamos en Voice Match:

Nos aseguramos de que la opción Acceder con Voice Match está marcada:

Una vez hecho esto, tendremos que hacer que el micrófono no se deshabilite en ningún momento. Ahora volvemos al menú del asistente de Google y pulsamos en la pestaña Asistente:

En esta pestaña clicamos en Conversación continua:

En mi caso particular ya se encuentra habilitado. Si en el tuyo no lo está, asegúrate de activarlo. Si en este momento le dices a tu teléfono "Ok Google, desbloquea mi teléfono", el asistente te dirá que no puede hacerlo, pero que sí te deja consultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Lo siguiente es configurar una regla para que, cada vez que el teléfono se desbloquee, abra el launcher predeterminado y nos lleve a la pantalla de inicio. Para ello, desde la propia configuración del asistente de Google, vamos al menú Rutinas:

Dentro de este menú, pulsamos en Añadir una rutina:

Añadimos los comandos necesarios en las secciones Cuando y El Asistente (si no usas Pixel Launcher, introduce el nombre del que utilices):

Cuando ahora pruebes este comando comprobarás que funciona.

Ten en cuenta que para que todo esto funcione no puede haber ningún método de seguridad activo: ni patrones, ni códigos PIN, ni datos biométricos. Desbloquear el terminal con comandos de voz no es la opción más segura a nuestro alcance, aunque sí puede se la más cómoda.