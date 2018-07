Android es el sistema operativo móvil más popular y hay muchos usuarios interesados en poder "descargarlo" en su PC para bajar, instalar y lanzar apps. De esta manera se pueden probar aplicaciones de Android en un PC, lo que puede ser muy útil para diversas situaciones, como por ejemplo probar una app antes de instalarla definitivamente en el móvil o la tableta o jugar a tus juegos móviles favoritos en una pantalla más grande con teclado y ratón. Sea cual sea tu motivación te vamos a explicar la manera más simple que tienes de usar Android en el PC para trabajar con aplicaciones APK.

Baja e instala APKs en Android con BlueStacks

Los desarrolladores de Android y todo persona interesada en la parte técnica del SO tienen a su disposición Android SDK, que es la plataforma de desarrollo de apps creada por Google. En su interior incluye un emulador pero seamos sinceros: no es una herramienta para todos los públicos y requiere de unos conocimientos técnicos que la gran mayoría de los usuarios no tiene.

La forma rápida y fácil de poder descargar Android en el PC es descargando un emulador. Desde hace unos cuantos años existen programas para PC que no son más que emuladores de Android para poder usarlo en el escritorio de Windows. Con el tiempo han ido mejorando, y alguno como el que os ofrecemos ahora funciona incluso mejor que Android en el móvil.

BlueStacks debería ser siempre tu primera opción. Está disponible desde el año 2011 y cuenta con soporte total por parte de sus creadores que siguen ofreciendo nuevas versiones actualizadas con novedades y mejoras. Desde kuego su lista de características lo ponen por delante de su competencia:

Es el que mayor compatibilidad ofrece con apps y juegos.

Posibilidad de transferir archivos entre el emulador y Windows y viceversa.

Integración perfecta de ratón y teclado.

Capaz de ejecutar APKs de tu PC con un doble clic.

Se integra con la cámara y con el micrófono.

Encima es el más ligero de todos.

Para hacerte con él, y por extensión para hacerte con Android para PC, no tienes más que empezar pulsando sobre el botón verde Descargar.

BlueStacks App Player 4.1.17.2008 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Una vez te hagas con el archivo EXE haz doble clic sobre él para lanzar la instalación igual que harías con cualquier otro software en este formato. Asegúrate de tener espacio libre en el disco duro, el programa no es precisamente ligero. Si haces clic sobre Personalizar la instalación podrás definir el directorio donde instalar los archivos. Ojo también a los posibles antivirus instalados, podrían bloquear la descarga o la instalación.

Pantalla inicial de instalación de BlueStacks

Tras unos minutos con la instalación de todos los archivos necesarios y posteriormente con la configuración del motor del software se lanzará la interfaz. Lo primero será decidir si queremos activar las funciones de geolocalización, luego el idioma y posteriormente la obligatoria introducción de una cuenta de correo electrónico. Una vez aceptadas las políticas podrás ver la Home del emulador.

3 métodos para instalar apps Android en Windows

Interfaz principal de BlueStacks

Ahora llega el momento de instalar y ejecutar apps, para lo que tenemos varias opciones. BlueStacks como tal está plenamente integrado con la Play Store. Como puedes ver desde la misma Home del emulador tienes acceso a decenas de descargas de apps. Si pinchas sobre cualquier de ellas te aparecerá una ventana emergente con Google Play Store y el botón verde Descargar al que estás acostumbrado. Basta con pulsarlo para que la descarga se inicie. Una vez completada e instalada la app (cosa que ocurre de forma automática) la podrás ver en el apartado de Mis Aplicaciones.

Descarga de una app con BlueStacks

La segunda opción para instalar y ejecutar apps es hacerte con el APK a través de tu navegador web habitual en Windows y posteriormente importar el fichero en BlueStacks. Para hacerlo de esta manera primero debes tener el APK guardado en el disco duro y después debes dirigirte hasta la sección Mis Aplicaciones. En la esquina inferior derecha está la opción Instalar APK, que abre un explorador de archivos de Windows para localizar el APK y comenzar la instalación.

Instalación de un APK externo en BlueStacks

Una tercera opción es utilizar directamente el navegador de BlueStacks. Si descargas un APK a través del mismo podrás ver los archivos en el Administrador de Multimedia que incluye, localizado entre las aplicaciones del sistema disponibles en Mis Aplicaciones. Basta con que hagas clic sobre ese archivo para que se lance la instalación.

Instalación de un APK bajado con BlueStacks desde Internet