Spotify es el servicio de música en streaming más importante de nuestros días gracias a los millones de canciones que ofrece en su catálogo. La plataforma pone al alcance de los usuarios dos tipos de cuenta, una cuenta Premium sin anuncios y con mayor calidad de sonido y una cuenta gratuita que intercala anuncios en la reproducción y donde la calidad de sonido es menor. Sin embargo hay muchos usuarios que no están interesados en ninguna de las dos modalidades y lo que buscan es la manera de descargar la música de Spotify en formato MP3, para lo cual os ofrecemos la siguiente guía.

Existen diferentes herramientas no oficiales para descargar la música desde Spotify pero el problema en la mayoría de ellas es el mismo: son programas de pago que solo ofrecen una versión de evaluación limitada si no pasamos por caja. En estas versiones suelen existir limitaciones como no poder descargar más que una determinada cantidad de minutos o solo un número limitado de canciones. Por eso lo mejor es ofreceros un par de opciones totalmente gratuitas.

Deezloader, bajando música de Spotify con ayuda de Deezer

El primer método para poder descargar gratis la música de Spotify y sin limitaciones de ningún tipo requiere usar tres herramientas diferentes: por un lado una para convertir tus listas de reproducción de Spotify en listas de Deezer (otra plataforma de streaming de música bastante popular), por otro lado Deezer como tal y por último un gestor de descarga final compatible.

Lo primero que necesitas es lógicamente una cuenta de Spotify y unas cuantas listas de reproducción propias. Lo que debes hacer es copiar la URL de la lista de reproducción que encontrarás en el menú de la izquierda cuyos temas quieras descargar poniendo el puntero de ratón sobre su título y pulsando el botón derecho del ratón. Entre las opciones disponibles tienes Compartir y dentro, Copiar enlace de la playlist.

Copiar la URL de una playlist de Spotify

En segundo lugar, ¿tienes cuenta de Deezer? Si no es así es momento de que crees una gratuitamente. Puedes registrarte con tu cuenta de Facebook, Twitter o una dirección de correo electrónico.

Una vez copiada la dirección URL de la lista de Spotify en el portapapeles y con la cuenta de Deezer creada es momento de ir hasta Playlist Converter. Existen otras herramientas similares e incluso más populares como Spotizr, pero a la hora de redactar este tutorial no nos ha funcionado así que hemos optado por esta otra solución. Esta aplicación web básicamente permite importar listas de reproducción de Spotify en Deezer fácilmente, aunque también es compatible con otros servicios.

Lo único que debes hacer es seleccionar la pestaña de Spotify, loguearte y escoger la lista de reproducción personal que quieras descargar en el menú desplegable. Si la lista no es personal tendrás que copiarla como tal allá donde esté para que lo sea, ya que esta herramienta detecta las listas que tenemos creadas en nuestra cuenta. Al seleccionar la lista en cuestión las canciones serán identificadas automáticamente y tú podrás ver un menú en la parte derecha para exportar la información a varios servicios, entre ellos Deezer.

Lista importada y lista para ser enviada a Deezer

Ahora refresca tu Deezer y comprueba cómo la lista que acabas de importar está allí disponible con todas sus canciones perfectamente ordenadas. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la lista y verás la opción Compartir que te generará una nueva URL con la lista de reproducción de Deezer.

Lista de reproducción en Deezer

En este momento toca usar Deezloader, un gestor de descargas de música desde Deezer (también tienes disponible SMLoadr, hace exactamente lo mismo). En primer lugar hazte con el software e instálalo en tu PC.

Una vez abierto si te fijas en la parte superior hay distintas opciones entre las que se encuentra Download from URL. Pulsa sobre ella y tendrás ante ti una nueva caja donde pegar la URL de la playlist de Deezer. Pulsa el botón Download.

Deezloader con una lista de Deezer

Esa lista de canciones pasará directamente a la cola de descargas de Deezloader, que puedes ver en el último de los menús llamado también Downloads. Tan solo te queda esperar unos minutos hasta que todas tus canciones en formato MP3 hayan bajado por completo. Desde el mismo Deezloader tienes un acceso directo hasta la carpeta donde se guarda la música.

Descargas en MP3 completas con Deezloader

Fix for DeezLoader

Es posible que al utilizar Deezloadr puedas tener algún problema. Si ves que el software no funciona prueba con los ficheros que incluimos en la descarga, son modificaciones para corregir posibles fallos que a nosotros nos han ido de maravilla. Lo único que debes hacer es descomprimir el contenido del ZIP dentro de la carpeta de instalación de Deezloader, que encontrarás en la siguiente ruta. Por cierto, cuando el explorador de tu PC te pregunte puedes reemplazar todos los archivos sin miedo...

C:\Users\%username%\AppData\Local\Programs\DeezLoader\resources\app

Spytify, graba canciones de tu tarjeta de sonido

El segundo método que os vamos a presentar para conseguir la música en MP3 de Spotify es igual de válido que el anterior. Quizás sea más simple, pero también te llevará más tiempo hacerte con las canciones. Spytify es un software para Windows que en lugar de descargar la música lo que te permite hacer es grabarla: toma el control de la tarjeta de sonido de tu PC para empezar a grabar en MP3 todo el audio que sale por ella. Ya te imaginarás el resto...

Lo primero es que te hagas con el software y lo instales en tu PC, tan simple como hacer doble clic sobre el EXE del instalador en cuestión. En cuanto lo tengas instalado por completo ábrelo y echa un vistazo a su interfaz. Está dividido en dos pestañas, una llamada Spy y otra de Settings donde están todos los ajustes que es posible realizar. En la esquina superior derecha hay un botón llamado Start... Abre Spotify, dale al play y púlsalo.

Spytify grabando la reproducción de Spotify

Spytify detectará automáticamente la música y comenzará a grabarlo todo. Lo mejor es que es capaz de hacer automáticamente los cortes entre canciones para que la grabación quede separada por pistas y sobre todo que detecta la publicidad y la elimina, así que no hay que preocuparse por ella. También es capaz de bajar junto con las canciones algunos metadatos, por ejemplo las carátulas.

Es cierto que con esta vía no descargas la música directamente y se tarda más tiempo, pero es perfecto para dejar reproduciendo toda tu biblioteca durante la noche por ejemplo, bajar el volumen... A la mañana siguiente (todo depende del tamaño de tus playlists claro) tendrás toda tu música perfectamente descargada y cortada en pistas individuales. Respecto a la calidad, obtendrás las canciones a 160kbps que es la calidad que Spotify ofrece en las cuentas gratuitas.