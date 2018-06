Los mercados de segunda mano viven una segunda juventud gracias a las apps. Existen diferentes apps para comprar y vender cosas que ya se usan pero sin duda Wallapop es la más conocido al menos en España. En el mercado de segunda mano se pueden encontrar auténticas gangas y también vender todo lo que ya no usamos para sacar un dinero extra, que a todo el mundo le viene bien. Wallapop está disponible como app para Android y iPhone, y también es posible acceder a ella a través de la web, pero si por alguna razón quieres usarlo como un software más de tu PC sigue leyendo. Te explicaremos dos formas de instalar fácilmente la app número 1 de compraventa en tu PC.

Wallapop para PC con ayuda de BlueStacks

En primer lugar hazte con el APK de Wallapop para Android. Lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón verde Descargar que tienes aquí debajo y repetir en la siguiente ventana. El APK bajará directamente hasta el directorio que tengas configurado en el navegador para almacenar las descargas.

Lo siguiente es hacerte con BlueStacks, nuestro emulador Android de referencia. Aquí debajo podrás hacerte con él siguiendo exactamente los mismos pasos que para bajar el APK de Wallapop. En este caso es un EXE, en cuanto te hagas con él haz doble clic sobre el ejecutable y sigue todos los pasos para instalar el software en tu disco duro.

Una vez completada la instalación abre BlueStacks. Si te fijas en la esquina superior izquierda verás un apartado llamado Mis Aplicaciones que es donde se encuentran todas las apps instaladas en el emulador. Para empezar tienes un pack de apps de sistema básicas como un navegador y algunos juegos que vienen instalados por defecto. A ti sin embargo te interesan las opciones que hay abajo a la derecha, entre la que está Instalar APK. Si haces clic sobre ella se abrirá un explorador de archivos de Windows para que localices el APK que has descargado al inicio de este tutorial.

Instalando el APK de Wallapop en el PC

En cuanto lo cargues en el emulador comenzará la instalación que apenas dura unos segundos. Cuando veas el icono en el escritorio querrá decir que el proceso se ha completado y podrás abrir la app haciendo clic sobre ella. Lo primero será loguearte si ya tienes una cuenta, en caso contrario te tocará crear una usando una dirección de correo electrónico o algún perfil de redes sociales. A partir de ahí podrás usar Wallapop como siempre.

Wallapop funcionando en PC

Usa el navegador de BlueStacks

Una segunda opción a tu alcance es hacerte con el APK directamente con el emulador. Para ello solo tienes que ir hasta Mis Aplicaciones, abrir Aplicación del sistema y buscar allí el navegador web integrado que incluye BlueStacks. Una vez hecho no tienes más que abrirlo y teclear la dirección web de nuestra página, www.malavida.com. Serás redirigido directamente a la sección de Android y allí con ayuda del buscador podrás encontrar fácilmente el APK de Wallapop.

Wallapop descargado en BlueStacks desde Malavida

En este caso para instalarlo no tienes más que estar pendiente de las notificaciones del emulador. En cuanto la descarga se complete te avisará y tú con un simple clic de ratón podrás lanzar la instalación de la app. Si por cualquier razón no ves la notificación de descarga completada no te preocupes, puedes ir nuevamente hasta Aplicación del sistema y buscar en el Administrador de Multimedia, donde tendrás el APK listo para ser instalado.