Los archivos PDF son un estándar de facto para tratar con documentos prácticamente a diario. La gracia de estos archivos es que no solamente ayudan en la lectura del documento, sino que además se pueden editar. Por editar nos referimos a hacer cambios en el documento de manera significativa, como alterar sensiblemente el texto, cambiar la maquetación e incluso insertar y quitar imágenes del mismo. Cuando hablamos de edición, a lo que nos referimos es a poder realizar cualquier alteración que consideremos necesaria sin necesidad de tener el documento de texto orignal (muchos PDF son archivos de texto de otro tipo antes de guardarse bajo ese formato).

No hablo sólo de añadir anotaciones, resaltar partes del texto o escribir encima de campos para rellenar, sino de editar cualquier parte del texto de forma completa. Existen muchas aplicaciones que prometen la edición de PDFs, pero lo que realmente te permiten hacer es añadir notas al pie y resaltar texto; en ningún momento puedes alterar el documento como necesites sin contar con el original. Entre estas encontramos a XodoPDF, Polaris Office o PDFElement, que anuncian esta característica con bastante boato para, como decimos, no tenerla realmente (o, al menos, no sin pasar antes por caja).

Lo que nosotros vamos a ofrecerte es una forma completamente gratuita, segura y que sabemos que funciona al 100% de editar tus PDFs en Android. Veámoslo a continuación.

Cómo modificar PDFs con Microsoft Word en Android

Antes de nada, descarga Microsoft Word para Android pulsando en el botón de descarga que aparece aquí abajo.

Microsoft Word 16.0.13628.20000 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez la hayas descargado e instalado, ábrela y pulsa en el botón Abrir:

Apertura de un documento en Word para Android

A continuación, pulsaremos en Este dispositivo y seleccionaremos la localización que más nos convenga (en nuestro caso particular, el almacenamiento interno del teléfono):

Selección de la ubicación del archivo

Allí, localizamos el documento PDF que vayamos a editar y pulsamos sobre él para abrirlo:

Documento PDF a editar

Cuando el documento esté abierto, pulsamos sobre el botón de edición que aparece resaltado en la imagen:

Botón de edición del PDF

Con esta acción, lo que conseguiremos será que Word cree una copia del documento con la que sí puede trabajar. En cuanto abra la copia del documento, pulsamos en el botón del menú y después en Guardar como. A continuación, elegimos la ubicación en la que se guardará el archivo y pulsamos en Guardar:

Guardado de la copia del documento

¿Por qué hay que volver a guardar la copia? Porque, si no lo hacemos, el documento será de sólo lectura y no podremos editarlo. Vale la pena mencionar que es conveniente iniciar sesión con una cuenta de Microsoft (si la tenemos) para que nos permita realizar todas las ediciones que sean necesarias.

Una vez guardada la copia, volveremos al documento de Word. Si pulsamos en el icono del lápiz, podremos empezar a modificarlo sin problema:

Documento listo para editar

Como puedes ver, editar, modificar o escribir en PDFs en Android es sencillo si cuentas con la herramienta adecuada. Ahora ya no tienes excusa para empezar a alterar estos documentos por ti mismo.