¿Quién no se ha encontrado con que al sacar una foto el fondo no era lo que se dice ideal? Es fácil suponer que esto le ha pasado a la mayoría de los mortales, que por desgracia no tenemos al alcance de nuestra mano un estudio de fotografía. Para colmo de males, parece que sólo pueden cambiar ese fondo que tan poco nos gusta esos magos del Photoshop que conocen al dedillo el programa de Adobe. ¿O quizá no? ¿Y si te dijera que puedes eliminar por completo el fondo de una imagen y dejar lo que te interesa sin complicarte en exceso? Y todo eso sin soltar tu Android.

Cómo quitar el fondo de una imagen con PicsArt

Para eliminar el fondo de la foto vamos a usar una aplicación muy conocida: PicsArt Photo Studio.

Es muy fácil de usar; en primer lugar descarga la aplicación, instálala y ábrela. Verás esto en pantalla:

Vista principal de PicsArt

Pasa de la parte social y pulsa en el botón de la cruz. De ahí irás a parar a un menú para elegir qué quieres editar. En este caso, como queremos quitarle el fondo a una imagen, pulsamos en Fotos > Todas las fotos. Llegarás a la galería, de donde tendrás que seleccionar la imagen que te interese:

Galería de imágenes de PicsArt

Cuando lo hagas se abrirá un editor de fotografías. Allí, en la parte baja, desliza el dedo hasta que tengas la herramienta Recorte a la vista y pulsa sobre ella. Ahora podrás retirar el fondo, y puedes hacerlo de dos maneras. La primera pasa por definir a mano la imagen que vas a recortar, arrastrando el dedo por el contorno de la foto (no hace falta señalar los bordes):

Recorte de fondo manual

La otra forma posible de hacerlo es dejando que la app seleccione automáticamente qué quieres recortar. Suele ser bastante preciso, aunque después podrás retocar a mano la selección:

Selección automática de imagen a recortar

Pulsa en Guardar para conservar los cambios. Cuando el guardado ya esté listo debería quedar algo parecido a esto:

Imagen con fondo recortado

Y listo, ya tienes el fondo recortado. Como ves no reviste ninguna dificultad, y con la herramienta adecuada es cuestión de segundos hacerlo.