Cualquier aplicación o juego móvil tiene dos maneras de ser rentable para sus desarrolladores. La primera es directamente hacer su app de pago, lo que nos obliga a pasar por caja para usarla. La segunda es distribuir la app de forma gratuita incluyendo anuncios en ella o colando compras integradas opcionales. Sea como sea, no todo el mundo está dispuesto a pagar o a tragar con los anuncios, que a decir verdad están prácticamente en cualquier app o juego gratuito.

Si eres de esos usuarios que no quieren ser bombardeados con anuncios invasivos que dificultan el disfrute de la aplicación y que buscan el clic fácil que nos redirigirá a otra página o descarga te interesa lo que te vamos a contar. Te explicaremos de la manera más sencilla posible cómo eliminar la publicidad de cualquier aplicación descargada a nuestro smartphone o tablet con todas las formas posibles. Vaya por delante que no existen las soluciones milagrosas y que somos totalmente contrarios al pirateo de software y apps.

En el pasado existieron aplicaciones que de forma muy sencilla permitían simular compras integradas, entre ellas las que posibilitan quitar los banners y anuncios de la interfaz de una app o juego. Estaban basadas en engañar a Google Play haciendo creer que se había pagado la compra cuando en realidad no era así. Ejemplos de ello eran aplicaciones como AppSara o Leo PlayCard. Como es lógico, dejaron de funcionar y actualmente no hay ninguna similar que funcione que no requiera ser root.

Eliminar anuncios de juegos y apps Android con root

También en el pasado han existido apps que prometían eliminar anuncios siendo root del dispositivo. Sin embargo prácticamente todas han quedado obsoletas y no funcionan como deberían, casos como los de Freedom o CreeHack. Pero no está todo perdido, una de ellas todavía hoy ofrece resultados satisfactorios y se mantiene estoica frente a la adversidad.

Lucky Patcher es una de las apps más populares para la modificación de apps y juegos, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades. Es toda una navaja suiza con funciones variadas y de dudosa ética que no podrás encontrar en Google Play y que posiblemente haga saltar las alarmas de seguridad de tu dispositivo, por lo que debes ser precavido con su uso.

Hay que tener en cuenta que funciona en dispositivos sin root y root, pero sólo en el segundo caso hemos podido confirmar que funciona de verdad para el propósito que buscamos de quitar anuncios. Muy posiblemente, si intentas hacer esto sin ser usuario root del dispositivo nada de esto funcionaría y quizás incluso ni siquiera puedas ver las mismas opciones. De hecho, durante el proceso muy probablemente tendrás que dar permisos de acceso root a Lucky Patcher específicos más allá de que el dispositivo esté rooteado.

Lucky Patcher 9.4.7 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Como de costumbre tendrás que permitir la instalación de apps desde orígenes desconocidos y omitir el bloqueo de Play Protect si está activado en tus ajustes de seguridad generales. Tras la instalación, abrimos la aplicación y nos encontramos con una interfaz muy oscura (¿qué esperabas de una aplicación como esta?) donde se listan las aplicaciones instaladas en nuestro móvil. Busca la app o juego que quieres parchear y pulsa sobre su entrada. Se desplegará justo debajo un menú de opciones. Selecciona Menu of Patches.

Acceso al menú de parches

Una de las opciones es Remove Google Ads, que es la que te interesa en este momento. Otro tap sobre ella.

Opciones de anuncios

Una nueva ventana emergente te permitirá seleccionar qué tipo de publicidad exactamente es la que quieres eliminar, solo tienes que pulsar sobre la opción que se ajuste a tus intereses.

Selecciona los anuncios a quitar

Pasados unos segundos Lucky Patcher habrá hecho su magia y podrás abrir la app o juego que quieras para comprobar si todo ha funcionado correctamente. La aplicación no es infalible, y el método de prueba y error será lo habitual, pues resulta imposible garantizar la eficacia en todas las apps y sus diferentes versiones, todos los juegos, todos los sistemas operativos, todos los dispositivos…

Resultado final de la modificación

En el caso que acabamos de ver hemos podido modificar directamente el archivo ya instalado, pero en otros casos podría ser necesario clonar la app o juego, creando un nuevo APK modificado que habrá que instalar sobre la versión anterior para poder disfrutar de su contenido sin anuncios.

Bloquear publicidad en el navegador al hacer búsquedas en Internet

La finalidad principal de este artículo es explicarte qué formas existen de quitar publicidad y anuncios en apps y juegos. Sin embargo, hay una app en concreto donde puede interesar y mucho eliminar estos anuncios y apps: el navegador web. Internet está plagado de banners que pueden hacer de tu experiencia visitando una web un auténtico infierno en vida.

Por suerte, existen varias formas de quitar, bloquear y evitar los anuncios online, ya sea utilizando diferentes aplicaciones específicas para ese fin en el navegador, ajustando diversos parámetros de ajustes generales que indirectamente lograrán ese cometido o recurriendo a otras apps que atacan el problema en todo el sistema operativo. Pásate por nuestra guía para bloquear publicidad en el navegador al hacer búsquedas en Internet y podrás ampliar un poco más tus opciones disponibles para dar una patada en el culo al capitalismo desde tu flamante móvil. Seguro que encuentras la manera de hacer tu vida digital un poco más sencilla y simple.

Cómo quitar la publicidad de forma legal

Ahora que ya sabes cuál es la forma más eficaz de conseguir que una app o juego deje de mostrar anuncios y lo que conlleva, ¿todavía sigues interesado? Como has podido comprobar, la única solución efectiva es usar Lucky Patcher y ser root, lo cual es un proceso que además de difícil puede hacerte perder la garantía del teléfono o tableta, si la tiene. Quizás todo sea una cuestión de cambiar la perspectiva.

Muchas de tus apps y juegos favoritos tienen formas legales y muy sencillas de eliminar la publicidad para permitir a sus usuarios disfrutar sin molestias de su contenido. Y prácticamente en todos los casos hablamos de precios asequibles que están al alcance de cualquier persona. La forma más rápida, segura, legal, honesta y sensata de quitar anuncios es pagando a los creadores para ello. Posiblemente pagar unos pocos euros te resulte mucho más rentable que el tiempo que tardarás en rootear tu dispositivo (si lo consigues hacer) y las pruebas posteriores.

Y si eres usuario root o estás dispuesto a ello, y de verdad te gusta esa app o ese juego, ¿por qué negarle a su desarrollador una recompensa por su trabajo y esfuerzo? Prácticamente todas las apps gratuitas que contienen publicidad nos ofrecen la posibilidad de eliminar esos anuncios de manera totalmente lícita mediante una compra integrada de unos pocos euros.

Sólo hay que buscar el típico icono de una tienda o un carro de compra en el interior de la aplicación, y seremos redirigidos al área de compras integradas desde donde podemos hacernos con la versión Pro o Premium sin publicidad, además de tener acceso a otras compras como las típicas monedas virtuales, opciones de personalización, mejoras diversas, etc.