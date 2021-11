Cómo eliminar personas y objetos de las fotos en Android

Gracias a la cámara integrada de los dispositivos móviles, es posible realizar multitud de fotografías con gran facilidad. Sin embargo, seguro que no todas las fotos quedan como tú esperabas. Uno de los problemas más frecuentes con los que probablemente te has encontrado a la hora de capturar tus recuerdos es la aparición de objetos no deseados. Quizá sacaste un buen retrato, pero detrás aparece una persona que pasaba por allí en ese momento. O puede que al fotografiar un edificio haya farolas o cables por medio. ¿Existe alguna solución? En este artículo te mostramos dos formas de eliminar elementos de tus imágenes sin complicaciones.

Eliminar objetos de una fotografía con Snapseed

El primer método que te mostramos en este artículo se vale de toda la potencia incluida en Snapseed, un editor de fotos desarrollado por Google que puedes descargar de manera totalmente gratuita.

Snapseed 2.19.1.303051424 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez instalada su aplicación en tu teléfono móvil, pulsa en el botón Más (+) para abrir una imagen.

Abrir una nueva foto

En la galería, escoge la foto de la que quieres eliminar objetos. Entonces, presiona en Tools para ver todas las herramientas de edición.

Abrir caja de herramientas

En el selector, toca sobre Healing para iniciar el corrector de imágenes.

Herramienta de corrección

Con el dedo, marca el objeto que deseas eliminar.

Seleccionar objeto

Inmediatamente, Snapseed eliminará el objeto y rellenará el hueco con una textura muy similar al fondo que le rodea.

Objeto borrado en la foto

Repite el proceso tantas veces como sea necesario para borrar todos los objetos no deseados de la fotografía. Cuando hayas terminado, toca en Export.

Exportar imagen

En el listado de opciones, escoge el tipo de exportación que quieres.

Seleccionar canal de exportación

Si guardas la fotografía en la memoria interna del dispositivo, esta será visible desde la aplicación de galería o Google Fotos.

Eliminar objetos de una imagen con PicsArt

Una buena alternativa a Snapseed es PicsArt. También es gratuita y, gracias a su herramienta de clonación, obtendrás resultados muy parecidos. Lo primero que tienes que hacer es instalarla en tu dispositivo. Usa el enlace de descarga que verás en esta página para obtener el archivo APK de PicsArt.

PicsArt Photo Studio 18.3.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Seguidamente, ábrela y presiona en All Photos para visualizar todas las fotografías.

Ver todas las fotos

En la galería, selecciona la imagen.

Seleccionar una imagen

Entonces, pulsa en Tools y elige la herramienta Clone.

Herramienta de clonación

Usa el dedo para seleccionar la zona que deseas clonar. Es recomendable elijas una parte de la imagen con la misma textura que el supuesto fondo que debe haber debajo del objeto. En este caso, hemos seleccionado una zona de arena que se situará sobre los bañistas.

Seleccionar un punto para clonar

Toca en la pluma y desliza el dedo sobre el objeto. En nuestro caso, PicsArt clonó la zona de arena que seleccionamos antes.

Eliminar el objeto de la imagen

Al terminar, presiona en el botón OK.

Guardar los cambios

Entonces, emplea la función de exportación para guardar el archivo o compartirlo.

Descargar la imagen en el teléfono

Otras apps para editar fotos en Android

