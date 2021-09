La cuenta de Google está muy ligada a cada dispositivo Android. Te permite descargar aplicaciones desde la tienda, almacenar contactos o sincronizar tus fotos. Por eso, es muy importante que la desvincules por completo si estás pensando en vender tu dispositivo o regalarlo. También es necesario hacerlo si te lo han robado, pues evitarás el uso indebido de tu información. ¿Cómo eliminar y desvincular la cuenta de Google de un dispositivo? Te explicamos cómo hacerlo desde el propio terminal y en remoto.

Eliminar la cuenta de Google desde los ajustes de Android

Damos comienzo a esta guía con uno de los métodos más sencillos. De hecho, solo requiere que tengas tu dispositivo a mano para ponerlo en práctica. Para desvincular la cuenta de Google de tu teléfono desde los ajustes de Android, toca en Users & Settings. Ten en cuenta que el nombre de este apartado de la configuración puede variar en función de la capa de personalización de tu dispositivo, aunque el proceso es muy similar.

Opciones de cuentas

Pulsa sobre la cuenta de Google para ver más opciones.

Seleccionar cuenta de Google en ajustes

Abre el menú contextual y presiona en Remove account.

Eliminar cuenta

A partir de entonces, tu cuenta dejará de sincronizarse con el dispositivo.

Quitar la cuenta de Google restaurando el teléfono

Otra forma de eliminar la cuenta de Google es restaurando el teléfono por completo, un método muy recomendable si lo vas a vender o regalar. Como te puedes imaginar, hacerlo borra toda la información que hay en el dispositivo, incluyendo tu perfil. Por eso, asegúrate de tener una copia de seguridad de tus datos, como contactos, fotos o notas. Ve a Additional settings en los ajustes de Android.

Opciones adicionales en Android

Toca en Back up and reset.

Restablecer teléfono por completo

Para terminar, usa el botón Erase all data (factory reset).

Borrar todos los datos

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes de fábrica en tu dispositivo.

Desvinculando tu teléfono de la cuenta de Google

Aunque los anteriores métodos son ideales para eliminar tu perfil del dispositivo y, como consecuencia, borrar tus datos, es posible que el teléfono aún continúe vinculado a tu cuenta de Google. Por eso, visita el apartado Google My Account en la siguiente URL:

https://myaccount.google.com



Acceder a My Account

En la pestaña Security, desplázate hasta encontrar la sección Your devices.

Dispositivos en la cuenta de Google

Abre el menú contextual que verás junto al dispositivo que deseas desvincular y toca en Sign out.

Cerrar sesión de la cuenta de Google

Presiona de nuevo en Sign out para confirmar.

Confirmar el cierre de sesión

La sesión de la cuenta de Google se cerrará y el dispositivo dejará de estar vinculado a tu perfil. Este proceso se puede realizar de forma remota.

Cambia la contraseña de tu cuenta de Google

Cambiar la contraseña de la cuenta de Google provoca un resultado similar al anterior. Hazlo en la misma página de Google My Account, pero en este caso visitando la pestaña Personal info.

Cambiar contraseña de la cuenta

Introduce tus credenciales y, acto seguido, la nueva contraseña. Change password es el botón que tienes que presionar para guardar los cambios.

Establecer nueva contraseña

Cualquier dispositivo que tenga tu cuenta de Google configurada pedirá que se introduzca la nueva contraseña. Es interesante cambiar la clave de la cuenta de Google cada cierto tiempo para mejorar la seguridad de tu información.

Borra el dispositivo de manera remota con Find My Device

Find My Device es un portal habilitado por Google que te ayuda a recuperar tu dispositivo si se ha perdido o te lo han sustraído. Accede escribiendo la siguiente dirección en el navegador:

https://google.com/android/find



Find My Device

Elige el terminal que deseas borrar y toca en Erase device.

Borrar dispositivo en remoto

Confirma con el botón Erase device que aparece en el siguiente paso.

Borrar todo el contenido

El dispositivo se borrará por completo a distancia y la cuenta de Google lo bloqueará. Es un método es especialmente necesario para proteger tus datos en el caso de que te hayan robado el terminal.

Borra por completo tu cuenta de Google

Este es uno de los procedimientos más drásticos para desvincular una cuenta de Google de un dispositivo móvil. Nos referimos a su borrado completo. Google My Account te permite eliminar tu perfil de forma relativamente sencilla. Tan solo debes dirigirte a la pestaña Data and privacy, situarte en Delete your Google Account y seguir las instrucciones.

Eliminar la cuenta de Google

Cuando tu cuenta de Google ya no exista, dejará de estar operativa en todos los dispositivos.

Desvincula tu dispositivo de Google Play

Cerramos esta guía hablándote de Google Play. Cada vez que inicias sesión con un dispositivo en la tienda de Google queda registrado en un listado de teléfonos y tabletas que te pertenecen. En este caso, no existe una forma de eliminar el dispositivo. Aunque hayas dejado de tenerlo, continuará registrado en Google Play. Con todo, sí puedes ocultarlo para que no aparezca durante la instalación de aplicaciones. Visita la versión web de la tienda de Google y abre Settings.

Ajustes de Google Play

Desplázate hasta My Devices.

Lista de dispositivos

Desmarca todos aquellos dispositivos que no desees ver utilizando las casillas laterales.

Ocultar dispositivos en la tienda

Al hacerlo, los dispositivos desmarcados no se incluirán en el listado de teléfonos que aparece al instalar una aplicación desde la web.