Un teléfono móvil encendido emite señales que pueden ser perfectamente rastreables. Estas señales se pueden seguir a través de sistemas GPS, antenas de telefonía móvil o conexiones de red. No es un proceso 100% fiable, pero esos datos nos pueden dar una localización aproximada. Un móvil apagado no emite ningún tipo de señal, pero aún así puede localizarse. Cuando estuvo encendido, ese terminal que queremos encontrar pasó por repetidores, se conectó a Internet e hizo toda una serie de cosas que dejan un rastro. A esto último es a lo que nos vamos a tener que agarrar en caso de tener que localizar un teléfono no operativo. Te contamos cómo a continuación.

Prey, la solución más precisa

Prey es un clásico con respecto en lo que a seguridad y localización se refiere. Descárgala desde el botón que encontrarás más abajo e instálala, y otórgale los permisos necesarios para que pueda funcionar. Esto incluye un permiso especial para ejecutarse en segundo plano y sortear la optimización de la batería, lo que significa que el GPS del teléfono seguirá funcionando aunque apagues el terminal.

Prey en ejecución

A continuación, regístrate en la app e introduce tus credenciales de usuario. Una vez hecho esto, Prey añadirá nuestro terminal a su sistema de localización. A continuación, entra en la web de la aplicación e introduce tus credenciales de usuario. Aparecerá en la pantalla un mapa en el que verás la ubicación de tu dispositivo, aún estando apagado:

Dispositivo localizado por Prey

Prey te permite tener hasta tres dispositivos bajo control con la versión gratuita de la app, lo que siempre es un plus.

Where's My Droid, alternativa a Prey

Where's My Droid es una app muy fácil de utilizar y configurar, y es gratis descargarla e instalarla. Ahora bien, algunas funciones especiales (como la que nos interesa) son de pago. Eso sí, la cantidad de dinero que debes desembolsar es pírrica: o bien 1,49 € al mes, o bien 8,99 € al año.

En cualquier caso, para utilizar esta aplicación descárgala e instálala desde el botón que encontrarás más abajo. Cuando la abras, acepta todos los permisos que la app te pida y crea una cuenta de usuario. Cuando ya hayas hecho todo eso, en la pantalla principal, busca la opción Localización pasiva y pulsa sobre ella:

Acceso a la localización pasiva en Where's My Droid

A través de esta función, lo que hacemos es que el teléfono esté localizable vía GPS permanentemente, lo que significa que, incluso apagado, nuestro terminal seguirá estando localizable. En la siguiente pantalla, tendrás que pulsar en Habilitar para que la localización pasiva funcione:

Botón para habilitar la localización pasiva

Aquí entra en juego lo que te dijimos al comienzo de este apartado: tendrás que desbloquear las funciones premium (previo pago) para poder usarla, pero ya ves que los precios son mucho más que razonables. Eso sí, hay que tener en cuenta que Prey te permite tener activa la localización en segundo plano en hasta tres dispositivos, y sin necesidad de rascarte el bolsillo, como ya quedó claro antes.

Si has desbloqueado la característica, tendrás que entrar en la web de Where's My Droid e iniciar sesión con las credenciales de usuario con las que hayas creado la cuenta. Llegarás a una interfaz similar a la de Encontrar mi dispositivo de Google donde, si haces clic en Localizar, encontrarás tu dispositivo.

Google Maps, la solución nativa

Google pone a disposición de todos los usuarios de Android una herramienta web conocida como Encontrar tu móvil. Para usarla, accede a través de la web a ella. Encontrarás una pantalla en la que, en circunstancias normales, tendrías que seleccionar el dispositivo que quieres localizar, y después de esto aparecería en el mapa.

El problema es que, con el teléfono apagado, no puedes localizarlo con este método. Tendrás que acceder a Google Maps vía web y observar tu cronología. Para ello, pulsa en el botón del menú (tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla) y, después, haz clic en Tu cronología:

Acceso a la cronología de Google Maps

A continuación, aparecerá en pantalla una lista con las ubicaciones que has visitado de manera histórica. Busca la fecha en la que perdiste el teléfono y aparecerá un historial de movimientos en la pantalla correspondientes a ese día:

Movimientos del dispositivo en la cronología de Google Maps

Tendrás que rehacer los movimientos que hiciste entonces, pero mejor es eso que nada. Esta opción, a pesar de todo, es la más limitada. Puede servirte para suponer dónde quedó tu teléfono, o sacar alguna conclusión, pero poco más.

Find My Mobile de Samsung, similar a Google pero más completa

A modo de bonus, nos parece oportuno incluir la forma que tiene Samsung de localizar un terminal de su marca incluso aún estando apagado. Para poder activarlo, tendremos que acceder en nuestro Samsung a Ajustes > Datos biométricos y seguridad > Buscar mi móvil. Si no lo tenemos activado, tendremos que crear una cuenta de Samsung para poder hacerlo.

Es importante que tengamos esa cuenta de Samsung creada, ya que, desde ella, se nos ofrecerá la posibilidad de crear una copia de seguridad completa de nuestros datos y aplicaciones, para poder rescatarla en otro terminal de la firma coreana en caso de necesidad. El proceso de restauración sí puede hacerse desde un dispositivo que no sea de Samsung, pero el volcado sólo puede llevarse a cabo en un teléfono de este fabricante (es importante tenerlo en cuenta).

Una vez que tengamos la función activada, para encontrar nuestro teléfono estando apagado nos tendremos que dirigir a la versión web de Buscar mi móvil de Samsung. Aún sin energía, ni conexión a Internet, el teléfono se ayudará de la herramienta para conectarse por Bluetooth a otros teléfonos Samsung. De esta forma, podrá darnos un radio aproximado de en qué zona se encuentra.

Aplicaciones antivirus, una opción a tener en cuenta

En muchas ocasiones el debate sobre si tener apps de antivirus o no en nuestros dispositivos ha salido a la luz. Lo cierto es que, como tal, no necesitamos tener uno (basta con usar el sentido común), pero es verdad que algunos como Lookout tienen funciones de localización que los hacen tremendamente útiles.

Hablando de Lookout, previo pago, esta aplicación nos permite configurar incluso alertas por si intentan apagar el dispsitivo, extraer la tarjeta SIM o activar el modo avión. Hasta nos enviarán fotos de los ladrones a nuestro correo electrónico.

Por norma general, los antivirus hacen un seguimiento más profundo de los terminales, por lo que tenerlos para estos menesteres puede ser interesante si cualquiera de las opciones que te damos no te convence. Ten en cuenta que todas estas capacidades probablemente sólo disponibles previo desembolso económico, insistimos.