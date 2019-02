En ocasiones puede que necesites mover información entre tu teléfono móvil o tu tablet y tu PC. Es un proceso que no reviste dificultad, pero que se puede hacer un poco cuesta arriba si no sabemos cómo afrontarlo. Existen distintos métodos que nos permiten intercambiar documentos, música, fotos o vídeos entre nuestro dispositivo móvil y un ordenador. Tienen la ventaja, además, de que son totalmente independientes al sistema operativo, si bien en algunos casos nos tocará instalar alguna aplicación adicional, aunque esto no debería suponer ningún problema. A continuación os dejamos un listado de métodos para enviar información entre un Android y un PC o viceversa de forma rápida, sencilla e indolora.

Cable USB

Este suele ser el método más habitual a la hora de afrontar estas tareas. Es tan sencillo como conectar el teléfono al PC con su cable USB, a través del cual podremos explorar los archivos y carpetas que conteniene nuestro terminal.

A partir de ahí, sólo tendremos que arrastrar y soltar dentro de la memoria de nuestro teléfono, o dentro del propio PC, para intercambiar información entre ellos. No tiene mayor misterio; sólo hay que tener en cuenta que la primera vez que conectes el teléfono al PC puede que tengamos que aprobar el ordenador como un dispositivo de confianza, pero es sólo hacer una pulsación en la pantalla del teléfono.

Aplicaciones de control remoto

A través de este método podemos gestionar con libertad lo que pasa en nuestro teléfono usando un ordenador: podremos sacar capturas de pantalla, grabar audio, gestionar nuestros contactos y mucho más. De todas estas funciones, la que aquí nos interesa es la de intercambiar datos entre el móvil y el PC a través de la red WiFi; desaparece la necesidad del cable.

Durante mucho tiempo la referencia en este campo ha sido AirDroid, pero con el tiempo las funciones de pago han acabado por limitarla. En este aspecto existe una alternativa que se puede usar sin restricciones y que se conoce como AirMore.

¿Cómo funciona Airmore? Muy fácil. En primer lugar, tienes que descargar e instalar la aplicación. Cuando la abras llegarás a la siguiente pantalla:

Vista principal de AirMore

Dirígete a la web que aparece en la pantalla y, cuando estés allí, pulsa en el botón Escanear para conectar que ves en la imagen de arriba. La web mostrará un código QR, y la app te solicitará permiso para acceder a la cámara para escanearlo. Cuando lo hayas hecho verás en la pantalla del móvil esto:

Teléfono conectado al PC por AirMore

Y esto en la pantalla del PC:

Vista principal de AirMore en PC

Para intercambiar archivos entre el PC y el teléfono en este ejemplo usaremos el menú Archivos, aunque el método es el mismo para intercambiar imágenes o documentos:

Selecciona un elemento para interactuar con él

Llegarás a esta pantalla:

Vista de los archivos del teléfono en AirMore

Elige la carpeta en la que necesites mover archivos. En este ejemplo vamos a usar la carpeta de música. En primer lugar seleccionaremos un archivo que queramos descargar y después hacemos clic en Exportar:

Descargando archivos de Android al PC

¿Y para mover información al teléfono móvil? Es tan sencillo como seleccionar el archivo que queremos mover, arrastrarlo y soltarlo dentro de la carpeta. AirMore nos dará una confirmación conforme la operación se ha completado con éxito:

Enviando archivos del PC a Android

Aplicaciones de envío de archivos

Se trata de apps pensadas específicamente para enviar archivos inalámbricamente, aunque sin funciones de control remoto. Hasta ahora la más recomendada de su campo era PushBullet, pero por desgracia sus mejores funciones sólo están disponibles si antes las pagamos.

Por suerte hay excelentes alternativas, entre ellas SHAREit. Para poder usarla tendrás que descargar la aplicación en tu ordenador y en tu móvil; ambos se vinculan escaneando un código QR. Para vincularlos toca en el icono del menú en la esquina superior derecha de la aplicación de tu teléfono y selecciona Conectar a equipo:

Conectar a Equipo en SHAREit

Después, abre la aplicación del PC para escanear el código QR que permitirá vincular ambos equipos:

Código QR para conectar al PC en SHAREit

Cuando los dispositivos estén conectados, arrastra cualquier archivo al PC para enviarlo al teléfono:

Mover archivos del PC al teléfono

En el teléfono puedes hacer lo propio entrando en cualquiera de los apartados que hay en la parte inferior de la pantalla. En este ejemplo usaremos Archivos. Después vamos a la ubicación del archivo que queremos enviar y lo seleccionamos. Después pulsamos en NEXT:

Envío de Android al PC en SHAREit

El archivo se transferirá al ordenador. Desde la versión de SHAREit para escritorio podremos abrir la carpeta de destino de los archivos:

Recepción de archivos en el PC desde Android con SHAREit

A través de Bluetooth

Para intercambiar archivos entre tu Android y tu PC usando Bluetooth en principio no tienes que hacer nada diferente de lo que harías con cualquier otro dispositivo: tendrás que vincular el móvil y el ordenador a través de esta conexión inalámbrica. Para hacerlo ve primero a Inicio > Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos. Asegúrate de que tienes el Bluetooth Activado:

Comprueba que tienes el Bluetooth activado

Ahora baja el menú desplegable de tu Android y, en los ajustes rápidos, haz una pulsación larga sobre el botón de Bluetooth para ir a las preferencias. Cuando lo tengas activado, tu PC debería aparecer en la lista. Pulsa sobre él para conectar:

Selecciona el PC para vincular tu teléfono con él

Aparecerá un mensaje de configuración similar a este en tu ordenador. Pulsa en Sí para realizar la conexión:

Pulsa en Sí para vincular teléfono y PC

Ahora tu móvil ya estará vinculado a tu PC:

Los dispositivos ya están vinculados

Enviar archivos del PC al móvil por Bluetooth

Enviar archivos de tu PC a tu teléfono es muy sencillo. Busca en tu ordenador el que quieras enviar, haz clic en él con el botón derecho y selecciona Enviar a > Dispositivo Bluetooth:

Envío de archivos del PC al móvil por Bluetooth

Después tendrás que seleccionar a qué dispositivo lo quieres mandar. Seleccionaremos el teléfono:

Seleccionamos el teléfono como receptor

Empezará la transferencia. En nuestro terminal recibiremos una alerta como esta, donde pulsaremos en Aceptar:

Recepción de un archivo por Bluetooth en Android

En el PC también recibiremos una confirmación del éxito de la operación.

Enviar archivos del móvil al PC por Bluetooth

Con la ayuda de un explorador de archivos buscamos el archivo en cuestión, lo seleccionamos y pulsamos en Compartir. En el menú que aparecerá seleccionamos Bluetooth:

Envío de un archivo al PC por Bluetooth

Llegaremos a una pantalla donde le diremos al teléfono a qué dispositivo enviarlo. En el PC aparecerá una pantalla pidiéndonos aceptar la recepción del archivo. Lo hacemos y lo recibiremos sin mayores complicaciones.

A través de servicios de almacenamiento en la nube

Hace unos años cuando a la gente se le hablaba de Dropbox o Google Drive nadie parecía entender muy bien el concepto. Por suerte hoy en día lo tnemos más interiorizado, y puede ser un gran aliado para mover información entre dispositivos. De hecho, este y AirMore son los dos métodos que utilizo más a menudo para mover archivos entre distintos ordenadores y mi estudio de grabación.

Dropbox en Android

Utilizarlo es muy sencillo: basta con subir un archivo desde el móvil o el PC al servicio en concreto, y automáticamente se sincronizará y estará disponible en todos los dispositivos donde tengamos acceso a nuestra nube personal.