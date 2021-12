Cómo enviar SMS ocultos y anónimos desde Android

Cuando envías un SMS y el destinatario tiene tu teléfono guardado en su agenda, su móvil rápidamente relaciona el número con el contacto. De esta manera, quedas identificado ante el receptor del mensaje. Este hecho, en ocasiones, puede suponer un problema. Si te has preguntado en alguna ocasión si es posible enviar un SMS de forma anónima, has llegado al sitio indicado. Esta guía ha sido redactada con el objetivo de ayudarte a contactar con otras personas mediante mensaje de texto sin revelar tu identidad. Tan solo debes seguir los pasos que te mencionamos a continuación para hacerlo sin demasiadas complicaciones.

Enviar mensajes anónimos desde TextMe Up

En el momento en que alguien recibe un mensaje, conoce el número del remitente. Y, tal y como hemos comentado, si ya ha almacenado ese número en su agenda conocerá cuál es su identidad. Por eso, la manera más sencilla de enviar un SMS anónimo es empleando otra numeración telefónica. TextMe Up es la aplicación indicada para esta tarea.

En primer lugar, descarga su APK desde Malavida usando el botón de descarga que adjuntamos. Recuerda que la obtención del archivo de instalación es gratuita y totalmente segura.

TextMe Up 3.29.5 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Con TextMe Up instalada en tu móvil, ábrela y presiona en Get Started para iniciarla.

Iniciar la aplicación

Crea una cuenta nueva con alguno de los métodos propuestos.

Crear una nueva cuenta

Después, completa el formulario para demostrar que eres humano y no un robot.

Verificar identidad

Cuando te encuentres en su pantalla principal, accede a la sección Inbox y presiona en el botón Más (+).

Nuevos mensaje anónimo

Selecciona el contacto al cual deseas enviar el SMS. De igual manera, es posible indicar un número de teléfono en el campo de texto superior.

Seleccionar contacto

Escribe tu mensaje y envíalo.

Enviar mensaje anónimo con TextMe

El destinatario recibirá el mensaje desde un número de teléfono estadounidense. Por lo tanto, es poco probable que pueda identificarte, por no decir imposible. TextMe Up permite enviar una cantidad limitada de mensajes gratuitos. Al terminar el crédito disponible, será necesario recargarlo.

Otras formas de enviar un SMS anónimo

Aunque TextMe Up es una opción muy recomendable, existen otras formas de enviar SMS de forma anónima. Debes saber que no son medios tan fiables como el que hemos descrito en el anterior apartado. No obstante, quizá te resulten útiles en alguna ocasión.