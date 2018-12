¿Quieres grabar un vídeo rápido, o capturar tus acciones en pantalla? Tanto si estás grabando un vídeo para unos amigos, como creando un videotutorial para propósitos más serios, hay una forma de poder hacerlo en Android. Hacer capturas de pantalla es fácil, pero grabar vídeos de lo que estás haciendo en tu teléfono no lo es tanto a no ser que tengas ayuda. Si eso es justo lo que necesitas, no tienes más que leer este artículo para que tus dudas se disipen: todo lo que siempre quisiste saber sobre grabar la pantalla de tu Android y no te atreviste a preguntar.

Vale la pena señalar que, tradicionalmente, Android no permite grabar la pantalla en vídeo de forma nativa. Esta función no ha sido implementada por Google en el sistema operativo, aunque hay algunos fabricantes como BQ que sí ofrecen la posibilidad de grabar la pantalla. En cualquier caso, usaremos un método muy simple y universal.

Capturar en vídeo tu pantalla de móvil, una cuestión de apps

Para poder llevar este proceso a cabo es necesario descargar una aplicación de terceros. En tiempos se requería permisos de root para poder grabar la pantalla de tu dispositivo, pero hoy en día ya no hace ninguna falta. La app a la que nos referimos es AZ Screen Recorder, una de las más completas de su género.

AZ Screen Recorder - No Root 5.1.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Este software no tiene limitaciones de ninguna clase; tampoco aplica marcas de agua o publicidad. Si la descargas y la instalas pondrá en tu home screen un pequeño icono con un menú radial, desde el que podrás tomar una captura simple de pantalla, grabar en vídeo e incluso transmitir en directo lo que estás haciendo a lugares como Facebook o Twitch.

Para grabar tu pantalla, desde este menú radial, haz clic en el icono de la cámara de cine:

Comenzar la captura de pantalla en vídeo

Y ya está: la aplicación capturará tu pantalla en vídeo desde ese preciso momento. Cuando hayas grabado lo que necesitabas capturar, es tan fácil como desplegar el área de notificaciones de Android desde el margen superior y pulsar en el botón stop:

Con estos controles se puede pausar o detener la captura

Cuando detengas la grabación, la app te presentará algunas herramientas de edición básicas, como ajustar la duración del vídeo o recortar la pantalla tanto como veas necesario. También podrás reemplazar el audio por lo que consideres oportuno y convertir secciones del vídeo a GIF:

Herramientas de edición de AZ Screen Recorder

Así de sencillo. No tienes nada más que descargar la aplicación que te recomendamos y experimentar con ella, seguro que los resultados que conseguirás te sorprenden.