Una de las cosas que más llaman a los usuarios del mundo Android son sus extensas capacidades de personalización. Y no nos referimos sólo a cambiar ciertos aspectos visuales de un terminal: la auténtica personalización pasa por poder hacer del dispositivo aquello que el usuario necesita. No nos engañemos; no es poner iconos más coloridos o mejor diseñados, o fondos de pantalla más o menos inspirados. Los usuarios de sistemas de escritorio como Arch Linux saben muy bien lo que eso significa y las posibilidades que ofrece. Sin embargo en un teléfono móvil no se puede, a simple vista, acceder a los entresijos de su sistema operativo para trastear con ellos.

¿Por qué ibas a querer hacer eso? Por ejemplo, puede que hayas pensado en rootear tu teléfono, que quieras instalar una ROM personalizada o simplemente hacer cambios a un nivel más profundo. Todo eso puedes hacerlo si primero habilitas las opciones de desarrollador. Nosotros te mostramos cómo.

Cómo habilitar las opciones de desarrollador

Al igual que sucede con otros aspectos más avanzados del mundo Android, cada fabricante tiene su propia ruta para habilitar estas opciones:

Android stock : Ajustes > Acerca del teléfono > Número de compilación.

: Ajustes > Acerca del teléfono > Número de compilación. Samsung : Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software > Número de compilación.

: Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software > Número de compilación. HTC : Ajustes > Acerca de > Información del software > Más Número de compilación.

: Ajustes > Acerca de > Información del software > Más Número de compilación. LG: Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software > Número de compilación

Una vez hayas llegado hasta el número de compilación, tendrás que pulsarlo repetidamente hasta que aparezca un mensaje que diga "Activadas las opciones de desarrollador" o similar. Si vuelves al menú de ajustes encontrarás el apartado "Opciones de desarrollador" al final del todo.

¿Para qué sirven las opciones de desarrollador?

Quizá convenga aclarar que las opciones de desarrollador no son para todo el mundo. En ellas se pueden encontrar opciones que, seguramente, para los usuarios menos avanzados no tendrán mucho sentido. Eso, por otra parte, no significa que no sean útiles.

Entre muchas otras cosas, las opciones de desarrollador permiten todo esto:

Limitar el número de procesos que se ejecutan en segundo plano para aumentar la duración de la batería.

Guardar copias de seguridad de tus aplicaciones y datos en tu PC y restaurarlas del PC al móvil.

Mantener la pantalla de tu móvil encendida si está cargando.

Elegir cómo se comporta tu teléfono al conectarlo por USB (si sólo cargará, si permitirá transferir archivos, etc).

Habilitar la depuración por USB para poder comunicar tu terminal y tu PC mediante el protocolo ADB.

Cómo desactivar las opciones de desarrollador

Cómo deshabilitar las opciones de desarrollador

Supongamos que te decides a buscar este menú de opciones para ver qué puede ofrecerte, que lo pruebas y que no te convencen. ¿Puedes volver a ocultarlas? Por supuesto, y es muy fácil.

Para hacerlo ve a la ruta Ajustes > Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Borrar datos. Si vuelves atrás, podrás comprobar que las opciones de desarrollador ya no aparecen en el menú Ajustes.