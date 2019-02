Las copias de seguridad son algo indispensable. No hay nada peor que perder toda la información de tu teléfono, tablet u ordenador y darte cuenta de que no tenías una copia de respaldo para recuperarla. Entre esta información se pueden encontrar mensajes, fotografías, vídeos, música… cualquier cosa que se te ocurra. Por eso mismo a los usuarios avanzados de Android siempre se les recomienda que tengan lista una copia de seguridad, por lo que pueda pasar. Imagina, por ejemplo, que hubiese que hacer un hard reset. En ese aspecto tener un backup a mano es tremendamente útil. Si no sabes cómo hacerlo no te preocupes, nosotros te lo explicamos.

Cómo hacer backup con la función nativa de Android

Google siempre está dispuesto a ayudarte en este aspecto. Para hacer una copia de seguridad a través de tu teléfono dirígete a Ajustes > Copia de seguridad y restauración:

Copia de seguridad de Google

Activar la copia de seguridad es tan sencillo como mover el control deslizante. A partir de ahí se guardará en Google Drive una copia de seguridad de tu dispositivo que incluirá:

Datos de las aplicaciones.

Historial de llamadas.

Contactos.

Ajustes del dispositivo.

Mensajes SMS.

Se trata de uno de los métodos más sencillos y menos dolorosos para cualquier usuario, tanto para crear el backup, como para restaurarlo. En caso de que haya que hacer un hard reset, en la fase de configuración el dispositivo se conectará a Internet para descargar la copia de seguridad y restaurarla automáticamente.

Hacer un backup a través de un cable USB y PC

Smartphone conectado por USB

Este método es el más rudimentario, pero también es uno de los “infalibles”. Para llevarlo a cabo es tan fácil como conectar tu smartphone a tu PC con su cable USB y seguir los siguientes pasos:

Abre una ventana del Explorador de Archivos y ve a la ubicación de tu teléfono.

Cuando llegues allí verás unas cuantas carpetas en las que están tus fotos, documentos, vídeos y música.

Entra en cada carpeta y copia a tu ordenador los elementos que te interesen, o copia las carpetas completas.

Tarjeta de memoria de Android en el Explorador de Windows

Aunque tengas otros métodos para hacer copias de seguridad, hacer esto puede ser bastante útil, nunca hay suficientes copias de respaldo, no está de más tener todas las que puedas a mano.

Hacer un backup en un Android rooteado con Titanium Backup

Titanium Backup en Android

Una cosa que hace que esta aplicación sea muy deseable es que permite programar la realización de backups, que incluso se pueden realizar sin tener que cerrar las aplicaciones que estén guardando. Hasta puedes crear archivos ZIP que flashear desde el recovery. Si tienes los permisos de root en tu terminal, entonces no existe mejor opción que Titanium Backup. Con esta aplicación puedes hacer copias de seguridad de lo que quieras, incluso del estado de tus aplicaciones. Es decir, puedes restaurar tu última configuración de WhatsApp con todos sus mensajes y contactos sin esfuerzo.