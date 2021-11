Cómo hacer fotos secretas con la pantalla apagada en Android

La cámara integrada es uno de los componentes más interesantes de los teléfonos móviles. Nos ayuda a sacar fotos en cualquier sitio, tan solo sacando el dispositivo del bolsillo. Pero, aunque los fabricantes incluyen cada vez más funciones relacionadas con la cámara, una que no suele venir de serie es la de sacar fotos secretas. O lo que es lo mismo, hacer capturas sin que otras personas se den cuenta con la pantalla apagada. En este artículo te contamos cómo hacerlo de forma sencilla con una aplicación muy fácil de utilizar.

Hacer fotos con la pantalla apagada gracias a Secret Shoot

Secret Shoot es una herramienta gratuita que puedes descargar desde los servidores de Malavida. Usa el enlace que verás en esta misma página.

Secret Shoot 1.7.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Una vez instalada en tu dispositivo, ábrela y pulsa en Allow para otorgarle algunos permisos necesarios.

Otorgar permisos a Secret Shot

Seguidamente, presiona en Allow para permitir que Secret Shot acceda al almacenamiento.

Permitir a Secret Shoot acceder al almacenamiento

En pantalla aparecerá una breve explicación con las características de la aplicación. Desplázate hasta el final y presiona en Use it.

Iniciar Secret Shoot

Ahora ya te encuentras en la pantalla principal de Secret Shot. Como la intención es sacar fotografías sin ser detectado, presiona en el botón Secret Photo. En el caso de que desees realizar un vídeo, decántate por la opción Secret Video. La aplicación incluso cuenta con una grabadora de audio discreta.

Modo de captura secreto

Otorga los permisos necesarios con Allow. Debes permitir que este software acceda a la cámara y al micrófono para que funcione correctamente.

Permitir acceso a la cámara

Lo que verás a continuación es la interfaz típica de una aplicación de cámara. Pero hay una diferencia: el botón Black Screen. Si presiones en él, la pantalla se apagará.

Iniciar el modo secreto

En realidad, lo que ha sucedido es que el color de fondo ha pasado a ser negro y el brillo de la pantalla ha sido bajado al máximo. El único mensaje que verás en pantalla es Click here to exit the black screen. Este indica la esquina que debes tocar para salir del modo secreto.

Modo secreto con la pantalla apagada

¿Y cómo sacas fotografías en mientras te encuentras en el modo secreto? Simplemente presionando el botón de bajar el volumen. A modo de confirmación, cada vez que saques una foto el teléfono vibrará.

Cuando hayas terminado, sal del modo secreto para regresar a la cámara. Si tocas en la miniatura circular situada en la esquina inferior izquierda, accederás a la galería.

Ver las fotos que has capturado

Evidentemente, todas las fotos que hayas tomado con el modo secreto también serán visibles de aplicaciones como Google Fotos o la galería nativa del teléfono.