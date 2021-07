Cómo hacer llamadas gratis sin saldo desde Android

Las líneas de prepago son útiles para algunas situaciones concretas. Sin embargo, su principal problema es la necesidad de recargar el saldo antes de hacer una llamada. Si te has quedado sin dinero en tu cuenta, pero necesitas contactar con alguien, en este artículo te damos algunas alternativas totalmente gratuitas.

Avisa a otros que te has quedado sin saldo o pide un anticipo

La forma más eficaz a la hora de contactar con otra persona cuando te has quedado sin saldo es pedirle que te llame. Las principales compañías de teléfono disponen de un servicio gratuito que puede ayudarte en este caso. Se trata de un aviso mediante SMS que le indica a tu contacto que no tienes saldo. Cuando la otra persona te llame, podrás responder y mantener una conversación incluso aunque no tengas crédito en tu cuenta. Así puedes hacerlo con los principales operadores en España:

Movistar . Servicio Quieren hablarte. Activación marcando 223505. Se envía el SMS al intentar llamar sin saldo. Máximo de 5 notificaciones por día.

. Servicio Quieren hablarte. Activación marcando 223505. Se envía el SMS al intentar llamar sin saldo. Máximo de 5 notificaciones por día. Orange . Servicio Llámame. Actívalo cuando tengas menos de 1 euro de saldo pulsando *111# y tocando en la tecla de llamada. Responde a la llamada y elige la opción 4. Máximo de 10 avisos por SMS.

. Servicio Llámame. Actívalo cuando tengas menos de 1 euro de saldo pulsando *111# y tocando en la tecla de llamada. Responde a la llamada y elige la opción 4. Máximo de 10 avisos por SMS. Vodafone, por su parte, permite solicitar un anticipo del saldo. Así, podrás realizar una llamada incluso cuando el crédito de tu cuenta se ha agotado. Debes teclear *111# y presionar la tecla de llamada. La compañía agregará 3,50 euros a tu cuenta. Este importe se descontará la próxima vez que agregues saldo. El servicio cuesta 0,52 euros adicionales.

Si eres usuario de otra compañía, infórmate de las opciones que ofrece en caso de que te hayas quedado sin dinero y desees llamar. Por lo general, solo las operadoras más importantes ofrecen este tipo de servicios.

Utiliza aplicaciones para llamar gratis por Internet

Si no te es posible recargar el saldo de tu cuenta o tu operadora no dispone de servicios como los que hemos mencionado anteriormente, aún tienes una alternativa. Nos referimos a utilizar una aplicación que permita llamar usando la conexión a Internet. En ese caso, incluso si no dispones de datos, podrás llamar utilizando cualquier conexión Wifi. Seguidamente, te contamos cómo hacerlo con las principales aplicaciones.

WhatsApp

WhatsApp es la aplicación más recomendable para llamar de manera gratuita. El principal motivo es que prácticamente todo el mundo tiene una cuenta en esta plataforma. Para iniciar una llamada tan solo debes acceder a la conversación y pulsar en el icono del teléfono.

Iniciar llamada en WhatsApp

Seguidamente, confirma que deseas iniciar la llamada.

Confirmar el inicio de la llamada

Durante la llamada podrás silenciar el micrófono, activar el vídeo o usar el sistema de manos libres.

Interfaz de la app durante la llamada

Finaliza la conversación usando el botón central de color rojo.

WhatsApp Messenger 2.21.15.8 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Telegram

La siguiente alternativa es Telegram. También es una aplicación popular, así que es probable que encuentres allí a muchos de tus contactos. Accede a la conversación con la persona a la que deseas llamar, abre el menú contextual y presiona en Call.

Iniciar una llamada en Telegram

Luego, usa los controles que verás en pantalla para habilitar el vídeo o silenciar el micro.

Aspecto de la interfaz durante la llamada

End call finalizará la conexión.

Telegram Messenger 7.8.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Viber

Viber es una aplicación centrada en las llamadas a través de Internet. Es menos popular que las anteriores, pero puede ayudarte a contactar con algunas personas concretas. Accede al apartado de llamadas tocando en Calls. Después presiona en el icono del teléfono que verás junto a cada uno de los contactos de tu agenda.

Apartado de llamadas de Viber

El aspecto de la pantalla de llamada es muy similar al del resto de las opciones.

Interfaz de la llamada en Viber

Recuerda que también es posible usar Viber para enviar mensajes.

Viber Messenger 15.7.0.5 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Messenger

Tan solo necesitas una cuenta de Facebook para llamar a tus contactos por Messenger, incluso si no tienes saldo. Para hacerlo, abre una conversación en esta aplicación de mensajería y toca en el icono del teléfono.

Abrir conversación en Messenger

En el marcador dispones de opciones como activar el sistema de manos libres, silenciar el micrófono o habilitar la cámara.

Aspecto de la pantalla durante la llamada

Cuelga en cualquier momento usando el botón de color rojo situado en la parte lateral inferior de la pantalla.

Facebook Messenger 323.0.0.0.78 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Instagram

Los mensajes directos de Instagram son un gran aliado si se trata de llamar gratis con tu teléfono. Es posible contactar utilizando este medio con la inmensa mayoría de los usuarios de la red social. Simplemente, abre una conversación.

Abrir conversación de chat en Instagram

Toca en el icono de la cámara. Debes saber que, por defecto, Instagram no permite realizar llamadas de voz.

Iniciar videollamada en Instagram

Sin embargo, para habilitar la función de llamada lo único que debes hacer es desactivar el vídeo.

Apagar vídeo durante una llamada en Instagram

Después, continúa hablando con normalidad. Tu contacto oirá tu voz, pero no podrá verte.

Instagram 198.0.0.0.71 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Skype

Terminamos con Skype, la plataforma de llamadas por Internet de Microsoft. Accede al apartado Calls y toca en el icono del teléfono.

Lista de contactos de Skype

Selecciona la opción Free on Skype para llamar gratis.

Opciones de llamada

Durante la conversación verás opciones como acceder a los mensajes, activar el altavoz o habilitar el vídeo.

Aspecto de la interfaz en la llamada con Skype

Pon fin a la llamada con el botón inferior de color rojo.

Skype 8.74.76.129 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Otras apps para llamar gratis si no tienes saldo

En el listado anterior hemos incluido las aplicaciones más populares que permiten llamar gratis a otras personas. El objetivo al seleccionarlas ha sido abarcar el mayor número de usuarios. Así será más probable que puedas contactar gratis con todo el mundo. Sin embargo, no son las únicas que te ayudarán. En Android encontrarás una larga lista de apps para llamar gratis.