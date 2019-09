El formato GIF (Graphics Interchange Format) es un formato de archivo gráfico creado en el año 1987 que se usa de forma común en Internet. Creado por la empresa CompuServe para dotar de color a algunas de sus herramientas de trabajo, es un formato sin pérdida de calidad que acepta hasta 256 colores y que 1998 fue liberado al público general tras la comprar AOL la empresa propietaria y expirar la patente. Su uso se extendió en Internet por las facilidades de reproducción, creación y compartición que ofrecía y porque Netscape, el principal navegador de la época, era compatible con él. En el año 2012 el diccionario de Oxford recogía la palabra dotando a los GIFs de una entidad propia.

A veces las razones técnicas no son suficientes para provocar la muerte de un formato, es lo que ha pasado con GIF. Se ha convertido en un formato muy popular gracias a las redes sociales y las apps de mensajería, donde ha encontrado un importante espacio como forma de expresión alternativa.

Cómo crear un GIF desde ordenador

Existen mil formas distintas de crear un GIF con un PC. Se pueden hacer con Photoshop, After Effects, GIMP, con editores de vídeo, con programas específicamente desarrollados con esa función en mente… Las posibilidades son muy amplias, y todo depende exactamente de cuánto de elaborado quieres que sea. Si quieres un GIF muy trabajado, quizás debas optar por Photoshop o After Effects, las opciones más complejas. Si tu idea es conseguir algo más rápido que no requiera de mucho trabajo y grandes conocimientos en edición, lo suyo es que utilices algunos de los programas existentes para crear GIFs de forma específica como Instagiffer.

Instagiffer

Instagiffer es un generador de archivos GIF que puede utilizar tanto los vídeos locales que tengas en tu ordenador como un vídeo online, ya que incluye su propio gestor de descarga para estos casos (aunque no funcione muy bien a decir verdad). También permite generar GIFs a partir de imágenes e incluso capturar la pantalla del PC. Todo lo que debes hacer para crear tu archivo GIF es lo siguiente.

Carga el vídeo o introduce la dirección web donde está alojado si se trata de un vídeo online en la parte superior de la interfaz pulsando sobre Load Video. Eso sí, ya te avisamos de que el asunto de los vídeos online no funciona del todo bien, por lo que será buena idea que te pases por nuestro listado de mejores programas para descargar vídeos en Windows, donde podrá encontrar muchas opciones para bajar los vídeos de los que sacar tu GIFs y luego importarlos en Instagiffer, la solución perfecta para que nunca fallen.

En el caso de que quieras usar imágenes, debes importarlas de la misma forma, pero para añadir el resto tendrás que ir hasta el menú Frame>Import Frame para colocar las nuevas imágenes una tras otra (en este caso, ten la precaución de importar imágenes del mismo tamaño si quieres conseguir un buen resultado final). Si lo que quieres es capturar la pantalla, pulsa sobre Capture Screen en la parte superior, define el tamaño de la imagen a capturar y comienza la grabación.

Un vídeo importado en Instagiffer

Una vez cargado podrás previsualizar el primer frame en la parte derecha de la interfaz. Ahora es cuestión de jugar con los controles de la parte izquierda. Primero puedes definir el punto de inicio del GIF ayudándote del control deslizante o de las casillas de tiempo para definir horas, minutos o segundos. También puedes ajustar la duración. El control Smoothnes te permite definir el framerate del GIF. Cuanto más alto sea el valor más frames incluirá, lo que permite que tenga mayor calidad a costa de ocupar más espacio. El control Frame Size a su vez permite cambiar el tamaño de los frames: como sucedía antes, cuanto mayores sean más pesará el archivo final. En Quality podrás ajustar la intensidad de los colores, Brightness te permitirá ajustar el brillo (este control no aumenta el tamaño del archivo GIF final por lo general) y Playback Rate permite acelerar o desacelerar la reproducción de los frames.

Ajustes de Instagiffer para la creación de un GIF

La opción Caption permite añadir todo tipo de textos al GIF, incluyendo por supuesto ajustes de entrada y salida a lo largo de la duración del clip.

Introlducción de textos en el GIF con Instagiffer

A continuación la opción FX & Filters donde se pueden encontrar otros interesantes efectos que aplicar sobre el vídeo.

Ventana de filtros y efectos de Instagiffer

La última opción disponible es la de recortar el GIF y modificar su tamaño, lo que podrás hacer arrastrando y soltando el marco rojo que tiene el frame en la ventana de previsualización de la derecha.

Recorte de un GIF con Instagiffer

Una vez hechos todos los ajustes pulsa sobre Create GIF! para generar el archivo final. Pasados unos segundos una ventana emergente te mostrará el resultado final y la ruta donde se ha guardado el archivo. ¡Por cierto! Asegúrate de tener marcada la opción Social Media Warnings en Settings, de esa manera el software te avisará cada vez que crees un GIF no compatible con alguna red social popular.

Cómo crear un GIF gratis desde un teléfono

En teléfonos móviles el proceso se acelera muchísimo, pues tan solo tenemos que grabar aquello que queramos con nuestra cámara directamente y la app adecuada convertirá ese vídeo en GIF sin ningún problema. De hecho, algunos fabricantes incluyen apps nativas para hacerlo o modos especiales en sus apps de cámara.

Cómo crear un GIF en Android y iPhone

En Android y iPhone tenemos muchísimas aplicaciones capaces de generar archivos GIF, y posiblemente una de las más populares sea GIPHY CAM. GYPHY es una base de datos online con millones de GIFs a tu alcance, posiblemente la mayor plataforma online en archivos de este tipo, hasta el punto de tener su repositorio integrado en muchísimas apps que permiten usar esas animaciones. Esta app creada por ellos permite generar fácilmente tus propios GIFs, y funciona igual en ambos ecosistemas.

Una vez instalada ábrela: automáticamente verás la cámara en la parte superior de la interfaz y debajo todo tipo de stickers, filtros y demás parafernalia decorativa que puedes aplicar en tiempo real. Mantén pulsado el botón rojo para grabar un vídeo (puedes alternar entre las cámaras frontal y trasera desde el icono de la esquina superior derecha) o da un toque rápido sobre él para usar el modo Burst, que crea el GIF a partir de 5 fotografías rápidas tomadas en ese momento. Si en lugar de grabar un vídeo prefieres usar un video de tu galería, pulsa en el icono con forma de película fotográfica de la parte izquierda de la franja que separa la imagen de la cámara de los stickers y filtros, se abrirá una ventana para que puedas elegir el vídeo que quieres usar.

Grabación de un vídeo con GIPHY CAM

Al realizar una grabación te vas directamente hasta la ventana de previsualización donde puedes ver el resultado. Aquí puedes por una parte cambiar la forma de reproducción del clip en la esquina superior izquierda (reproducción normal, de atrás hacia adelante o en modo ping pong) o añadir stickers, filtros y textos a posteriori pulsando sobre el icono + en la esquina superior derecha.

Adición de stickers y filtros al vídeo de GIPHY CAM

Cuando tengas tu GIF listo, no tienes más que pulsar sobre Save GIF para almacenarlo en el smartphone o bien pulsar cualquiera de los iconos para compartir tu GIF mediante mensajes, Facebook, Twitter o Instagram.

Proceso de guardado y compartición del GIF creado con GIPHY CAM

La única pega que cabe poner a GIPHY CAM es que ni permite usar fotografías de la galería para generar un GIF a partir de varias imágenes.

Como es lógico, las opciones de creación de GIFs en ordenador son mucho más avanzadas que las disponibles en los teléfonos móviles. Si te preocupan las cuestiones técnicas como el framerate, el tamaño del archivo final o las dimensiones lo suyo es que edites el GIF con detalle desde un escritorio. Si por el contrario lo que buscas es generar GIFs rápidos a los que poder aplicar todos los stickers y las animaciones que están tan de moda en Instagram por ejemplo, como el clásico John Travolta abriendo sus brazos en Pulp Fiction o la lluvia de billetes que hemos usado en nuestro ejemplo, las apps móviles son la solución perfecta.