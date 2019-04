Seamos sinceros, mucha cámara para tomar fotos y grabar vídeos, pero ese contenido casi siempre acaba olvidado en carpetas del PC o directamente borrado. Hay tantas formas de hacer fotos o grabar vídeos que se produce una sobredosis de contenido multimedia que uno muchas veces no sabe bien cómo usar. Y es que este material de por sí puede no lucir demasiado, pero saberle sacar el máximo partido es coser y cantar con programas como SmartSHOW 3D. Esta utilidad te permite coger todo eso y darle el aspecto que se merece, creando atractivas presentaciones que poder compartir. ¿Las fotos y vídeos de tus últimas vacaciones? ¿Quizás un día en el parque de atracciones con los pequeños? ¿La fiesta de cumpleaños del pasado fin de semana? ¿Los mejores momentos de tu boda? Sí, seguramente hayas hecho cientos de vídeos y fotos de esos momentos, pero como archivos sueltos sirven de bien poco: mejor agruparlos y crear una presentación que realmente quede en nuestra retina. ¿Cómo hacer un vídeo con fotos y música en el ordenador?

SmartSHOW 3D 10.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

SmartSHOW 3D es un software de creación de presentaciones mediante diapositivas perfecto para todo aquel que se pregunta cómo hacer un vídeo con fotos. Diseñarás tu propia película con los mejores momentos, e incluso podrás acompañarla con música para que el resultado quede aún más redondo. No tienes más que ir seleccionado de tu galería el material, establecer el tipo de transiciones que se verán al pasar de una foto o vídeo al siguiente y aplicar los múltiples efectos a tu alcance. Al final obtendrás tu vídeo en el formato que quieras y hasta podrás grabarlo en un DVD. Y ojo, porque detrás de esa sencillez no hay un programa limitado ni mucho menos: todas las herramientas a tu alcance son profesionales y dan resultados únicos, la forma en la que están integradas sobre la interfaz solo hace que simplificar su uso: porque una cosa no está reñida con la otra.

SmartSHOW3D en acción

Si eres del grupo de los usuarios que lo piden “todo fácil y rápido” cuando se pregunta cómo hacer un vídeo con imágenes no hay más que seleccionar alguna de las plantillas disponibles, seleccionar tus archivos multimedia y dejar que el software haga su magia. Obtendrás un resultado genial, pero tampoco nos engañemos: como realmente podrás crear presentaciones exclusivas y originales que hagan removerse de sus asientos a quienes las es tomando tus propias decisiones en cada parte del proceso creativo. Dicho lo cual es momento de pulsar sobre Nuevo Proyecto…

Creación de un proyecto en SmartSHOW 3D

Llegarás de forma automática hasta la ventana principal del editor. El navegador de contenido a la izquierda te permite explorar las carpetas de tu disco duro o unidades de almacenamiento en busca de material. No tienes más que localizar lo que quieres usar y arrastrarlo hasta el margen inferior de la interfaz, donde tienes el Guion o la Línea de Tiempo. Buena opción esta de permitir alternar entre las dos vistas, una más genérica y otra para quienes quieran ajustar al milisegundo la duración de cada foto o vídeo. Ve arrastrando contenido del navegador al guion: al tiempo que seleccionas material en el navegador puedes verlo a mayor tamaño en el visor de la derecha.

Ajusta al milímetro la duración de cada parte y aplica transiciones

Importación de fotos y vídeos al proyecto de SmartSHOW 3D

Cuando necesites hacer ajustes precisos sobre una fotografía o clip de vídeo puedes, o bien pulsar sobre el lápiz que hay debajo de cada diapositiva, o bien seleccionarla y pulsar sobre Editar diapositiva en el visor. Eso te llevará automáticamente hasta la ventana de edición. Puedes ajustar con precisión la duración, añadir capas en la diapositiva, indicar fotogramas clave, aplicar efectos de movimiento como hojas, nieve, parpadeos… Estos efectos se pueden aplicar sobre las capas de forma independiente.

Edición de una diapositiva con SmartSHOW 3D

Una vez tengas todos los ajustes a tu gusto pulsa sobre “Guardar” en la esquina inferior derecha. Los cambios se habrán almacenado y tu volverás hasta el editor de la presentación.

Entre cada fotografía o clip de vídeo puedes observar también un pequeño cuadro con un número debajo: son los efectos de transición que se aplicarán entre los clips. Lógicamente aquí solo se pueden arrastrar y soltar transiciones (selecciona este grupo en las pestañas superiores). Las hay desde lo más básico hasta transiciones 3D. Elige alguna que te guste (al pulsarlas se previsualiza el resultado en el visor) y arrastra hasta el recuadro negro al que hacíamos referencia. El número como supondrás indica la duración en segundos de la transición.

Inserción de transiciones en SmartSHOW 3D

Cómo hacer un vídeo con fotos y música de fondo

Momento para añadir tus pistas musicales. Si te fijas en la parte superior hay una pestaña de Música que da acceso además a la biblioteca de audios ofrecida por el programa, pero también en la línea de tiempo tienes un pequeño atajo para importar un audio. Busca la canción que quieras, ¿necesitas editarla? Una vez importada la canción puedes ver un listado con todos tus audios. A la derecha de cada una de las entradas hay unas tijeras que permiten abrir el editor de audio.

Añadir música y otros audios en SmartSHOW 3D

¿Todo preparado? El paso final es exportar la presentación, cosa que puedes hacer desde la pestaña Crear. Allí se te ofrecen hasta 3 opciones diferentes: generar un fichero digital, grabarlo en un DVD o generar un vídeo para la web, opción que trae los preajustes ideales para subir el resultado a YouTube o Facebook entre otros servicios populares.

Exportación de la presentación creada con SmartSHOW 3D

Todo lo que resta es esperar hasta que se genere el archivo definitivo. SmartSHOW 3D resulta ser un programa para hacer vídeos con fotos y música perfecto en estas lides con independencia de tu nivel, y es que puede recomendarse incluso a profesionales de la fotografía y la imagen como servicio que añadir a su portfolio de trabajos, abriendo nuevas vías de captación de clientes y más ingresos. Libertad total para crear las presentaciones audiovisuales más impactantes que jamás hayas visto.