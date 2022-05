Cómo identificar plantas y flores con el móvil

Pocas parcelas de nuestra vida cotidiana son aquellas en las que no podemos encontrar una utilidad para nuestro smartphone. El mundo de la botánica no se escapa y nuestro móvil puede convertirse en una herramienta perfecta para la identificación de plantas. Para eso sólo necesitamos la app adecuada y no hace falta buscar mucho, pues Google nos lo pone en bandeja.

Cómo identificar plantas con Google Lens

Google Lens es la app que funciona utilizando la cámara del dispositivo y que se sirve de ella para reconocer los objetos que tiene el usuario frente a él. Cualquier imagen registrada en el momento o que se encuentre en la galería de imágenes del teléfono será susceptible de ser analizada para tratar de reconocer el ser vivo, objeto o texto captado y se comparará con los resultados online que encuentre a partir de técnicas de machine learning. No son acciones genéricas, sino que los resultados y acciones ofrecidas en cada caso responden a la naturaleza del concepto identificado. Lens se relaciona con otras apps de Google, por lo que recurre al buscador para encontrar imágenes similares o al traductor si se trata de un texto en otro idioma. También señalar que aunque podemos contar con la app de manera independiente, esta función la encontramos integrada en la app de Google y su widget y también en Chrome. Para disponer de ella sólo hay que ir a la barra de direcciones y clicar sobre el icono de cámara de fotos.

Cómo saber el nombre de una planta gracias a Google

Te explicamos, paso por paso, cómo puedes usar esta herramienta para identificar plantas gratis. En primer lugar, al abrir la app, te encontrarás con dos posibilidades: puedes llevar a cabo una búsqueda a partir de la cámara del dispositivo (esto no es otra cosa que hacer una foto a la planta de turno) o puedes recurrir a la galería para identificar plantas por fotos que tengas guardadas. En nuestro caso, como no tenemos ninguna almacenada, elegimos la opción para buscarlas por la cámara.

Interfaz principal de Google Lens

Se desplegará la interfaz de cámara ante nosotros y sólo tendremos que dirigir el objetivo hacia aquella planta que queramos identificar. Basta con pulsar en el botón con el icono en forma de lupa para que Lens registre la imagen y la compare con los diferentes recursos que encuentre en la red. Si te fijas, en la parte inferior izquierda de la interfaz, dispones de un botón para volver a la galería de imágenes, por si quisieras identificar una foto guardada.

Orientamos el objetivo de Google Lens a una planta

Una vez pulsado el botón, verás que dispones de diferentes opciones. Como se trata de saber qué planta tenemos ante nosotros habrá que pulsar el botón de búsqueda, pues será el que ayude a comparar la planta en cuestión con las imágenes similares que haya encontrado en la red.

Google Lens nos ofrece resultados de la búsqueda de imágenes en la parte inferior de la interfaz

El proceso es realmente rápido y si desplegamos la pestaña inferior, encontraremos imágenes sobre las que podemos pulsar para que nos ofrezca información más detallada procedente de recursos online como Wikipedia.

Si desplegamos la pestaña inferior de Google Lens, podemos consultar información de recursos online

Aunque Google Lens funciona muy bien en líneas generales, hay que ser un poco indulgente, pues su sistema de aprendizaje se encuentra en continuo desarrollo y es posible que sus resultados no sean los más precisos. Por tanto, tanto si ha acertado en la identificación como si no lo ha hecho o nos surgen dudas, es aconsejable valorar la calidad de los resultados ofrecidos para que la herramienta pueda mejorar.

Pasos para identificar plantas con Google

A modo de resumen, estos son los tres pasos a seguir que te llevarán a saber cuál es el nombre de un vegetal con Google Lens:

Desde Google Lens, abre la galería de imágenes o elige la cámara para orientarla hacia la planta que quieras identificar. Elige en la galería la foto de la planta de la que quieras saber su nombre o pulsa el botón de búsqueda si estás usando la cámara. Despliega la pestaña inferior para descubrir la información sobre la planta en cuestión.

Las mejores apps para identificar y reconocer plantas

Además de Google Lens, existen otras aplicaciones para identificar plantas online y te ofrecemos una selección con aquellas que consideramos las mejores: