Los que ya peinamos alguna cana somos parte de una generación que no ha crecido con un móvil en las manos, sino con un teclado en las yemas de nuestros dedos y, en ocasiones, algún golpe que otro. En todos los años que, al menos yo, llevo tratando con ordenadores me ha dado tiempo de vivir de primera mano la evolución que estas máquinas han experimentado. Pongamos por caso el proceso de instalar los drivers de los periféricos cuando tocaba formatear el PC. Antes este proceso era lento y complicado, después sólo fue lento y de unos años a esta parte ha evolucionado lo suficiente como para no tener que preocuparnos por ello.

A pesar de que ahora el proceso prácticamente se ha automatizado (Windows 10 los instala automáticamente y hasta busca unos de emergencia si lo estima necesario), eso no quita para que haya componentes que requieren vigilancia e incluso una instalación manual.

Definición de driver

Un driver o controlador es un programa que le dice al sistema operativo cómo usar un periférico determinado y le ayuda a identificarlo. Sin esta información, por ejemplo Windows no podría reconocer casi nada del hardware que pinchamos en la placa base. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los drivers críticos (memoria RAM, CPU, tarjeta gráfica, etcétera) ya vienen incluidos con el sistema operativo, aunque en muchos casos suelen estar desfasados y requieren una instalación o actualización manual.

Consigue o pon al día los drivers de tu PC

Los drivers de las tarjetas gráficas suelen requerir actualizaciones frecuentes

Como casi siempre que abordamos el tratamiento de una guía, vamos a ofrecer varios métodos para que puedas actualizar tus drivers sin riesgo; si hay varias formas de llegar a un mismo resultado queremos que elijas la que creas que mejor se adapta a ti de entre las mejores posibles.

A través de Windows

Una de las cosas buenas de los sistemas operativos más recientes es que ya no es necesario abrir el navegador para buscar controladores; a través de él podemos encontrar y descargar el que necesitemos. Es la forma más cómoda y segura de conseguirlos. Antes decíamos que es probable que los drivers que Windows nos ofrece no estén del todo al día, pero como ocurre con otros sistemas operativos (por ejemplo Debian), Microsoft ya ha probado los controladores para asegurarse de que no dan problemas. De esta forma nos aseguramos que tampoco pondremos en riesgo la estabilidad de nuestro PC.

Instalar y actualizar los drivers usando las funciones de Windows no puede ser más sencillo y, de nuevo, se puede hacer de dos formas diferentes. En el buscador de la barra de herramientas escribe buscar actualizaciones y pulsa en la opción que aparece con ese nombre. Se abrirá Windows Update; pulsa en el botón Buscar actualizaciones y el sistema instalará todos los controladores nuevos que necesite, o los críticos que estén desfasados.

Ventana del administrador de dispositivos de Windows

¿Y si quieres instalar o actualizar controladores específicos? Sólo tienes que seguir los pasos que te damos a continuación:

En el cuadro de búsquedas de la barra de herramientas, escribe administrador de dispositivos.

En la ventana que aparece, expande la categoría a la que pertenezca el controlador que quieres instalar o actualizar.

En la categoría que has expandido, busca el nombre del componente cuyo driver quieres instalar o actualizar. Haz clic sobre él con el botón derecho y pulsa en Actualizar controlador.

Si Windows no encuentra uno específico para lo que buscas, siempre puedes acudir a la web del fabricante para descargar lo que necesites.

A través de un programa de terceros

Tal y como hemos visto en otras ocasiones, lo más indoloro y sencillo a veces es usar un programa específico para una tarea concreta. El tema de la instalación y actualización de drivers tampoco se libra, y es por eso que recomendamos Driver Booster para llevar a cabo esta tarea.

Driver Booster en ejecución

Utilizarlo es muy sencillo. Una vez esté instalado, basta con pulsar en Analizar ahora para que detecte qué controladores de nuestros componentes están desactualizados y nos permita remediarlo. El programa cuenta con una enorme base de dtos de drivers y es gratuito en su versión básica, con la posibilidad de comprar un paquete premium en caso de que necesitemos sus funcionalidades extra.

Driver Booster 6.2.0.198 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Otro programa a tener en cuenta si Driver Booster no te convence es DriverEasy. Tiene muchas cosas en común con el que mencionamos en el punto anterior: una amplia base de datos de controladores, escaneo en tiempo real de todos tus drivers y reparación de los que no funcionen bien, entre otras cosas.

Interfaz de Drivereasy para Windows

También es muy fácil de usar: con un clic escanea todo tu ordenador en busca de drivers que necesiten atención y, con otro clic, se encarga de elos. Si lo que buscas es una forma de instalar o desinstalar controladores que sea indolora y rápida, estas dos opciones que te ofrecemos son tu mejor baza.