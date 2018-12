Hasta hace unos años era muy común que las compañías telefónicas bloqueasen los teléfonos móviles que vendían para que sólo se pudiesen usar con ellas. Hoy en día ya se pueden encontrar teléfonos libres vendidos por las grandes operadoras, pero si tú compraste el tuyo antes de que las compañías cambiasen la norma siempre puedes liberarlo. ¿Cómo? Con el código IMEI de tu móvil. Hay distintos métodos que te permiten conseguirlo; los explicaremos aquí. Antes de proceder, sin embargo, te conviene tener en cuenta que si estás bajo una permanencia puede que no lo consigas. Y si no estás bajo ningún contrato, intentas liberarlo y no lo consigues, lo mejor es que acudas a un profesional.

¿Qué es el IMEI?

Ahora sería muy lógico que te planteases qué demonios es eso del código IMEI, exactamente. Muy sencillo: es un código de identificación internacional que se asigna única y exclusivamente a tu dispositivo. Para conseguir este código cuentas con dos opciones:

Teclear el código *#06# en la aplicación Teléfono de tu Android.

Buscar el código en la caja en la que compraste el teléfono, si aún la tienes.

Sea cual sea el caso, apúntalo para tenerlo a mano. Ahora que ya tienes el IMEI en tu poder, una posibilidad para liberarlo es apagar tu teléfono y retirar la tarjeta SIM. Después enciéndelo sin volver a introducirla y espera a que te pida que la insertes. En ese momento podrás introducir el IMEI para liberarlo, pero debes tener en cuenta que cada fabricante y cada modelo tienen sus particularidades en este proceso (documéntate bien antes).

Si esto falla, siempre puedes recurrir a un método algo más lento pero igualmente efectivo: contactar a tu operador móvil. Cada uno tiene requisitos diferentes; lo vemos a continuación.

Liberar un móvil de Movistar

Tienda de Movistar en Madrid

En primer lugar (y esto es válido para cualquier caso), tendremos haber apuntado nuestro IMEI en alguna parte para poder tenerlo a mano.

en alguna parte para poder tenerlo a mano. En segundo lugar hay que llamar al 1004 para ponernos en contacto con la empresa. La persona que nos atienda nos solicitará que le indiquemos el IMEI del dispositivo que queremos liberar.

para ponernos en contacto con la empresa. La persona que nos atienda nos solicitará que le indiquemos el IMEI del dispositivo que queremos liberar. Nos facilitará un código que habrá que introducir en el teléfono para liberarlo.

Liberar un teléfono de Vodafone

En primer lugar tendrás que entrar en el apartado Mi Vodafone de su web con tus datos de cliente.

de su web con tus datos de cliente. Una vez dentro buscamos el número de teléfono correspondiente al que queremos liberar y pulsamos sobre él.

y pulsamos sobre él. A continuación pulsamos sobre la pestaña Mi móvil y SIM .

. En esta pestaña hay que buscar un apartado llamado Liberar Móvil, donde tendremos que introducir nuestro código IMEI y nuestra dirección de correo electrónico, a donde Vodafone nos enviará los datos para liberar nuestro teléfono.

Liberando un móvil Orange

Web de Orange España

Es necesario acceder al área de clientes de la operadora e identificarnos.

de la operadora e identificarnos. Lo siguiente es buscar el apartado de ayuda y entrar en él.

y entrar en él. Desde ahí buscamos las opciones para contactar por email.

Se abrirá un formulario en el que tendremos que indicar lo siguiente:

En el apartado Motivo ponemos como asunto "Mi móvil".

En el apartado ¿Qué necesitas? escribimos el asunto "Liberar mi móvil".

En la opción Tema no seleccionamos nada y pulsamos el botón Siguiente.

Por último, introducimos los datos que nos pida la web (el IMEI incluido) y pulsamos en Enviar. Ahora sólo tenemos que esperar a que el código llegue.

Liberar un teléfono de Yoigo

Lo primero es dirigirnos a la web para liberar móviles que la empresa ha habilitado.

que la empresa ha habilitado. Tendremos que introducir nuestro código IMEI mediante el teclado que aparecerá en pantalla . Después pulsamos en el botón Conseguir mi código.

. Después pulsamos en el botón Conseguir mi código. Pasados unos instantes, la web se actualiza mostrando el código de desbloqueo necesario.

Cómo introducir el código IMEI para liberar el teléfono

El proceso de introducción del código se puede resumir en tres pasos: Introducir una tarjeta SIM de una operadora diferente a la del móvil que queremos liberar, encender el terminal e introducir el código PIN de la SIM cuando arranque y por último aparecerá un mensaje solicitando el código de desbloqueo de la red; introducimos el código que nos ha hecho llegar la operadora y listo.