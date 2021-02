Según algunos estudios, la pantalla de nuestros dispositivos alberga una cantidad ingente de bacterias. Hay varios motivos por los cuales sucede esto. Por ejemplo, solemos llevar nuestros dispositivos en el bolsillo, quizá incluso cuando hacemos ejercicio. Además, muchas veces lo usamos cerca de elementos líquidos, que terminan salpicando en la pantalla. Sin embargo, la razón principal es que tocamos la pantalla con las manos de forma constante. ¿Limpias a menudo la pantalla de tu dispositivo? La teoría dice que así debería ser. Pero ¿cómo hacerlo de forma correcta?

¿Con qué limpiar la pantalla del móvil?

Como en todo, usar las herramientas adecuadas es la manera de obtener resultados excepcionales. Esto es lo que necesitas para limpiar la pantalla de tu dispositivo:

Un paño suave . No utilices papel ni otro tipo de material. Más bien, emplea un paño que sea suave, de microfibras, que no suelte pelusas y que tenga un tacto similar al de las gamuzas para gafas. Así conseguirás un alto grado de limpieza sin comprometer la integridad de la pantalla.

. No utilices papel ni otro tipo de material. Más bien, emplea un paño que sea suave, de microfibras, que no suelte pelusas y que tenga un tacto similar al de las gamuzas para gafas. Así conseguirás un alto grado de limpieza sin comprometer la integridad de la pantalla. Un poco de agua . Por lo general, usar un poco de agua suele ser suficiente para eliminar la mayoría de las bacterias. Pero, cuidado. Debes utilizar el agua para humedecer el paño. Evita mojar el dispositivo directamente, incluso si cuenta con una certificación que lo permite. Asegúrate de que la humedad no entra en las cavidades o en las ranuras de tu teléfono.

. Por lo general, usar un poco de agua suele ser suficiente para eliminar la mayoría de las bacterias. Pero, cuidado. Debes utilizar el agua para humedecer el paño. Evita mojar el dispositivo directamente, incluso si cuenta con una certificación que lo permite. Asegúrate de que la humedad no entra en las cavidades o en las ranuras de tu teléfono. Un poco de jabón. Si deseas hacer una limpieza más exhaustiva, usa un poco de jabón. De nuevo, no lo utilices directamente. Más bien, mézclalo en el agua y, entonces, humedece el paño para limpiar la superficie de la pantalla.

Como has podido comprobar, no necesitas productos demasiado específicos para limpiar correctamente tu dispositivo. Tampoco hay una técnica concreta, más allá de pasar el paño húmedo sobre la pantalla. No olvides que también es importante limpiar la pantalla de tu teléfono con frecuencia. Te recomendamos que desinfectes tu dispositivo una o dos veces al día.

Cuidado con estas prácticas al limpiar la pantalla de tu teléfono

Al limpiar la pantalla de tu terminal, hay algunas cosas que debes evitar a toda costa. Por ejemplo, no utilices productos químicos, sobre todo si son abrasivos. A lo sumo, puedes utilizar un poco de alcohol isopropílico que, por lo general, se vende en forma de pulverizador. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con un poco de jabón será suficiente. Evitar ciertos productos te ayudará a conservar el tratamiento que aplican algunos fabricantes en el cristal de la pantalla.

Por otro lado, no limpies la pantalla de tu dispositivo en seco. Incluso aunque no sean visibles, las partículas de polvo pueden rallar el cristal al moverse sobre la pantalla. Por eso, es importante que uses productos húmedos. Un poco de agua con jabón y un trapo adecuado son suficientes en la mayoría de los casos. Pero, si deseas llevar a cabo la limpieza en cualquier lugar y de forma habitual, puedes hacerte con algunas toallitas húmedas, diseñadas especialmente para este fin.

Y, para terminar, no limpies tu dispositivo si está encendido y, mucho menos, si está conectado a la red eléctrica. Desconecta cualquier cable y apaga el terminal. De esta manera, evitarás problemas derivados de humedecer el dispositivo.

Mejor prevenir que curar: usa un protector de pantalla

Por último, te recomendamos que uses métodos de prevención como las cubiertas de cristal templado. Estas se colocan sobre la pantalla y la protegen de arañazos y golpes. Si dispones de una protección de cristal templado, no será necesario que seas tan cuidadoso a la hora de limpiar la pantalla. En el momento en el que su estado empeore, tan solo debes sustituirla por otra. Es importante que recuerdes que cada terminal tiene un diseño distinto. Por eso, asegúrate de comprar la protección de pantalla adecuada para tu dispositivo, sobre la base de la marca y al modelo.